لوكاشينكو يؤكد خطط نشر صواريخ "أوريشنيك" في ديسمبر وأن قرار استخدامها سيكون بالتنسيق مع بوتين
لوكاشينكو يؤكد خطط نشر صواريخ "أوريشنيك" في ديسمبر وأن قرار استخدامها سيكون بالتنسيق مع بوتين
صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأنه سيتخذ قرارًا بشأن الاستخدام المحتمل لنظام صواريخ "أوريشنيك" بالتنسيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونصح خصومه... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال لوكاشينكو في تصريحات نقلتها وكالة "بيلتا" البيلاروسية: "لماذا؟ أريدهم (خصومنا في الخارج) أن يفهموا أننا قادرون على إطلاقه إذا ساءت الأمور. سنجلس مع بوتين، ونتخذ قرارا، ثم نطلقه. لذا، لا تُخاطروا. ففي النهاية، هكذا بدأت الحرب في أوكرانيا. في دونباس، تعرض الناطقون بالروسية للاضطهاد والقتل والمضايقة. لقد شهدتُ ذلك".في ديسمبر/ كانون الأول 2024، طلب لوكاشينكو من بوتين نشر أحدث الأسلحة الروسية، بما في ذلك نظام "أوريشنيك"، على الأراضي البيلاروسية. وردّ الرئيس الروسي بأنه يرى أنه من الممكن نشر نظام صواريخ "أوريشنيك" في الجمهورية في النصف الثاني من عام 2025. وفي 8 أغسطس/ آب من هذا العام، صرّح الرئيس البيلاروسي بأن المواقع الأولى لنظام صواريخ "أوريشنيك" قيد الإنشاء بالفعل.
لوكاشينكو يؤكد خطط نشر صواريخ "أوريشنيك" في ديسمبر وأن قرار استخدامها سيكون بالتنسيق مع بوتين
صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأنه سيتخذ قرارًا بشأن الاستخدام المحتمل لنظام صواريخ "أوريشنيك" بالتنسيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونصح خصومه "بعدم المخاطرة".
وقال لوكاشينكو في تصريحات نقلتها وكالة "بيلتا" البيلاروسية: "لماذا؟ أريدهم (خصومنا في الخارج) أن يفهموا أننا قادرون على إطلاقه إذا ساءت الأمور. سنجلس مع بوتين، ونتخذ قرارا، ثم نطلقه. لذا، لا تُخاطروا. ففي النهاية، هكذا بدأت الحرب في أوكرانيا. في دونباس، تعرض الناطقون بالروسية للاضطهاد والقتل والمضايقة. لقد شهدتُ ذلك".
وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقيات سلام بشأن أوكرانيا في منصة مينسك، لكن الخصوم قرروا التصرف بالخداع، مما أدى إلى الوضع الحالي.
وفي مؤتمر مينسك الدولي الثالث للأمن الأوراسي، صرّح لوكاشينكو بأن نشر نظام صواريخ "أوريشنيك" متوسط المدى في بلاده لا يمثل أي عدوان، وأنه يُمكن التخلي عن خطط نشره إذا كانت أوروبا مستعدة لاتخاذ خطوات مماثلة.
في ديسمبر/ كانون الأول 2024، طلب لوكاشينكو من بوتين نشر أحدث الأسلحة الروسية، بما في ذلك نظام "أوريشنيك"، على الأراضي البيلاروسية. وردّ الرئيس الروسي بأنه يرى أنه من الممكن نشر نظام صواريخ "أوريشنيك" في الجمهورية في النصف الثاني من عام 2025. وفي 8 أغسطس/ آب من هذا العام، صرّح الرئيس البيلاروسي بأن المواقع الأولى لنظام صواريخ "أوريشنيك" قيد الإنشاء بالفعل.