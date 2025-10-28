باحث في الشأن الروسي: روسيا قد تفرض مسار السلام بالقوة إذا استمر الغرب في التصعيد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251028/باحث-في-الشأن-الروسي-روسيا-قد-تفرض-مسار-السلام-بالقوة-إذا-استمر-الغرب-في-التصعيد-1106495357.html
باحث في الشأن الروسي: روسيا قد تفرض مسار السلام بالقوة إذا استمر الغرب في التصعيد
باحث في الشأن الروسي: روسيا قد تفرض مسار السلام بالقوة إذا استمر الغرب في التصعيد
سبوتنيك عربي
تناول الأكاديمي والباحث في الشأن الروسي، الدكتور علي كومان، أبرز ما جاء في تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر مينسك الثالث حول الأمن... 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T19:41+0000
2025-10-28T19:41+0000
حصري
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103800547_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_2f79e8b6c8d82848f13fc046f0a317e4.jpg
وأشار كومان إلى أن "ما حدث بعد قمة ألاسكا أسّس لإطار سياسي جديد بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية".ولفت إلى أن تجربة معاهدة "ستارت" الأولى والثانية بين موسكو وواشنطن، للحد من انتشار الأسلحة النووية، كانتا ناجحتين وضروريتين للطرفين، ومن المتوقع "توقيع معاهدة جديدة أكثر واقعية وفعالية، لأن روسيا تريد وضع إطار للسلام مع الولايات المتحدة".ورأى الباحث في الشأن الروسي أن "دخول العنصر الغربي، وتحديداً الأوروبي، على خط الأزمة الأوكرانية يهدف إلى إعادة الصراع إلى نقطة الصفر"، مشيراً إلى أن "الأوروبيين عملوا على عرقلة المفاوضات لكسب بعض النقاط التي قد يوافق عليها ترامب، ويطالبون بانسحاب روسي كامل من الأراضي التي انضمت إلى روسيا، وهو ما ترفضه روسيا رفضاً قاطعاً". وأضاف أن "تأجيل قمة بودابست دفع روسيا إلى الإعلان عن تطوير صواريخ تعمل بالوقود النووي، مع نية أوروبا بالدخول في مواجهة مع روسيا، التي ستكون باهظة الكلفة على الأوروبيين، ما قد يدفع موسكو إلى فرض مسار السلام بالقوة".وشدد على أن "لا قيمة لأي مبادرة سلام لا تتضمن النقاط الثلاث التي تطالب بها روسيا، وهي: حياد أوكرانيا، وتبادل الأراضي، وعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي"، لافتاً إلى أن "إطالة أمد الصراع لا تصب في مصلحة أوكرانيا ولا أوروبا، بل في مصلحة روسيا الاتحادية".وقال لافروف في كلمة خلال الجلسة العامة لمؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي: "في أوكرانيا، يطيل أعضاء الناتو الأوروبيون أمد الصراع المسلح، ويزودون نظام كييف بالأسلحة، ويدعمونه ماليًا وسياسيًا. وتبذل قيادة معظم الدول الأوروبية قصارى جهدها لإقناع الإدارة الأمريكية بالتخلي عن فكرة حل الصراع في أوكرانيا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع على طاولة المفاوضات".
https://sarabic.ae/20251023/بوتين-سيكون-الرد-ساحقا-إذا-شنت-أوكرانيا-هجمات-بعيدة-المدى-ضد-روسيا-1106325936.html
https://sarabic.ae/20251026/ميرتس-يدرس-مبادرات-في-تركيا-لاستئناف-الحوار-المحتمل-بين-روسيا-وأوكرانيا-1106420271.html
https://sarabic.ae/20251028/الكرملين-المعلومات-الواردة-بشأن-استعداد-فرنسا-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-مثيرة-للقلق--عاجل-1106473269.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103800547_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_dafc7f4f9ff60f99e31513bf40b11274.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
حصري, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

باحث في الشأن الروسي: روسيا قد تفرض مسار السلام بالقوة إذا استمر الغرب في التصعيد

