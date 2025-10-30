https://sarabic.ae/20251030/الرئيس-الصيني-لترامب-الصين-وأمريكا-يجب-أن-تكونا-شريكتين-وصديقتين-1106542641.html

الرئيس الصيني لترامب: الصين وأمريكا "يجب أن تكونا شريكتين وصديقتين"

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في بوسان، كوريا الجنوبية، أن بلديهما رغم اختلاف وجهات النظر أحيانًا،... 30.10.2025, سبوتنيك عربي

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

وقال شي في بداية المحادثات: "يمكن للصين والولايات المتحدة أن تتحملا المسؤولية بشكل مشترك كدولتين عظميين وأن تعملا معًا لإنجاز المزيد من الأمور العظيمة والملموسة لصالح بلدينا والعالم".وأشار الرئيس الصيني إلى أن المفاوضين التجاريين للبلدين توصلوا مؤخرًا إلى توافق أساسي بشأن اتفاق تجاري، مؤكداً أن التنمية في الصين لا تتعارض مع رؤية ترامب "لجعل أمريكا عظيمة مجددًا".وأضاف شي: "العالم يواجه اليوم تحديات عديدة، والصين والولايات المتحدة قادرتان على تحمل مسؤولياتهما معًا وتحقيق مستقبل أفضل للبلدين والعالم". وأكد أن بلاده شاركت في إيجاد حلول للصراعات حول العالم، مشدداً على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات الدولية.يأتي هذا اللقاء في ظل توترات تجارية بين البلدين، حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية في 9 أكتوبر الجاري عن فرض ضوابط تصدير على بعض السلع المرتبطة بالمعادن النادرة المتوسطة والثقيلة، وبطاريات الليثيوم والمواد الكربونية الصناعية، وأجهزة تعدين ومعالجة المعادن النادرة، والمواد الخام والمواد فائقة الصلابة، بدءًا من 8 نوفمبر.ورد الرئيس الأمريكي ترامب في اليوم التالي بأنه سيرد برسوم جمركية بنسبة 100% على المنتجات الصينية ابتداءً من 1 نوفمبر أو قبل ذلك، معتبراً هذه الخطوة ردًا على "الموقف العدواني" للصين. وفي وقت لاحق، أوضح مسؤول أمريكي أن واشنطن قد تؤجل تطبيق هذا الإجراء لإتاحة الفرصة للقاء القادة ومناقشة القضايا التجارية.

