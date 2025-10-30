ميرونوف: تصريحات ترامب بشأن تجارب الأسلحة النووية الأمريكية محاولات لترهيب روسيا والصين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251030/ميرونوف-تصريحات-ترامب-بشأن-تجارب-الأسلحة-النووية-الأمريكية-محاولات-لترهيب-روسيا-والصين-1106568045.html
ميرونوف: تصريحات ترامب بشأن تجارب الأسلحة النووية الأمريكية محاولات لترهيب روسيا والصين
ميرونوف: تصريحات ترامب بشأن تجارب الأسلحة النووية الأمريكية محاولات لترهيب روسيا والصين
سبوتنيك عربي
صرّح زعيم حزب "روسيا العادلة" ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس الدوما، سيرغي ميرونوف، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إجراء تجارب نووية هي... 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T16:38+0000
2025-10-30T16:38+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102075/16/1020751618_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_d5d63aed16b72318b21217f693bc2e25.jpg
وقال ميرونوف في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "إن ميزانية الدفاع البالغة تريليون دولار، وإعادة تسمية وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، والتهديد باستئناف التجارب النووية، كل هذه محاولات يائسة من جانب ترامب لتخويف منافسيه، وفي المقام الأول نحن والصينيين، والتفاخر أمام ناخبيه".وأشار ميرونوف إلى أن كلام ترامب يعكس رد فعل حاد، وحتى مؤلم، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن اختبار صاروخ كروز النووي "بوريفيستنيك" ومركبة الغواصة "بوسيدون".وأشار ميرونوف، إلى أن الرئيس الروسي أعلن لأول مرة عن تطوير هذه الأنظمة الفريدة في عام 2018، خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب.وأردف: "ماذا فعلت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين؟ لقد اكتفت بتكييف صواريخها متوسطة وقصيرة المدى للإطلاق من منصات إطلاق أرضية، وحتى ذلك الحين، لم تختبرها في ظروف قتالية. كما تأخر عمل الأمريكيين على الأسلحة الأسرع من الصوت، فليس لديهم ما يعادل صاروخ كينجال الروسي، بينما نستخدمه بنجاح منذ فترة طويلة".واختتم حديثه: "مع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة إحدى أكبر القوى النووية، نتحمل مسؤولية مشتركة عن الوضع العالمي، وعلينا التفاوض، أنا متأكد من أن ترامب يُدرك ذلك، لقد أبدى استعداده لمناقشة تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية، سنرى كيف تُطابق أقواله أفعاله".وأبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي أن صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي أثبت قدرته العالية على التهرب من أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي، مشيرا إلى أن الصاروخ أكمل رحلة تجريبية لمسافة 14 ألف كيلومتر، وأن المزيد في الطريق.
https://sarabic.ae/20251030/الخارجية-الروسية-اختبارات-بوريفيستنيك-تهدف-إلى-ضمان-فعالية-قوات-الردع-الاستراتيجي-1106563549.html
https://sarabic.ae/20251030/موسكو-الانسحاب-من-اتفاقية-التخلص-من-البلوتونيوم-مع-واشنطن-هو-رد-على-محاولات-تقويض-مصالح-روسيا-1106562647.html
https://sarabic.ae/20251030/الردع-وتخفيف-الرؤوس-الحامية-في-الغرب-خبير-تقنية-بوسيدون-لضمان-أمن-روسيا-1106553777.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102075/16/1020751618_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_8ff41e6fa2f4e4c6949bec89c271be4a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

ميرونوف: تصريحات ترامب بشأن تجارب الأسلحة النووية الأمريكية محاولات لترهيب روسيا والصين

16:38 GMT 30.10.2025
© RIA Novosti . Evgeni Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورسيرغي ميرونوف
سيرغي ميرونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© RIA Novosti . Evgeni Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح زعيم حزب "روسيا العادلة" ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس الدوما، سيرغي ميرونوف، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إجراء تجارب نووية هي "محاولات يائسة لترهيب المنافسين، وخاصة روسيا والصين".
وقال ميرونوف في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "إن ميزانية الدفاع البالغة تريليون دولار، وإعادة تسمية وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، والتهديد باستئناف التجارب النووية، كل هذه محاولات يائسة من جانب ترامب لتخويف منافسيه، وفي المقام الأول نحن والصينيين، والتفاخر أمام ناخبيه".

وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأنه "أمر بإجراء تجارب أسلحة نووية على قدم المساواة مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج أسلحة نووية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لديها مواقع لاختبار الأسلحة النووية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه التجارب لاحقا".

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
الخارجية الروسية: اختبارات "بوريفيستنيك" تهدف إلى ضمان فعالية قوات الردع الاستراتيجي
15:02 GMT
وأشار ميرونوف إلى أن كلام ترامب يعكس رد فعل حاد، وحتى مؤلم، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن اختبار صاروخ كروز النووي "بوريفيستنيك" ومركبة الغواصة "بوسيدون".

وأضاف ميرونوف: "ببساطة، إنه حسد، ليس لدينا دفاع ضد حججنا، ولن تُسد التجارب النووية وحدها هذه الفجوة. لن يلحقوا بنا، لكن سباق التسلح بين الدول الثالثة سيشتد".

وأشار ميرونوف، إلى أن الرئيس الروسي أعلن لأول مرة عن تطوير هذه الأنظمة الفريدة في عام 2018، خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
موسكو: الانسحاب من اتفاقية التخلص من البلوتونيوم مع واشنطن هو رد على محاولات تقويض مصالح روسيا
14:46 GMT
وأردف: "ماذا فعلت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين؟ لقد اكتفت بتكييف صواريخها متوسطة وقصيرة المدى للإطلاق من منصات إطلاق أرضية، وحتى ذلك الحين، لم تختبرها في ظروف قتالية. كما تأخر عمل الأمريكيين على الأسلحة الأسرع من الصوت، فليس لديهم ما يعادل صاروخ كينجال الروسي، بينما نستخدمه بنجاح منذ فترة طويلة".

وتابع ميرونوف: "بشكل عام، فإن الترسانة النووية الأمريكية تصبح قديمة بسرعة، خاصةً بالمقارنة مع صاروخي بوريفيستنيك وبوسيدون"، مشيرا إلى أن "روسيا تمتلك أسلحة استراتيجية للمستقبل، بينما لا تزال الولايات المتحدة عالقة بأسلحة من القرن العشرين".

آلة بوسيدون الغواصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
الردع وتخفيف "الرؤوس الحامية" في الغرب... خبير: تقنية "بوسيدون" لضمان أمن روسيا
11:23 GMT
واختتم حديثه: "مع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة إحدى أكبر القوى النووية، نتحمل مسؤولية مشتركة عن الوضع العالمي، وعلينا التفاوض، أنا متأكد من أن ترامب يُدرك ذلك، لقد أبدى استعداده لمناقشة تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية، سنرى كيف تُطابق أقواله أفعاله".

وكان أعلن الرئيس الروسي، سابقا، انتهاء اختبار صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي غير محدود المدى.

وأبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي أن صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي أثبت قدرته العالية على التهرب من أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي، مشيرا إلى أن الصاروخ أكمل رحلة تجريبية لمسافة 14 ألف كيلومتر، وأن المزيد في الطريق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала