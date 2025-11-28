https://sarabic.ae/20251128/ترامب-الولايات-المتحدة-طلبت-إنتاج-عدد-قياسي-من-الطائرات-العسكرية-1107572585.html

ترامب: الولايات المتحدة طلبت إنتاج عدد قياسي من الطائرات العسكرية

ترامب: الولايات المتحدة طلبت إنتاج عدد قياسي من الطائرات العسكرية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن الولايات المتحدة طلبت إنتاج عدد أكبر من الطائرات العسكرية أكثر من أي وقت مضى. 28.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-28T02:54+0000

2025-11-28T02:54+0000

2025-11-28T02:54+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102741/12/1027411251_0:183:3513:2159_1920x0_80_0_0_c748300f6330260c5425ea9a474e9641.jpg

وقال ترامب في خطاب إلى العسكريين بمناسبة عيد الشكر: "لدينا الآن طلبات لأكثر الطائرات وأكثر المعدات في العمل من أي وقت مضى".وأكد أن القوات الفضائية الأمريكية تتمتع بإمكانات نمو غير محدودة، مضيفاً: "لقد أنشأنا القوات الفضائية، وأعتقد أن لديها إمكانات نمو غير محدودة". وأشار إلى أن تأسيس القوات الفضائية يُعد من أبرز إنجازاته.وفي سياق حديثه، أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة الآن "تسيطر على الفضاء" مقارنة بروسيا والصين بعد إنشاء فرع القوات الفضائية.وقال ترامب خلال اتصال مباشر مع القواعد العسكرية: "نحن نهيمن على الفضاء الآن، كنا نتخلف عن الصين وروسيا. لم تكن لدينا قوات فضائية"، مضيفاً أن القوات الفضائية التابعة للبنتاغون تقوم بأشياء مذهلة في الفضاء.وكان ترامب قد وعد سابقاً بأن تشمل أنظمة الدفاع الصاروخي المخطط لها، بما فيها "القبة الذهبية"، أنظمة إنذار فضائية.وفي المقابل، أشارت موسكو مراراً إلى أن روسيا، إلى جانب دول أخرى بما فيها الصين، تدعو إلى منع سباق التسلح في الفضاء، مؤكدة أن الولايات المتحدة وحلفاءها يتخذون خطوات لنشر أسلحة في الفضاء واستخدامه في العمليات القتالية وليس لأغراض دفاعية فقط، ويسعون إلى تحويل الفضاء إلى ساحة جديدة للتنافس والصراعات بين الدول، مع تحديد روسيا والصين كأبرز خصوم محتملين.

https://sarabic.ae/20251031/باحث-في-العلاقات-الدولية-روسيا-ليست-في-سباق-تسلح-مع-الولايات-المتحدة-ولا-تخوض-تحديا-معها--1106587593.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم