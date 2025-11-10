https://sarabic.ae/20251110/لوكاشينكو-يكشف-عن-مكان-نشر-أوريشنيك-في-بيلاروسيا-1106931626.html

لوكاشينكو يكشف عن مكان نشر "أوريشنيك" في بيلاروسيا

لوكاشينكو يكشف عن مكان نشر "أوريشنيك" في بيلاروسيا

صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، بأن نظام صواريخ "أوريشنيك"، الذي سيبدأ مهامه القتالية في بيلاروسيا، في ديسمبر/كانون الأول، لن يكون... 10.11.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة أنباء "بلتا" البيلاروسية عن لوكاشينكو، قوله: "لن نفصح عن التفاصيل. هذا نظام متنقل، ولن يكون متمركزا في مكان واحد. سيقوم بدوريات في مواقع محددة، ومن موقع محدد، سيكون قادرا على شن ضربة إذا لزم الأمر".في نهاية عام 2024، طلب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نشر أحدث الأسلحة الروسية، بما في ذلك نظام أوريشنيك، على الأراضي البيلاروسية. وأجاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه يعتقد أن ذلك ممكن في النصف الثاني من عام 2025.في أوائل أغسطس/آب، أعلن الرئيس الروسي بدء إنتاج هذا النظام، حيث دخل أول نموذج منه الخدمة رسميا. ومن المرجح الانتهاء من تسليم النظام إلى بيلاروسيا هذا العام، وقد اختار المتخصصون بالفعل مواقع التركيب.لوكاشينكو: صواريخ "توماهوك" لن تحل الصراع في أوكرانيا وقد تؤدي فقط إلى حرب نوويةالكرملين حول توريد "توماهوك" لكييف: تخيلو "القنبلة القذرة" محملة على صاروخ بعيد المدى

