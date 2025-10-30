https://sarabic.ae/20251030/ميرونوف-تصريحات-ترامب-بشأن-تجارب-الأسلحة-النووية-الأمريكية-محاولات-لترهيب-روسيا-والصين-1106568045.html
ميرونوف: تصريحات ترامب بشأن تجارب الأسلحة النووية الأمريكية محاولات لترهيب روسيا والصين
صرّح زعيم حزب "روسيا العادلة" ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس الدوما، سيرغي ميرونوف، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إجراء تجارب نووية هي...
وقال ميرونوف في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "إن ميزانية الدفاع البالغة تريليون دولار، وإعادة تسمية وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، والتهديد باستئناف التجارب النووية، كل هذه محاولات يائسة من جانب ترامب لتخويف منافسيه، وفي المقام الأول نحن والصينيين، والتفاخر أمام ناخبيه".وأشار ميرونوف إلى أن كلام ترامب يعكس رد فعل حاد، وحتى مؤلم، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن اختبار صاروخ كروز النووي "بوريفيستنيك" ومركبة الغواصة "بوسيدون".وأشار ميرونوف، إلى أن الرئيس الروسي أعلن لأول مرة عن تطوير هذه الأنظمة الفريدة في عام 2018، خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب.وأردف: "ماذا فعلت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين؟ لقد اكتفت بتكييف صواريخها متوسطة وقصيرة المدى للإطلاق من منصات إطلاق أرضية، وحتى ذلك الحين، لم تختبرها في ظروف قتالية. كما تأخر عمل الأمريكيين على الأسلحة الأسرع من الصوت، فليس لديهم ما يعادل صاروخ كينجال الروسي، بينما نستخدمه بنجاح منذ فترة طويلة".واختتم حديثه: "مع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة إحدى أكبر القوى النووية، نتحمل مسؤولية مشتركة عن الوضع العالمي، وعلينا التفاوض، أنا متأكد من أن ترامب يُدرك ذلك، لقد أبدى استعداده لمناقشة تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية، سنرى كيف تُطابق أقواله أفعاله".وأبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي أن صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي أثبت قدرته العالية على التهرب من أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي، مشيرا إلى أن الصاروخ أكمل رحلة تجريبية لمسافة 14 ألف كيلومتر، وأن المزيد في الطريق.
https://sarabic.ae/20251030/الخارجية-الروسية-اختبارات-بوريفيستنيك-تهدف-إلى-ضمان-فعالية-قوات-الردع-الاستراتيجي-1106563549.html
https://sarabic.ae/20251030/موسكو-الانسحاب-من-اتفاقية-التخلص-من-البلوتونيوم-مع-واشنطن-هو-رد-على-محاولات-تقويض-مصالح-روسيا-1106562647.html
https://sarabic.ae/20251030/الردع-وتخفيف-الرؤوس-الحامية-في-الغرب-خبير-تقنية-بوسيدون-لضمان-أمن-روسيا-1106553777.html
صرّح زعيم حزب "روسيا العادلة" ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس الدوما، سيرغي ميرونوف، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إجراء تجارب نووية هي "محاولات يائسة لترهيب المنافسين، وخاصة روسيا والصين".
وقال ميرونوف في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "إن ميزانية الدفاع البالغة تريليون دولار، وإعادة تسمية وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، والتهديد باستئناف التجارب النووية، كل هذه محاولات يائسة من جانب ترامب لتخويف منافسيه، وفي المقام الأول نحن والصينيين، والتفاخر أمام ناخبيه".
وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأنه "أمر بإجراء تجارب أسلحة نووية على قدم المساواة مع الدول الأخرى التي يُزعم امتلاكها برامج أسلحة نووية"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لديها مواقع لاختبار الأسلحة النووية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه التجارب لاحقا".
وأشار ميرونوف إلى أن كلام ترامب يعكس رد فعل حاد، وحتى مؤلم، على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن اختبار صاروخ كروز النووي "بوريفيستنيك" ومركبة الغواصة "بوسيدون".
وأضاف ميرونوف: "ببساطة، إنه حسد، ليس لدينا دفاع ضد حججنا، ولن تُسد التجارب النووية وحدها هذه الفجوة. لن يلحقوا بنا، لكن سباق التسلح بين الدول الثالثة سيشتد".
وأشار ميرونوف، إلى أن الرئيس الروسي أعلن لأول مرة عن تطوير هذه الأنظمة الفريدة
في عام 2018، خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب.
وأردف: "ماذا فعلت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين
؟ لقد اكتفت بتكييف صواريخها متوسطة وقصيرة المدى للإطلاق من منصات إطلاق أرضية، وحتى ذلك الحين، لم تختبرها في ظروف قتالية. كما تأخر عمل الأمريكيين على الأسلحة الأسرع من الصوت، فليس لديهم ما يعادل صاروخ كينجال الروسي، بينما نستخدمه بنجاح منذ فترة طويلة".
وتابع ميرونوف: "بشكل عام، فإن الترسانة النووية الأمريكية تصبح قديمة بسرعة، خاصةً بالمقارنة مع صاروخي بوريفيستنيك وبوسيدون"، مشيرا إلى أن "روسيا تمتلك أسلحة استراتيجية للمستقبل، بينما لا تزال الولايات المتحدة عالقة بأسلحة من القرن العشرين".
واختتم حديثه: "مع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة إحدى أكبر القوى النووية، نتحمل مسؤولية مشتركة عن الوضع العالمي
، وعلينا التفاوض، أنا متأكد من أن ترامب يُدرك ذلك، لقد أبدى استعداده لمناقشة تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية، سنرى كيف تُطابق أقواله أفعاله".
وكان أعلن الرئيس الروسي، سابقا، انتهاء اختبار صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي غير محدود المدى.
وأبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي أن صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي أثبت قدرته العالية على التهرب من أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي، مشيرا إلى أن الصاروخ أكمل رحلة تجريبية
لمسافة 14 ألف كيلومتر، وأن المزيد في الطريق.