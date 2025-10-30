https://sarabic.ae/20251030/فانس-حول-التجارب-النووية-في-بعض-الأحيان-نحتاج-لإجراء-اختبارات-للتأكد-أن-كل-شيء-يعمل-بكفاءة-1106570625.html

فانس حول التجارب النووية: في بعض الأحيان نحتاج لإجراء اختبارات للتأكد أن كل شيء يعمل بكفاءة

فانس حول التجارب النووية: في بعض الأحيان نحتاج لإجراء اختبارات للتأكد أن كل شيء يعمل بكفاءة

سبوتنيك عربي

صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة وروسيا والصين لديهم ترسانات نووية ضخمة، وفي بعض الأوقات يجب إجراء اختبار للتأكد من أن... 30.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-30T19:09+0000

2025-10-30T19:09+0000

2025-10-30T19:09+0000

روسيا

الصين

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104867432_0:0:1124:633_1920x0_80_0_0_4448f035082ae6d01e986a734c963fef.jpg

وقال فانس، خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض: "نحن نمتلك ترسانة نووية ضخمة بالطبع، والروس لديهم ترسانة نووية ضخمة، والصينيون لديهم ترسانة نووية ضخمة، وفي بعض الأوقات يجب إجراء اختبار للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح".وقالت زاخاروفا في تعليق على اختبارات "بوريفيستنيك": "عادةً ما تكون الإشارة في مثل هذه الحالات هي نفسها، تتخذ روسيا خطوات منهجية للحفاظ على فعالية وموثوقية القوات الوطنية ووسائل الردع الاستراتيجي".وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن تقنيات الصاروخ الروسي "بوريفيستنيك" مهمة لمستقبل الاقتصاد الروسي.وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "هذا (الصاروخ) إنجاز كبير وله أهمية تطبيقية بالنسبة للاقتصاد الوطني في المستقبل".وأوضح بوتين، خلال زيارته للمستشفى العسكري المركزي في موسكو، أن "نظام الدفع النووي للصاروخ يُمكن إطلاقه في دقائق، بقوة تضاهي قوة مفاعل غواصة نووية، ولكن بحجم أقل بألف مرة".وقال بوتين: "بينما يبدأ المفاعل النووي التقليدي العمل في غضون ساعات وأيام، يبدأ هذا المفاعل النووي (المُركّب في صاروخ بوريفيستنيك) العمل في غضون دقائق وثوانٍ، وهذا إنجاز هائل".

https://sarabic.ae/20251030/الخارجية-الروسية-اختبارات-بوريفيستنيك-تهدف-إلى-ضمان-فعالية-قوات-الردع-الاستراتيجي-1106563549.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية