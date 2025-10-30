عربي
https://sarabic.ae/20251030/أوليانوف-قرار-ترامب-باستئناف-التجارب-النووية-يثير-تساؤلات-خطيرة-1106569280.html
أوليانوف: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة
أوليانوف: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة
سبوتنيك عربي
صرّح الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات جدية... 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T18:02+0000
2025-10-30T18:02+0000
دونالد ترامب
ميخائيل أوليانوف
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102762/80/1027628012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f25dfcf8f4679cdd37a552a24c71441f.jpg
وكتب أوليانوف على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "قرار الرئيس ترامب بتوجيه البنتاغون باستئناف تجارب الأسلحة النووية الأمريكية فورا يتطلب توضيحا إضافيا".وأضاف الدبلوماسي الروسي أن روسيا اختبرت مؤخرا مركبات توصيل، وليس أجهزة تفجير نووية.وخلص إلى القول: "لا علاقة لهذه الاختبارات بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. لذا، من الضروري فهم ما تخطط الولايات المتحدة للقيام به بدقة، وكيف ترتبط هذه الخطط بأحكام المعاهدة".وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأنه "أمر بإجراء تجارب أسلحة نووية على قدم المساواة مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج أسلحة نووية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لديها مواقع لاختبار الأسلحة النووية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه التجارب لاحقا".
https://sarabic.ae/20251030/ميرونوف-تصريحات-ترامب-بشأن-تجارب-الأسلحة-النووية-الأمريكية-محاولات-لترهيب-روسيا-والصين-1106568045.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102762/80/1027628012_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_bd8ee9c6f168a306956c9f0d7c1fdcd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, ميخائيل أوليانوف, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, ميخائيل أوليانوف, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

أوليانوف: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة

18:02 GMT 30.10.2025
© Sputnik . Alexander Natruskinمدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف
مدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© Sputnik . Alexander Natruskin
تابعنا عبر
صرّح الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات جدية ويتطلب توضيحا.
وكتب أوليانوف على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "قرار الرئيس ترامب بتوجيه البنتاغون باستئناف تجارب الأسلحة النووية الأمريكية فورا يتطلب توضيحا إضافيا".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي صرح بأنه يريد إجراء التجارب على قدم المساواة مع القوى النووية الأخرى. مع ذلك، فإن الحقيقة هي أن الدول النووية الأخرى لا تُجري تفجيرات تجريبية نووية، وهو أمر محظور بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".

سيرغي ميرونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
ميرونوف: تصريحات ترامب بشأن تجارب الأسلحة النووية الأمريكية محاولات لترهيب روسيا والصين
16:38 GMT
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن روسيا اختبرت مؤخرا مركبات توصيل، وليس أجهزة تفجير نووية.
وخلص إلى القول: "لا علاقة لهذه الاختبارات بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. لذا، من الضروري فهم ما تخطط الولايات المتحدة للقيام به بدقة، وكيف ترتبط هذه الخطط بأحكام المعاهدة".

وأعلن ترامب، اليوم الخميس، أنه أمر بإجراء تجارب أسلحة نووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج مماثلة. وأضاف ترامب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تروث سوشيال" أن هذه العملية ستبدأ فورا.

وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأنه "أمر بإجراء تجارب أسلحة نووية على قدم المساواة مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج أسلحة نووية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لديها مواقع لاختبار الأسلحة النووية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه التجارب لاحقا".
