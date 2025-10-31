https://sarabic.ae/20251031/باحث-في-العلاقات-الدولية-روسيا-ليست-في-سباق-تسلح-مع-الولايات-المتحدة-ولا-تخوض-تحديا-معها--1106587593.html

باحث في العلاقات الدولية: روسيا ليست في سباق تسلح مع الولايات المتحدة ولا تخوض تحديا معها

باحث في العلاقات الدولية: روسيا ليست في سباق تسلح مع الولايات المتحدة ولا تخوض تحديا معها

علّق الباحث في العلاقات الدولية من بيروت، الدكتور حسن أحمد، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اختبار روسيا لصاروخ "بوريفيستنيك"، مؤكدًا أن "هذه...

وقال أحمد في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "روسيا تقوم بهذه الإجراءات والتجارب لتؤكد جهوزيتها في وجود ردع نووي حقيقي، كما أنها جاهزة لمد اليد في الوقت نفسه"، لافتًا إلى أن "هدف ترامب الأساسي إعادة ترسيم اللعبة من الشرق الأوسط نحو روسيا وشرق أوروبا بما يضمن الهيمنة على العالم".وأكد ضيف "سبوتنيك" أن "ترامب ليس في وارد فتح جبهة جديدة مع الصين لأنه حتى اليوم لم يتمكن من حسم الأزمة الأوكرانية"، لافتًا إلى أن "اتفاقية الصين مع الولايات المتحدة هدفها تأجيل أي اصطدام بين الدولتين".واعتبر أحمد أن "الرئيس الروسي يريد القول للولايات المتحدة إن روسيا ليست في سباق معها في التسلح الردعي والنووي ولا تخوض تحدي معها بل هي في عملية تكاملية"، مضيفًا "على الولايات المتحدة أن تدرك أن هناك دولًا يجب أن تتعاون معها في الأمن والسلم الدوليين".

