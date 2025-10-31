عربي
باحث في العلاقات الدولية: روسيا ليست في سباق تسلح مع الولايات المتحدة ولا تخوض تحديا معها
باحث في العلاقات الدولية: روسيا ليست في سباق تسلح مع الولايات المتحدة ولا تخوض تحديا معها
علّق الباحث في العلاقات الدولية من بيروت، الدكتور حسن أحمد، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اختبار روسيا لصاروخ "بوريفيستنيك"، مؤكدًا أن "هذه... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال أحمد في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "روسيا تقوم بهذه الإجراءات والتجارب لتؤكد جهوزيتها في وجود ردع نووي حقيقي، كما أنها جاهزة لمد اليد في الوقت نفسه"، لافتًا إلى أن "هدف ترامب الأساسي إعادة ترسيم اللعبة من الشرق الأوسط نحو روسيا وشرق أوروبا بما يضمن الهيمنة على العالم".وأكد ضيف "سبوتنيك" أن "ترامب ليس في وارد فتح جبهة جديدة مع الصين لأنه حتى اليوم لم يتمكن من حسم الأزمة الأوكرانية"، لافتًا إلى أن "اتفاقية الصين مع الولايات المتحدة هدفها تأجيل أي اصطدام بين الدولتين".واعتبر أحمد أن "الرئيس الروسي يريد القول للولايات المتحدة إن روسيا ليست في سباق معها في التسلح الردعي والنووي ولا تخوض تحدي معها بل هي في عملية تكاملية"، مضيفًا "على الولايات المتحدة أن تدرك أن هناك دولًا يجب أن تتعاون معها في الأمن والسلم الدوليين".
باحث في العلاقات الدولية: روسيا ليست في سباق تسلح مع الولايات المتحدة ولا تخوض تحديا معها

حصري
علّق الباحث في العلاقات الدولية من بيروت، الدكتور حسن أحمد، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اختبار روسيا لصاروخ "بوريفيستنيك"، مؤكدًا أن "هذه التجربة ليست نووية كما يدّعي ترامب"، مشددًا على أنه "من حق روسيا أن يكون لها تجارب في الصواريخ، لأنها لن تبقى واقفة عندما يتعرض أمنها القومي للخطر".
وقال أحمد في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "روسيا تقوم بهذه الإجراءات والتجارب لتؤكد جهوزيتها في وجود ردع نووي حقيقي، كما أنها جاهزة لمد اليد في الوقت نفسه"، لافتًا إلى أن "هدف ترامب الأساسي إعادة ترسيم اللعبة من الشرق الأوسط نحو روسيا وشرق أوروبا بما يضمن الهيمنة على العالم".
وأضاف: "تعاون روسيا مع إيران والإعلان عن إقامة أكبر مصنع في إيران للمفاعل النووي لتوليد الطاقة الكهربائية، هدفه المنفعة الاقتصادية وليس تهديد العالم"، مشيرًا إلى ذهاب "ترامب إلى كوريا الجنوبية، واجتماعه مع الرئيس الصيني للتبادل التجاري، ووضعه حدًا للحرب الجمركية بين البلدين".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
ترامب يعول على مساعدة الصين له في المحادثات مع روسيا
25 أكتوبر, 05:27 GMT
وأكد ضيف "سبوتنيك" أن "ترامب ليس في وارد فتح جبهة جديدة مع الصين لأنه حتى اليوم لم يتمكن من حسم الأزمة الأوكرانية"، لافتًا إلى أن "اتفاقية الصين مع الولايات المتحدة هدفها تأجيل أي اصطدام بين الدولتين".
وتابع: "تقدم الولايات نحو الصين يدل على أنها استدركت أن التوجه نحو آسيا هو الأساس، وإذا ما سمحت لروسيا وإيران والصين أن يبنوا قوة علمية واقتصادية ونووية وتعاون على كل المستويات، فإن ذلك سيؤدي إلى إنهاء الأحادية".
واعتبر أحمد أن "الرئيس الروسي يريد القول للولايات المتحدة إن روسيا ليست في سباق معها في التسلح الردعي والنووي ولا تخوض تحدي معها بل هي في عملية تكاملية"، مضيفًا "على الولايات المتحدة أن تدرك أن هناك دولًا يجب أن تتعاون معها في الأمن والسلم الدوليين".
