ترامب: الولايات المتحدة طلبت إنتاج عدد قياسي من الطائرات العسكرية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن الولايات المتحدة طلبت إنتاج عدد أكبر من الطائرات العسكرية أكثر من أي وقت مضى. 28.11.2025
وقال ترامب في خطاب إلى العسكريين بمناسبة عيد الشكر: "لدينا الآن طلبات لأكثر الطائرات وأكثر المعدات في العمل من أي وقت مضى".وأكد أن القوات الفضائية الأمريكية تتمتع بإمكانات نمو غير محدودة، مضيفاً: "لقد أنشأنا القوات الفضائية، وأعتقد أن لديها إمكانات نمو غير محدودة". وأشار إلى أن تأسيس القوات الفضائية يُعد من أبرز إنجازاته.وفي سياق حديثه، أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة الآن "تسيطر على الفضاء" مقارنة بروسيا والصين بعد إنشاء فرع القوات الفضائية.وقال ترامب خلال اتصال مباشر مع القواعد العسكرية: "نحن نهيمن على الفضاء الآن، كنا نتخلف عن الصين وروسيا. لم تكن لدينا قوات فضائية"، مضيفاً أن القوات الفضائية التابعة للبنتاغون تقوم بأشياء مذهلة في الفضاء.وكان ترامب قد وعد سابقاً بأن تشمل أنظمة الدفاع الصاروخي المخطط لها، بما فيها "القبة الذهبية"، أنظمة إنذار فضائية.وفي المقابل، أشارت موسكو مراراً إلى أن روسيا، إلى جانب دول أخرى بما فيها الصين، تدعو إلى منع سباق التسلح في الفضاء، مؤكدة أن الولايات المتحدة وحلفاءها يتخذون خطوات لنشر أسلحة في الفضاء واستخدامه في العمليات القتالية وليس لأغراض دفاعية فقط، ويسعون إلى تحويل الفضاء إلى ساحة جديدة للتنافس والصراعات بين الدول، مع تحديد روسيا والصين كأبرز خصوم محتملين.
ترامب: الولايات المتحدة طلبت إنتاج عدد قياسي من الطائرات العسكرية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن الولايات المتحدة طلبت إنتاج عدد أكبر من الطائرات العسكرية أكثر من أي وقت مضى.
وقال ترامب في خطاب إلى العسكريين بمناسبة عيد الشكر: "لدينا الآن طلبات لأكثر الطائرات وأكثر المعدات في العمل من أي وقت مضى".
وأكد أن القوات الفضائية الأمريكية تتمتع بإمكانات نمو غير محدودة، مضيفاً: "لقد أنشأنا القوات الفضائية، وأعتقد أن لديها إمكانات نمو غير محدودة". وأشار إلى أن تأسيس القوات الفضائية يُعد من أبرز إنجازاته.
وفي سياق حديثه، أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة الآن "تسيطر على الفضاء" مقارنة بروسيا والصين بعد إنشاء فرع القوات الفضائية.
وقال ترامب خلال اتصال مباشر مع القواعد العسكرية: "نحن نهيمن على الفضاء الآن، كنا نتخلف عن الصين وروسيا. لم تكن لدينا قوات فضائية"، مضيفاً أن القوات الفضائية التابعة للبنتاغون تقوم بأشياء مذهلة في الفضاء.
وكان ترامب قد وعد سابقاً بأن تشمل أنظمة الدفاع الصاروخي المخطط لها، بما فيها "القبة الذهبية"، أنظمة إنذار فضائية.
وفي المقابل، أشارت موسكو مراراً إلى أن روسيا، إلى جانب دول أخرى بما فيها الصين، تدعو إلى منع سباق التسلح في الفضاء، مؤكدة أن الولايات المتحدة وحلفاءها يتخذون خطوات لنشر أسلحة في الفضاء واستخدامه في العمليات القتالية وليس لأغراض دفاعية فقط، ويسعون إلى تحويل الفضاء إلى ساحة جديدة للتنافس والصراعات بين الدول، مع تحديد روسيا والصين كأبرز خصوم محتملين.
