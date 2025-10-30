ترامب: الاجتماع مع شي جين بينغ أفضى إلى اتخاذ قرارات مهمة وناقشنا الملف الأوكراني

https://sarabic.ae/20251030/ترامب-الاجتماع-مع-شي-جين-بينغ-أفضى-إلى-اتخاذ-قرارات-مهمة-وآمل-عقد-صفقة-مع-الصين-1106543673.html
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اتُخذت خلاله قرارات مهمة عديدة. 30.10.2025
وقال ترامب على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى واشنطن: "أعتقد أن الاجتماع كان رائعا، اتُخذت مجموعة قرارات متميزة، لم يتبقَّ الكثير، توصلنا إلى استنتاجات بشأن العديد من القضايا المهمة". كما صرح ترامب، اليوم الخميس، بأنه بحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية.وأضاف: "سنعمل (مع الرئيس الصين) معا لمحاولة تسوية حرب روسيا مع أوكرانيا".كما صرح ترامب بأنه لم يناقش مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال لقائهما في كوريا الجنوبية اليوم، مسألة شراء الصين النفط الروسي.وقال ترامب في تصريحاته إن "تايوان لم تكن مطروحة على الطاولة أبدا".وأشاد ترامب باللقاء الذي جمعه والرئيس الصيني، قائلاً إنه "كان لقاءً رائعًا، أعتقد أنه كان لقاءً وديًا للغاية".وأعرب ترامب عن أمله في إقامة "علاقة رائعة وطويلة الأمد" بين الولايات المتحدة والصين، ما يعكس رغبة واشنطن في تخفيف حدة التوتر مع بكين وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.الرئيس الصيني لترامب: الصين وأمريكا "يجب أن تكونا شريكتين وصديقتين"
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اتُخذت خلاله قرارات مهمة عديدة.
وأعرب ترامب عن أمله بالتوصل إلى "صفقة" مع الصين.
