لوكاشينكو يؤكد خطط نشر صواريخ "أوريشنيك" في ديسمبر وأن قرار استخدامها سيكون بالتنسيق مع بوتين

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لوكاشينكو يؤكد خطط نشر صواريخ "أوريشنيك" في ديسمبر وأن قرار استخدامها سيكون بالتنسيق مع بوتين
لوكاشينكو يؤكد خطط نشر صواريخ "أوريشنيك" في ديسمبر وأن قرار استخدامها سيكون بالتنسيق مع بوتين
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأنه سيتخذ قرارًا بشأن الاستخدام المحتمل لنظام صواريخ "أوريشنيك" بالتنسيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونصح خصومه... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T14:37+0000
2025-10-31T14:37+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106472092_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_f98739fba0b53cb241615e2cce717849.jpg
وقال لوكاشينكو في تصريحات نقلتها وكالة "بيلتا" البيلاروسية: "لماذا؟ أريدهم (خصومنا في الخارج) أن يفهموا أننا قادرون على إطلاقه إذا ساءت الأمور. سنجلس مع بوتين، ونتخذ قرارا، ثم نطلقه. لذا، لا تُخاطروا. ففي النهاية، هكذا بدأت الحرب في أوكرانيا. في دونباس، تعرض الناطقون بالروسية للاضطهاد والقتل والمضايقة. لقد شهدتُ ذلك".في ديسمبر/ كانون الأول 2024، طلب لوكاشينكو من بوتين نشر أحدث الأسلحة الروسية، بما في ذلك نظام "أوريشنيك"، على الأراضي البيلاروسية. وردّ الرئيس الروسي بأنه يرى أنه من الممكن نشر نظام صواريخ "أوريشنيك" في الجمهورية في النصف الثاني من عام 2025. وفي 8 أغسطس/ آب من هذا العام، صرّح الرئيس البيلاروسي بأن المواقع الأولى لنظام صواريخ "أوريشنيك" قيد الإنشاء بالفعل.
لوكاشينكو يؤكد خطط نشر صواريخ "أوريشنيك" في ديسمبر وأن قرار استخدامها سيكون بالتنسيق مع بوتين

صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأنه سيتخذ قرارًا بشأن الاستخدام المحتمل لنظام صواريخ "أوريشنيك" بالتنسيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونصح خصومه "بعدم المخاطرة".
وقال لوكاشينكو في تصريحات نقلتها وكالة "بيلتا" البيلاروسية: "لماذا؟ أريدهم (خصومنا في الخارج) أن يفهموا أننا قادرون على إطلاقه إذا ساءت الأمور. سنجلس مع بوتين، ونتخذ قرارا، ثم نطلقه. لذا، لا تُخاطروا. ففي النهاية، هكذا بدأت الحرب في أوكرانيا. في دونباس، تعرض الناطقون بالروسية للاضطهاد والقتل والمضايقة. لقد شهدتُ ذلك".
وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقيات سلام بشأن أوكرانيا في منصة مينسك، لكن الخصوم قرروا التصرف بالخداع، مما أدى إلى الوضع الحالي.
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحفي يفضح زيف ادعاءات كييف ويكشف سبب عدم السماح للصحفيين بدخول المناطق المحاصرة
13:02 GMT

وفي مؤتمر مينسك الدولي الثالث للأمن الأوراسي، صرّح لوكاشينكو بأن نشر نظام صواريخ "أوريشنيك" متوسط ​​المدى في بلاده لا يمثل أي عدوان، وأنه يُمكن التخلي عن خطط نشره إذا كانت أوروبا مستعدة لاتخاذ خطوات مماثلة.

في ديسمبر/ كانون الأول 2024، طلب لوكاشينكو من بوتين نشر أحدث الأسلحة الروسية، بما في ذلك نظام "أوريشنيك"، على الأراضي البيلاروسية. وردّ الرئيس الروسي بأنه يرى أنه من الممكن نشر نظام صواريخ "أوريشنيك" في الجمهورية في النصف الثاني من عام 2025. وفي 8 أغسطس/ آب من هذا العام، صرّح الرئيس البيلاروسي بأن المواقع الأولى لنظام صواريخ "أوريشنيك" قيد الإنشاء بالفعل.
