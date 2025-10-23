https://sarabic.ae/20251023/المستشار-الألماني-الفرع-الألماني-لشركة-روسنفت-سيُستثنى-من-العقوبات-الأمريكية-1106336981.html
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إنه يتوقع أن يتم استثناء فرع شركة "روسنفت" في ألمانيا من العقوبات الأمريكية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء. 23.10.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف ميرتس عقب القمة الأوروبية: "أعتقد أن الفرع الألماني لشركة روسنفت الروسية ستحصل على إعفاء من العقوبات".وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من يوم أمس، فرض عقوبات ضد شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "لوك أويل" و"روسنفت" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، بحسب زعمها.يذكر أنه جرى، يوم الخميس الماضي، اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، وهو الثامن بينهما منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.وكان ترامب أقر بأن العقوبات ضد روسيا "تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات"، كما أكد أنه يؤجل فرض قيود جديدة "على أمل التوصل إلى اتفاق تسوية في أوكرانيا"، على حد قوله.وصرّحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.
المستشار الألماني: الفرع الألماني لشركة "روسنفت" سيُستثنى من العقوبات الأمريكية
وأضاف ميرتس عقب القمة الأوروبية: "أعتقد أن الفرع الألماني لشركة روسنفت الروسية ستحصل على إعفاء من العقوبات".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من يوم أمس، فرض عقوبات ضد شركتي النفط الروسيتين العملاقتين
"لوك أويل" و"روسنفت" وعدد من فروعهما، بسبب ما وصفته بـ"عدم التزام موسكو بإنهاء الصراع في أوكرانيا"، بحسب زعمها.
يذكر أنه جرى، يوم الخميس الماضي، اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين
، وهو الثامن بينهما منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.
وكان ترامب أقر بأن العقوبات ضد روسيا "تكلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات"، كما أكد أنه يؤجل فرض قيود جديدة "على أمل التوصل إلى اتفاق تسوية في أوكرانيا"، على حد قوله.
وصرّحت روسيا، مرارا وتكرارا، بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حيت اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعّالة.