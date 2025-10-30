عربي
ترامب: الاجتماع مع شي جين بينغ أفضى إلى اتخاذ قرارات مهمة وناقشنا الملف الأوكراني
ترامب: الاجتماع مع شي جين بينغ أفضى إلى اتخاذ قرارات مهمة وناقشنا الملف الأوكراني
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اتُخذت خلاله قرارات مهمة عديدة. 30.10.2025
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اتُخذت خلاله قرارات مهمة عديدة.
وقال ترامب على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى واشنطن: "أعتقد أن الاجتماع كان رائعا، اتُخذت مجموعة قرارات متميزة، لم يتبقَّ الكثير، توصلنا إلى استنتاجات بشأن العديد من القضايا المهمة".

وأعرب ترامب عن أمله بالتوصل إلى "صفقة" مع الصين.

كما صرح ترامب، اليوم الخميس، بأنه بحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية.

وقال ترامب: لقد طرح هذا الموضوع (الأزمة الأوكرانية) وتحدثنا عنه مطولا، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني "تعهد بالمساعدة في تسوية الأزمة".

وأضاف: "سنعمل (مع الرئيس الصين) معا لمحاولة تسوية حرب روسيا مع أوكرانيا".
كما صرح ترامب بأنه لم يناقش مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال لقائهما في كوريا الجنوبية اليوم، مسألة شراء الصين النفط الروسي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
ترامب يغادر كوريا الجنوبية بعد محادثات مع الرئيس الصيني دون إعلان عن نتائج
04:35 GMT

وقال ترامب: إنه (شي جين بينغ) يشتري النفط الروسي منذ زمن طويل... ولكننا لم نناقش مسألة النفط".

وقال ترامب في تصريحاته إن "تايوان لم تكن مطروحة على الطاولة أبدا".
وأشاد ترامب باللقاء الذي جمعه والرئيس الصيني، قائلاً إنه "كان لقاءً رائعًا، أعتقد أنه كان لقاءً وديًا للغاية".
وبدأ الرئيسان صباح اليوم، محادثاتهما في قاعدة غيمهي الجوية بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية.
وأعرب ترامب عن أمله في إقامة "علاقة رائعة وطويلة الأمد" بين الولايات المتحدة والصين، ما يعكس رغبة واشنطن في تخفيف حدة التوتر مع بكين وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
الرئيس الصيني لترامب: الصين وأمريكا "يجب أن تكونا شريكتين وصديقتين"
