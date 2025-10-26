عربي
ميرتس يدرس مبادرات في تركيا لاستئناف الحوار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا
تابعنا عبر
صرح مصدر دبلوماسي تركي لوكالة سبوتنيك، اليوم الأحد، بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس سيستعرض، خلال زيارته إلى تركيا في 30 أكتوبر/تشرين الأول، المبادرات التركية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول.
أنقرة - وكالة سبوتنبك. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية سيباستيان هيله، يوم الجمعة الماضي، إن ميرتس سيجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 30 أكتوبر/تشرين الأول.
سيتم مناقشة جميع جوانب التعاون الثنائي والوضع في المنطقة، بما في ذلك سوريا وغزة. وفي سياق حل النزاع في أوكرانيا ستُعرض على المستشار مبادرات أنقرة لاستئناف المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول.

علاوة على ذلك، ووفقا لمصدر الوكالة، من المقرر مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية، ومن المتوقع أن تجري محادثات ميرز مع أردوغان بمشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
أردوغان يطلع المستشار الألماني على جهود تركيا لحل النزاع في أوكرانيا
26 يونيو, 02:59 GMT
وعقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المحادثات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل للأسرى. علاوة على ذلك، سلمت روسيا رفات جنود أوكرانيين إلى كييف. كما تبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم لحل النزاعات.
وسبق أن صرح وزير الخارجية سيرغي لافروف باستعداد روسيا لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل معها بأي شكل. إلا أن موسكو لم تتلقَ بعد ردا من كييف على مقترح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدا، والذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول في يوليو/تموز. علاوة على ذلك، رفض فولوديمير زيلينسكي دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحضور إلى موسكو لإجراء محادثات.
المستشار الألماني: الفرع الخاص ببلادنا في "روسنفت" سيستثنى من العقوبات الأمريكية
