باحث في العلاقات الدولية: روسيا ليست في سباق تسلح مع الولايات المتحدة ولا تخوض تحديا معها
© Sputnik . Sergey Bobylev/
تابعنا عبر
حصري
علّق الباحث في العلاقات الدولية من بيروت، الدكتور حسن أحمد، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اختبار روسيا لصاروخ "بوريفيستنيك"، مؤكدًا أن "هذه التجربة ليست نووية كما يدّعي ترامب"، مشددًا على أنه "من حق روسيا أن يكون لها تجارب في الصواريخ، لأنها لن تبقى واقفة عندما يتعرض أمنها القومي للخطر".
وقال أحمد في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "روسيا تقوم بهذه الإجراءات والتجارب لتؤكد جهوزيتها في وجود ردع نووي حقيقي، كما أنها جاهزة لمد اليد في الوقت نفسه"، لافتًا إلى أن "هدف ترامب الأساسي إعادة ترسيم اللعبة من الشرق الأوسط نحو روسيا وشرق أوروبا بما يضمن الهيمنة على العالم".
وأضاف: "تعاون روسيا مع إيران والإعلان عن إقامة أكبر مصنع في إيران للمفاعل النووي لتوليد الطاقة الكهربائية، هدفه المنفعة الاقتصادية وليس تهديد العالم"، مشيرًا إلى ذهاب "ترامب إلى كوريا الجنوبية، واجتماعه مع الرئيس الصيني للتبادل التجاري، ووضعه حدًا للحرب الجمركية بين البلدين".
25 أكتوبر, 05:27 GMT
وأكد ضيف "سبوتنيك" أن "ترامب ليس في وارد فتح جبهة جديدة مع الصين لأنه حتى اليوم لم يتمكن من حسم الأزمة الأوكرانية"، لافتًا إلى أن "اتفاقية الصين مع الولايات المتحدة هدفها تأجيل أي اصطدام بين الدولتين".
وتابع: "تقدم الولايات نحو الصين يدل على أنها استدركت أن التوجه نحو آسيا هو الأساس، وإذا ما سمحت لروسيا وإيران والصين أن يبنوا قوة علمية واقتصادية ونووية وتعاون على كل المستويات، فإن ذلك سيؤدي إلى إنهاء الأحادية".
واعتبر أحمد أن "الرئيس الروسي يريد القول للولايات المتحدة إن روسيا ليست في سباق معها في التسلح الردعي والنووي ولا تخوض تحدي معها بل هي في عملية تكاملية"، مضيفًا "على الولايات المتحدة أن تدرك أن هناك دولًا يجب أن تتعاون معها في الأمن والسلم الدوليين".