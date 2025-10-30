الرئيس الصيني لترامب: الصين وأمريكا "يجب أن تكونا شريكتين وصديقتين"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
الرئيس الصيني لترامب: الصين وأمريكا "يجب أن تكونا شريكتين وصديقتين"
الرئيس الصيني لترامب: الصين وأمريكا "يجب أن تكونا شريكتين وصديقتين"
وقال شي في بداية المحادثات: "يمكن للصين والولايات المتحدة أن تتحملا المسؤولية بشكل مشترك كدولتين عظميين وأن تعملا معًا لإنجاز المزيد من الأمور العظيمة والملموسة لصالح بلدينا والعالم".وأشار الرئيس الصيني إلى أن المفاوضين التجاريين للبلدين توصلوا مؤخرًا إلى توافق أساسي بشأن اتفاق تجاري، مؤكداً أن التنمية في الصين لا تتعارض مع رؤية ترامب "لجعل أمريكا عظيمة مجددًا".وأضاف شي: "العالم يواجه اليوم تحديات عديدة، والصين والولايات المتحدة قادرتان على تحمل مسؤولياتهما معًا وتحقيق مستقبل أفضل للبلدين والعالم". وأكد أن بلاده شاركت في إيجاد حلول للصراعات حول العالم، مشدداً على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات الدولية.يأتي هذا اللقاء في ظل توترات تجارية بين البلدين، حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية في 9 أكتوبر الجاري عن فرض ضوابط تصدير على بعض السلع المرتبطة بالمعادن النادرة المتوسطة والثقيلة، وبطاريات الليثيوم والمواد الكربونية الصناعية، وأجهزة تعدين ومعالجة المعادن النادرة، والمواد الخام والمواد فائقة الصلابة، بدءًا من 8 نوفمبر.ورد الرئيس الأمريكي ترامب في اليوم التالي بأنه سيرد برسوم جمركية بنسبة 100% على المنتجات الصينية ابتداءً من 1 نوفمبر أو قبل ذلك، معتبراً هذه الخطوة ردًا على "الموقف العدواني" للصين. وفي وقت لاحق، أوضح مسؤول أمريكي أن واشنطن قد تؤجل تطبيق هذا الإجراء لإتاحة الفرصة للقاء القادة ومناقشة القضايا التجارية.
الرئيس الصيني لترامب: الصين وأمريكا "يجب أن تكونا شريكتين وصديقتين"

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في بوسان، كوريا الجنوبية، أن بلديهما رغم اختلاف وجهات النظر أحيانًا، يجب أن يسعيا لأن يكونا "شريكين وصديقين".
وقال شي في بداية المحادثات: "يمكن للصين والولايات المتحدة أن تتحملا المسؤولية بشكل مشترك كدولتين عظميين وأن تعملا معًا لإنجاز المزيد من الأمور العظيمة والملموسة لصالح بلدينا والعالم".
وأشار الرئيس الصيني إلى أن المفاوضين التجاريين للبلدين توصلوا مؤخرًا إلى توافق أساسي بشأن اتفاق تجاري، مؤكداً أن التنمية في الصين لا تتعارض مع رؤية ترامب "لجعل أمريكا عظيمة مجددًا".
وأضاف شي: "العالم يواجه اليوم تحديات عديدة، والصين والولايات المتحدة قادرتان على تحمل مسؤولياتهما معًا وتحقيق مستقبل أفضل للبلدين والعالم". وأكد أن بلاده شاركت في إيجاد حلول للصراعات حول العالم، مشدداً على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات الدولية.
يأتي هذا اللقاء في ظل توترات تجارية بين البلدين، حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية في 9 أكتوبر الجاري عن فرض ضوابط تصدير على بعض السلع المرتبطة بالمعادن النادرة المتوسطة والثقيلة، وبطاريات الليثيوم والمواد الكربونية الصناعية، وأجهزة تعدين ومعالجة المعادن النادرة، والمواد الخام والمواد فائقة الصلابة، بدءًا من 8 نوفمبر.
习近平和特朗普 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
ترامب يصف الرئيس الصيني بـ"القائد العظيم" ويأمل بعلاقات طويلة الأمد مع بكين
02:10 GMT
ورد الرئيس الأمريكي ترامب في اليوم التالي بأنه سيرد برسوم جمركية بنسبة 100% على المنتجات الصينية ابتداءً من 1 نوفمبر أو قبل ذلك، معتبراً هذه الخطوة ردًا على "الموقف العدواني" للصين. وفي وقت لاحق، أوضح مسؤول أمريكي أن واشنطن قد تؤجل تطبيق هذا الإجراء لإتاحة الفرصة للقاء القادة ومناقشة القضايا التجارية.
