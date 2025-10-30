https://sarabic.ae/20251030/ميرونوف-تصريحات-ترامب-بشأن-تجارب-الأسلحة-النووية-الأمريكية-محاولات-لترهيب-روسيا-والصين-1106568045.html

ميرونوف: تصريحات ترامب بشأن تجارب الأسلحة النووية الأمريكية محاولات لترهيب روسيا والصين

صرّح زعيم حزب "روسيا العادلة" ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس الدوما، سيرغي ميرونوف، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إجراء تجارب نووية هي...

وقال ميرونوف في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "إن ميزانية الدفاع البالغة تريليون دولار، وإعادة تسمية وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، والتهديد باستئناف التجارب النووية، كل هذه محاولات يائسة من جانب ترامب لتخويف منافسيه، وفي المقام الأول نحن والصينيين، والتفاخر أمام ناخبيه".وأشار ميرونوف إلى أن كلام ترامب يعكس رد فعل حاد، وحتى مؤلم، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن اختبار صاروخ كروز النووي "بوريفيستنيك" ومركبة الغواصة "بوسيدون".وأشار ميرونوف، إلى أن الرئيس الروسي أعلن لأول مرة عن تطوير هذه الأنظمة الفريدة في عام 2018، خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب.وأردف: "ماذا فعلت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين؟ لقد اكتفت بتكييف صواريخها متوسطة وقصيرة المدى للإطلاق من منصات إطلاق أرضية، وحتى ذلك الحين، لم تختبرها في ظروف قتالية. كما تأخر عمل الأمريكيين على الأسلحة الأسرع من الصوت، فليس لديهم ما يعادل صاروخ كينجال الروسي، بينما نستخدمه بنجاح منذ فترة طويلة".واختتم حديثه: "مع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة إحدى أكبر القوى النووية، نتحمل مسؤولية مشتركة عن الوضع العالمي، وعلينا التفاوض، أنا متأكد من أن ترامب يُدرك ذلك، لقد أبدى استعداده لمناقشة تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية، سنرى كيف تُطابق أقواله أفعاله".وأبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي أن صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي أثبت قدرته العالية على التهرب من أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي، مشيرا إلى أن الصاروخ أكمل رحلة تجريبية لمسافة 14 ألف كيلومتر، وأن المزيد في الطريق.

