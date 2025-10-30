ترامب يغادر كوريا الجنوبية بعد محادثات مع الرئيس الصيني دون إعلان عن نتائج

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يغادر كوريا الجنوبية بعد محادثات مع الرئيس الصيني دون إعلان عن نتائج
ترامب يغادر كوريا الجنوبية بعد محادثات مع الرئيس الصيني دون إعلان عن نتائج

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عقب انتهاء محادثات استمرت نحو ساعة وأربعين دقيقة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، دون صدور أي بيان أو تصريح للصحافة بشأن ما إذا كانت المباحثات قد أحرزت أي تقدم.
وتوجه ترامب مباشرة إلى الطائرة الرئاسية بعد أول لقاء مباشر يجمعه بالرئيس الصيني منذ ست سنوات، عُقد في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، وسط ترقب دولي لما قد يسفر عنه هذا الاجتماع من انعكاسات على العلاقات بين البلدين.
وبدأ الرئيسان صباح اليوم، محادثاتهما في قاعدة غيمهي الجوية بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية. وأعرب ترامب عن أمله في إقامة "علاقة رائعة وطويلة الأمد" بين الولايات المتحدة والصين، ما يعكس رغبة واشنطن في تخفيف حدة التوتر مع بكين وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.
كما أشار ترامب إلى احتمال توقيع صفقة تجارية مع الصين بناءً على نتائج اللقاء، مشيدًا بالعلاقة الشخصية التي تجمعه بشي جين بينغ ووصفه بـ"القائد العظيم لدولة عظيمة" معربًا عن ثقته في أن العلاقات بين البلدين ستستمر بشكل ممتاز لفترة طويلة.
من جانبه، أكد شي أن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم بقيت مستقرة بشكل عام بفضل الجهود المشتركة، مشيراً إلى أن بعض الاحتكاكات بين البلدين أمر طبيعي، لكن من الضروري الحفاظ على مسار ثابت للعلاقات الصينية الأمريكية.
习近平和特朗普 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
ترامب يصف الرئيس الصيني بـ"القائد العظيم" ويأمل بعلاقات طويلة الأمد مع بكين
02:10 GMT
يأتي هذا اللقاء في ظل توترات تجارية بين البلدين، حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية في 9 أكتوبر الجاري عن فرض ضوابط تصدير على بعض السلع المرتبطة بالمعادن النادرة المتوسطة والثقيلة، وبطاريات الليثيوم والمواد الكربونية الصناعية، وأجهزة تعدين ومعالجة المعادن النادرة، والمواد الخام والمواد فائقة الصلابة، بدءًا من 8 نوفمبر.
ورد الرئيس الأمريكي ترامب في اليوم التالي بأنه سيرد برسوم جمركية بنسبة 100% على المنتجات الصينية ابتداءً من 1 نوفمبر أو قبل ذلك، معتبراً هذه الخطوة ردًا على "الموقف العدواني" للصين. وفي وقت لاحق، أوضح مسؤول أمريكي أن واشنطن قد تؤجل تطبيق هذا الإجراء لإتاحة الفرصة للقاء القادة ومناقشة القضايا التجارية.
