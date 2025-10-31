عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251031/صحفي-يفضح-زيف-ادعاءات-كييف-ويكشف-سبب-عدم-السماح-للصحفيين-بدخول-المناطق-المحاصرة-1106595737.html
صحفي يفضح زيف ادعاءات كييف ويكشف سبب عدم السماح للصحفيين بدخول المناطق المحاصرة
صحفي يفضح زيف ادعاءات كييف ويكشف سبب عدم السماح للصحفيين بدخول المناطق المحاصرة
سبوتنيك عربي
ذكر الصحفي الأيرلندي تشاي باوز، أن نظام كييف لن يسمح للصحفيين من أوروبا والولايات المتحدة بزيارة المناطق المحاصرة، خشية تقويض أسطورة نجاح القوات المسلحة... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T13:02+0000
2025-10-31T13:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084289929_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43e9ceff752d20754a41e80756601ee9.jpg
وأضاف باوز على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إنهم يريدون الحفاظ على وهم النصر بينما يخسرون مرارًا وتكرارًا".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن إحباط 9 محاولات أوكرانية، لفك الحصار عن قوات كييف في مقاطعة خاركوف، ونهر أوسكول، إضافة لقرب تطهير بعض مناطق خاركوف من فلول قوات كييف.وقالت الوزارة في بيان: "في خاركوف، هُزمت وحدات من لوائين آليين، ولواء مشاة آلي، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح البيان: "توشك عملية تطهير مجموعات العدو المتفرقة قرب بتروفبافليفكا وكوريلوفكا في مقاطعة خاركوف على الانتهاء.وأردف البيان: "كما أحبطت محاولة أخرى لجنود اللواء الميكانيكي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لكسر الحصار عبر نهر أوسكول باستخدام أربعة زوارق".
https://sarabic.ae/20251031/موسكو-المهم-لواضعي-الخطة-الأوروبية-للتسوية-في-أوكرانيا-عرقلة-إطلاق-عملية-سلام-حقيقية-1106591828.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084289929_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e366a72fbdbc54b4072d0f78cb2ff0a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحفي يفضح زيف ادعاءات كييف ويكشف سبب عدم السماح للصحفيين بدخول المناطق المحاصرة

13:02 GMT 31.10.2025
© AP Photo / Hanna Arhirovaالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Hanna Arhirova
تابعنا عبر
ذكر الصحفي الأيرلندي تشاي باوز، أن نظام كييف لن يسمح للصحفيين من أوروبا والولايات المتحدة بزيارة المناطق المحاصرة، خشية تقويض أسطورة نجاح القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة.
وأضاف باوز على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إنهم يريدون الحفاظ على وهم النصر بينما يخسرون مرارًا وتكرارًا".
وأضاف الصحفي أن آلافًا آخرين سيموتون الآن "من أجل الناتو، والزعيم النازي، وفون دير لاين".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن إحباط 9 محاولات أوكرانية، لفك الحصار عن قوات كييف في مقاطعة خاركوف، ونهر أوسكول، إضافة لقرب تطهير بعض مناطق خاركوف من فلول قوات كييف.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: المهم لواضعي الخطة الأوروبية للتسوية في أوكرانيا عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية
12:13 GMT
وقالت الوزارة في بيان: "في خاركوف، هُزمت وحدات من لوائين آليين، ولواء مشاة آلي، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "بالقرب من كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، واصلت مجموعات هجومية تابعة لجيشي الدبابات السادس والأول تدمير القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة".
وأوضح البيان: "توشك عملية تطهير مجموعات العدو المتفرقة قرب بتروفبافليفكا وكوريلوفكا في مقاطعة خاركوف على الانتهاء.
وأردف البيان: "كما أحبطت محاولة أخرى لجنود اللواء الميكانيكي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية لكسر الحصار عبر نهر أوسكول باستخدام أربعة زوارق".
