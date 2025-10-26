https://sarabic.ae/20251026/ميرتس-يدرس-مبادرات-في-تركيا-لاستئناف-الحوار-المحتمل-بين-روسيا-وأوكرانيا-1106420271.html
ميرتس يدرس مبادرات في تركيا لاستئناف الحوار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا
ميرتس يدرس مبادرات في تركيا لاستئناف الحوار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح مصدر دبلوماسي تركي لوكالة سبوتنيك، اليوم الأحد، بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيستعرض، خلال زيارته إلى تركيا في 30 أكتوبر/تشرين الأول، المبادرات... 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T18:27+0000
2025-10-26T18:27+0000
2025-10-26T18:27+0000
العالم
أخبار ألمانيا
أخبار تركيا اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098107747_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_01ca5bb665a366cc0a5c179be8cb15f6.jpg
أنقرة - وكالة سبوتنبك. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيباستيان هيله، يوم الجمعة الماضي، إن ميرتس سيجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 30 أكتوبر/تشرين الأول.سيتم مناقشة جميع جوانب التعاون الثنائي والوضع في المنطقة، بما في ذلك سوريا وغزة. وفي سياق حل النزاع في أوكرانيا ستُعرض على المستشار مبادرات أنقرة لاستئناف المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول.وعقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المحادثات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل للأسرى. علاوة على ذلك، سلمت روسيا رفات جنود أوكرانيين إلى كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم لحل النزاعات.وسبق أن صرح وزير الخارجية سيرغي لافروف باستعداد روسيا لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل معها بأي شكل. إلا أن موسكو لم تتلقَ بعد ردا من كييف على مقترح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدا، والذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو/تموز. علاوة على ذلك، رفض فولوديمير زيلينسكي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحضور إلى موسكو لإجراء محادثات.المستشار الألماني: الفرع الخاص ببلادنا في "روسنفت" سيستثنى من العقوبات الأمريكية
https://sarabic.ae/20250626/أردوغان-يطلع-المستشار-الألماني-على-جهود-تركيا-لحل-النزاع-في-أوكرانيا-1102072158.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098107747_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_70edd61fa7325df0a3dfce9c31da6ec3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار ألمانيا, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
ميرتس يدرس مبادرات في تركيا لاستئناف الحوار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا
صرح مصدر دبلوماسي تركي لوكالة سبوتنيك، اليوم الأحد، بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيستعرض، خلال زيارته إلى تركيا في 30 أكتوبر/تشرين الأول، المبادرات التركية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول.
أنقرة - وكالة سبوتنبك. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيباستيان هيله، يوم الجمعة الماضي، إن ميرتس سيجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 30 أكتوبر/تشرين الأول.
سيتم مناقشة جميع جوانب التعاون الثنائي والوضع في المنطقة، بما في ذلك سوريا وغزة. وفي سياق حل النزاع في أوكرانيا ستُعرض على المستشار مبادرات أنقرة لاستئناف المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول.
علاوة على ذلك، ووفقا لمصدر الوكالة، من المقرر مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية، ومن المتوقع أن تجري محادثات ميرز مع أردوغان بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
وعقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المحادثات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل للأسرى. علاوة على ذلك، سلمت روسيا رفات جنود أوكرانيين إلى كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم لحل النزاعات.
وسبق أن صرح وزير الخارجية سيرغي لافروف باستعداد روسيا لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل معها بأي شكل. إلا أن موسكو لم تتلقَ بعد ردا من كييف على مقترح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدا، والذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو/تموز. علاوة على ذلك، رفض فولوديمير زيلينسكي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحضور إلى موسكو لإجراء محادثات.