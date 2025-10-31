https://sarabic.ae/20251031/صحفي-يفضح-زيف-ادعاءات-كييف-ويكشف-سبب-عدم-السماح-للصحفيين-بدخول-المناطق-المحاصرة-1106595737.html
صحفي يفضح زيف ادعاءات كييف ويكشف سبب عدم السماح للصحفيين بدخول المناطق المحاصرة
صحفي يفضح زيف ادعاءات كييف ويكشف سبب عدم السماح للصحفيين بدخول المناطق المحاصرة
ذكر الصحفي الأيرلندي تشاي باوز، أن نظام كييف لن يسمح للصحفيين من أوروبا والولايات المتحدة بزيارة المناطق المحاصرة، خشية تقويض أسطورة نجاح القوات المسلحة
وأضاف باوز على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إنهم يريدون الحفاظ على وهم النصر بينما يخسرون مرارًا وتكرارًا".
ذكر الصحفي الأيرلندي تشاي باوز، أن نظام كييف لن يسمح للصحفيين من أوروبا والولايات المتحدة بزيارة المناطق المحاصرة، خشية تقويض أسطورة نجاح القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة.
وأضاف باوز على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إنهم يريدون الحفاظ على وهم النصر بينما يخسرون مرارًا وتكرارًا".
وأضاف الصحفي أن آلافًا آخرين سيموتون الآن "من أجل الناتو، والزعيم النازي، وفون دير لاين".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن إحباط 9 محاولات أوكرانية، لفك الحصار عن قوات كييف في مقاطعة خاركوف، ونهر أوسكول، إضافة لقرب تطهير بعض مناطق خاركوف من فلول قوات كييف.
وقالت الوزارة في بيان: "في خاركوف، هُزمت وحدات من لوائين آليين، ولواء مشاة آلي، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "بالقرب من كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، واصلت مجموعات هجومية تابعة لجيشي الدبابات السادس والأول تدمير القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة".
وأوضح البيان: "توشك عملية تطهير مجموعات العدو المتفرقة قرب بتروفبافليفكا وكوريلوفكا في مقاطعة خاركوف على الانتهاء.
وأردف البيان: "كما أحبطت محاولة أخرى لجنود اللواء الميكانيكي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لكسر الحصار عبر نهر أوسكول باستخدام أربعة زوارق".