أوليانوف: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة
سبوتنيك عربي
صرّح الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات جدية
وكتب أوليانوف على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "قرار الرئيس ترامب بتوجيه البنتاغون باستئناف تجارب الأسلحة النووية الأمريكية فورا يتطلب توضيحا إضافيا".وأضاف الدبلوماسي الروسي أن روسيا اختبرت مؤخرا مركبات توصيل، وليس أجهزة تفجير نووية.وخلص إلى القول: "لا علاقة لهذه الاختبارات بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. لذا، من الضروري فهم ما تخطط الولايات المتحدة للقيام به بدقة، وكيف ترتبط هذه الخطط بأحكام المعاهدة".وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأنه "أمر بإجراء تجارب أسلحة نووية على قدم المساواة مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج أسلحة نووية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لديها مواقع لاختبار الأسلحة النووية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه التجارب لاحقا".
صرّح الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات جدية ويتطلب توضيحا.
وكتب أوليانوف على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "قرار الرئيس ترامب بتوجيه البنتاغون باستئناف تجارب الأسلحة النووية الأمريكية فورا يتطلب توضيحا إضافيا".
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي صرح بأنه يريد إجراء التجارب على قدم المساواة مع القوى النووية الأخرى. مع ذلك، فإن الحقيقة هي أن الدول النووية الأخرى لا تُجري تفجيرات تجريبية نووية، وهو أمر محظور بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن روسيا اختبرت مؤخرا مركبات توصيل، وليس أجهزة تفجير نووية.
وخلص إلى القول: "لا علاقة لهذه الاختبارات بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. لذا، من الضروري فهم ما تخطط الولايات المتحدة للقيام به بدقة، وكيف ترتبط هذه الخطط بأحكام المعاهدة".
وأعلن ترامب، اليوم الخميس، أنه أمر بإجراء تجارب أسلحة نووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج مماثلة. وأضاف ترامب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تروث سوشيال" أن هذه العملية ستبدأ فورا.
وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأنه "أمر بإجراء تجارب أسلحة نووية على قدم المساواة مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج أسلحة نووية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لديها مواقع لاختبار الأسلحة النووية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه التجارب لاحقا".