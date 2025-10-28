https://sarabic.ae/20251028/باحث-في-الشأن-الروسي-روسيا-قد-تفرض-مسار-السلام-بالقوة-إذا-استمر-الغرب-في-التصعيد-1106495357.html
باحث في الشأن الروسي: روسيا قد تفرض مسار السلام بالقوة إذا استمر الغرب في التصعيد
وأشار كومان إلى أن "ما حدث بعد قمة ألاسكا أسّس لإطار سياسي جديد بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية".ولفت إلى أن تجربة معاهدة "ستارت" الأولى والثانية بين موسكو وواشنطن، للحد من انتشار الأسلحة النووية، كانتا ناجحتين وضروريتين للطرفين، ومن المتوقع "توقيع معاهدة جديدة أكثر واقعية وفعالية، لأن روسيا تريد وضع إطار للسلام مع الولايات المتحدة".ورأى الباحث في الشأن الروسي أن "دخول العنصر الغربي، وتحديداً الأوروبي، على خط الأزمة الأوكرانية يهدف إلى إعادة الصراع إلى نقطة الصفر"، مشيراً إلى أن "الأوروبيين عملوا على عرقلة المفاوضات لكسب بعض النقاط التي قد يوافق عليها ترامب، ويطالبون بانسحاب روسي كامل من الأراضي التي انضمت إلى روسيا، وهو ما ترفضه روسيا رفضاً قاطعاً". وأضاف أن "تأجيل قمة بودابست دفع روسيا إلى الإعلان عن تطوير صواريخ تعمل بالوقود النووي، مع نية أوروبا بالدخول في مواجهة مع روسيا، التي ستكون باهظة الكلفة على الأوروبيين، ما قد يدفع موسكو إلى فرض مسار السلام بالقوة".وشدد على أن "لا قيمة لأي مبادرة سلام لا تتضمن النقاط الثلاث التي تطالب بها روسيا، وهي: حياد أوكرانيا، وتبادل الأراضي، وعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي"، لافتاً إلى أن "إطالة أمد الصراع لا تصب في مصلحة أوكرانيا ولا أوروبا، بل في مصلحة روسيا الاتحادية".وقال لافروف في كلمة خلال الجلسة العامة لمؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي: "في أوكرانيا، يطيل أعضاء الناتو الأوروبيون أمد الصراع المسلح، ويزودون نظام كييف بالأسلحة، ويدعمونه ماليًا وسياسيًا. وتبذل قيادة معظم الدول الأوروبية قصارى جهدها لإقناع الإدارة الأمريكية بالتخلي عن فكرة حل الصراع في أوكرانيا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع على طاولة المفاوضات".
تناول الأكاديمي والباحث في الشأن الروسي، الدكتور علي كومان، أبرز ما جاء في تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر مينسك الثالث حول الأمن الأوراسي، لا سيما إعلانه عن استعداد روسيا لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي في حال توفرت ضمانات بأن هذا اللقاء سيحقق نتائج ملموسة.
وأشار كومان إلى أن "ما حدث بعد قمة ألاسكا أسّس لإطار سياسي جديد بين الولايات المتحدة
وروسيا الاتحادية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية".
وأوضح كومان، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الطرف الحاسم في حل الأزمة الأوكرانية هو الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمتلك أوراقاً عدة قادرة على إيقاف الصراع في أوكرانيا"، لافتاً إلى أن "سياسة ترامب تنطلق من محورين أساسيين: تحقيق مصالح الولايات المتحدة، واستعادة الأموال التي استثمرتها في أوكرانيا، إلى جانب الحصول على ضمانات أمنية لأوكرانيا".
ولفت إلى أن تجربة معاهدة "ستارت" الأولى والثانية بين موسكو وواشنطن، للحد من انتشار الأسلحة النووية، كانتا ناجحتين وضروريتين للطرفين، ومن المتوقع "توقيع معاهدة جديدة أكثر واقعية وفعالية، لأن روسيا
تريد وضع إطار للسلام مع الولايات المتحدة".
ورأى الباحث في الشأن الروسي أن "دخول العنصر الغربي، وتحديداً الأوروبي، على خط الأزمة الأوكرانية يهدف إلى إعادة الصراع إلى نقطة الصفر"، مشيراً إلى أن "الأوروبيين عملوا على عرقلة المفاوضات لكسب بعض النقاط التي قد يوافق عليها ترامب، ويطالبون بانسحاب روسي كامل من الأراضي التي انضمت إلى روسيا، وهو ما ترفضه روسيا رفضاً قاطعاً".
وأشار إلى أن "حلف الناتو يسعى إلى ابتلاع كامل أوروبا وصولاً إلى المحيط الهادئ"، وأن "تمدده في القطب الشمالي يمثل استمراراً لصراع قديم، بينما في المحيط الهادئ يرتبط بتقدم الصين الشعبية، التي حصلت على أكبر مصدر للطاقة الروسية بفعل تداعيات الأزمة الأوكرانية".
وأضاف أن "تأجيل قمة بودابست دفع روسيا إلى الإعلان عن تطوير صواريخ تعمل بالوقود النووي، مع نية أوروبا
بالدخول في مواجهة مع روسيا، التي ستكون باهظة الكلفة على الأوروبيين، ما قد يدفع موسكو إلى فرض مسار السلام بالقوة".
وشدد على أن "لا قيمة لأي مبادرة سلام لا تتضمن النقاط الثلاث التي تطالب بها روسيا، وهي: حياد أوكرانيا، وتبادل الأراضي، وعدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي"، لافتاً إلى أن "إطالة أمد الصراع لا تصب في مصلحة أوكرانيا ولا أوروبا، بل في مصلحة روسيا الاتحادية".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن قادة "الناتو" يبذلون قصارى جهدهم لإقناع واشنطن بالتخلي عن فكرة التسوية في أوكرانيا.
وقال لافروف في كلمة خلال الجلسة العامة لمؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي: "في أوكرانيا، يطيل أعضاء الناتو الأوروبيون أمد الصراع المسلح
، ويزودون نظام كييف بالأسلحة، ويدعمونه ماليًا وسياسيًا. وتبذل قيادة معظم الدول الأوروبية قصارى جهدها لإقناع الإدارة الأمريكية بالتخلي عن فكرة حل الصراع في أوكرانيا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع على طاولة المفاوضات".