19:41 GMT 28.10.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تناول الأكاديمي والباحث في الشأن الروسي، الدكتور علي كومان، أبرز ما جاء في تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر مينسك الثالث حول الأمن الأوراسي، لا سيما إعلانه عن استعداد روسيا لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي في حال توفرت ضمانات بأن هذا اللقاء سيحقق نتائج ملموسة.
وأشار كومان إلى أن "ما حدث بعد قمة ألاسكا أسّس لإطار سياسي جديد بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية".
بوتين يلقي كلمة في المنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: سيكون الرد ساحقا إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا
23 أكتوبر, 16:40 GMT
وأوضح كومان، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الطرف الحاسم في حل الأزمة الأوكرانية هو الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمتلك أوراقاً عدة قادرة على إيقاف الصراع في أوكرانيا"، لافتاً إلى أن "سياسة ترامب تنطلق من محورين أساسيين: تحقيق مصالح الولايات المتحدة، واستعادة الأموال التي استثمرتها في أوكرانيا، إلى جانب الحصول على ضمانات أمنية لأوكرانيا".
ولفت إلى أن تجربة معاهدة "ستارت" الأولى والثانية بين موسكو وواشنطن، للحد من انتشار الأسلحة النووية، كانتا ناجحتين وضروريتين للطرفين، ومن المتوقع "توقيع معاهدة جديدة أكثر واقعية وفعالية، لأن روسيا تريد وضع إطار للسلام مع الولايات المتحدة".
زعيم المعارضة الألمانية وزعيم حزب الاتحاد المسيحي فريدريش ميرز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
ميرتس يدرس مبادرات في تركيا لاستئناف الحوار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا
26 أكتوبر, 18:27 GMT
ورأى الباحث في الشأن الروسي أن "دخول العنصر الغربي، وتحديداً الأوروبي، على خط الأزمة الأوكرانية يهدف إلى إعادة الصراع إلى نقطة الصفر"، مشيراً إلى أن "الأوروبيين عملوا على عرقلة المفاوضات لكسب بعض النقاط التي قد يوافق عليها ترامب، ويطالبون بانسحاب روسي كامل من الأراضي التي انضمت إلى روسيا، وهو ما ترفضه روسيا رفضاً قاطعاً".

وأشار إلى أن "حلف الناتو يسعى إلى ابتلاع كامل أوروبا وصولاً إلى المحيط الهادئ"، وأن "تمدده في القطب الشمالي يمثل استمراراً لصراع قديم، بينما في المحيط الهادئ يرتبط بتقدم الصين الشعبية، التي حصلت على أكبر مصدر للطاقة الروسية بفعل تداعيات الأزمة الأوكرانية".

وأضاف أن "تأجيل قمة بودابست دفع روسيا إلى الإعلان عن تطوير صواريخ تعمل بالوقود النووي، مع نية أوروبا بالدخول في مواجهة مع روسيا، التي ستكون باهظة الكلفة على الأوروبيين، ما قد يدفع موسكو إلى فرض مسار السلام بالقوة".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
الكرملين: المعلومات الواردة بشأن استعداد فرنسا لإرسال قوات إلى أوكرانيا مثيرة للقلق
09:41 GMT
وشدد على أن "لا قيمة لأي مبادرة سلام لا تتضمن النقاط الثلاث التي تطالب بها روسيا، وهي: حياد أوكرانيا، وتبادل الأراضي، وعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي"، لافتاً إلى أن "إطالة أمد الصراع لا تصب في مصلحة أوكرانيا ولا أوروبا، بل في مصلحة روسيا الاتحادية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن قادة "الناتو" يبذلون قصارى جهدهم لإقناع واشنطن بالتخلي عن فكرة التسوية في أوكرانيا.

وقال لافروف في كلمة خلال الجلسة العامة لمؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي: "في أوكرانيا، يطيل أعضاء الناتو الأوروبيون أمد الصراع المسلح، ويزودون نظام كييف بالأسلحة، ويدعمونه ماليًا وسياسيًا. وتبذل قيادة معظم الدول الأوروبية قصارى جهدها لإقناع الإدارة الأمريكية بالتخلي عن فكرة حل الصراع في أوكرانيا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع على طاولة المفاوضات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала