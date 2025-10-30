عربي
سيناتور بوليفي: ترامب يبحث عن ذرائع لاستئناف التجارب النووية
سيناتور بوليفي: ترامب يبحث عن ذرائع لاستئناف التجارب النووية
وقال أفي: "يبحث ترامب عن ذرائع لاستئناف التجارب النووية، ومن هنا اهتمامه بالبحث عن موارد الأرض النادرة واستغلالها في دول أخرى. أما ذريعة امتلاك الصين وإيران للأسلحة النووية، فهي أن ترامب وحده من يروج لهذه الرواية".وأعلن ترامب، اليوم الخميس، أنه أمر بإجراء تجارب أسلحة نووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج مماثلة، مضيفا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن هذه العملية ستبدأ فورا.وأبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي أن صاروخ بوريفيستنيك المجنح النووي أثبت قدرته العالية على التهرب من أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي، مشيرا إلى أن الصاروخ أكمل رحلة تجريبية لمسافة 14 ألف كيلومتر، وأن هناك المزيد في الطريق.وأوضح أن هذه الطائرات المسيرة يمكن تسليحها بذخائر تقليدية ونووية، مما يسمح لها بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.
صرّح رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ البوليفي، فيليكس أفي، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبحث عن ذرائع، مثل مزاعم تنامي الترسانات النووية الصينية والإيرانية، لاستئناف تجاربه النووية المعلقة منذ عام 1992.
وقال أفي: "يبحث ترامب عن ذرائع لاستئناف التجارب النووية، ومن هنا اهتمامه بالبحث عن موارد الأرض النادرة واستغلالها في دول أخرى. أما ذريعة امتلاك الصين وإيران للأسلحة النووية، فهي أن ترامب وحده من يروج لهذه الرواية".

وأضاف السيناتور: "للأسف، فقد الشعب الأمريكي صلته بالواقع، ويقود بلده نحو الخراب، الشعب الأمريكي يتضور جوعا، وهو يغدق الأموال على دول مثل الأرجنتين، التي تشهد تراجعا".

جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
فانس حول التجارب النووية: في بعض الأحيان نحتاج لإجراء اختبارات للتأكد أن كل شيء يعمل بكفاءة
19:09 GMT
وأعلن ترامب، اليوم الخميس، أنه أمر بإجراء تجارب أسلحة نووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج مماثلة، مضيفا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن هذه العملية ستبدأ فورا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اكتمال اختبارات صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي غير محدود المدى.

مدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
أوليانوف: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة
18:02 GMT
وأبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي أن صاروخ بوريفيستنيك المجنح النووي أثبت قدرته العالية على التهرب من أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي، مشيرا إلى أن الصاروخ أكمل رحلة تجريبية لمسافة 14 ألف كيلومتر، وأن هناك المزيد في الطريق.

وأعلن الرئيس الروسي أن روسيا اختبرت أيضا مركبة "بوسيدون" تحت الماء، وكان بوتين قد أعلن لأول مرة عن تطوير طائرات "بوسيدون" المسيرة تحت الماء والمسلحة نوويًا في خطابه أمام الجمعية الاتحادية عام 2018.

وأوضح أن هذه الطائرات المسيرة يمكن تسليحها بذخائر تقليدية ونووية، مما يسمح لها بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.
