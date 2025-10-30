https://sarabic.ae/20251030/سيناتور-بوليفي-ترامب-يبحث-عن-ذرائع-لاستئناف-التجارب-النووية-1106572359.html

سيناتور بوليفي: ترامب يبحث عن ذرائع لاستئناف التجارب النووية

سيناتور بوليفي: ترامب يبحث عن ذرائع لاستئناف التجارب النووية

صرّح رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ البوليفي، فيليكس أفي، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبحث عن ذرائع، مثل مزاعم تنامي الترسانات... 30.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال أفي: "يبحث ترامب عن ذرائع لاستئناف التجارب النووية، ومن هنا اهتمامه بالبحث عن موارد الأرض النادرة واستغلالها في دول أخرى. أما ذريعة امتلاك الصين وإيران للأسلحة النووية، فهي أن ترامب وحده من يروج لهذه الرواية".وأعلن ترامب، اليوم الخميس، أنه أمر بإجراء تجارب أسلحة نووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج مماثلة، مضيفا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن هذه العملية ستبدأ فورا.وأبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي أن صاروخ بوريفيستنيك المجنح النووي أثبت قدرته العالية على التهرب من أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي، مشيرا إلى أن الصاروخ أكمل رحلة تجريبية لمسافة 14 ألف كيلومتر، وأن هناك المزيد في الطريق.وأوضح أن هذه الطائرات المسيرة يمكن تسليحها بذخائر تقليدية ونووية، مما يسمح لها بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.

