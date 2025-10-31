موسكو: المهم لواضعي الخطة الأوروبية للتسوية في أوكرانيا عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251031/موسكو-المهم-لواضعي-الخطة-الأوروبية-للتسوية-في-أوكرانيا-عرقلة-إطلاق-عملية-سلام-حقيقية-1106591828.html
موسكو: المهم لواضعي الخطة الأوروبية للتسوية في أوكرانيا عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية
موسكو: المهم لواضعي الخطة الأوروبية للتسوية في أوكرانيا عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن الأولوية لواضعي الخطة الأوروبية للتسوية في أوكرانيا عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية. 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T12:13+0000
2025-10-31T12:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وقالت زاخاروفا في تعليق على الخطة الأوروبية الجديدة للتسوية في أوكرانيا نشر على موقع وزارة الخارجية الرسمي: " الأولوية بالنسبة لهم عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا والسكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا والتي من شأنها أن تساعد على استعادة التوازن الأمني في أوروبا والعالم ككل".وقال أوربان خلال مقابلة: "أوروبا لا تريد التفاوض مع روسيا، وهذا خطأ كارثي. سيتفاوض الأمريكيون، ويتوصلون إلى اتفاق، ويقررون مستقبل أوكرانيا ومواردها الاقتصادية، ومسألة أمن أوروبا في اتفاق مع روسيا. ونحن الأوروبيون نتظاهر بأننا نحب ذلك ونشيد به. ولكننا حينها لا نستطيع التأثير على مستقبلنا حقا".وأشار أوربان إلى أنه لا يعتقد أن العقوبات ستؤدي إلى استبعاد النفط الروسي من السوق العالمية، وقال: "لا أعتقد أنه يمكن استبعاد منتجات أي دولة رئيسية منتجة للمواد الخام من السوق العالمية. يمكن وضع لوائح ضدها؛ العقوبات موجودة بالفعل، لكن طبيعتها تسمح بالتحايل عليها".وأكد أنه يجب على المجر أن "تقاتل حتى النهاية" من أجل الاستمرار في شراء النفط والغاز الروسيين لأنها "لا تستطيع استبدالهما بمصادر أخرى".
https://sarabic.ae/20251031/الكرملين-روسيا-دحضت-جميع-ادعاءات-الولايات-المتحدة-بشأن-معاهدة-الصواريخ-النووية-المتوسطة-المدى-1106590604.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

موسكو: المهم لواضعي الخطة الأوروبية للتسوية في أوكرانيا عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية

12:13 GMT 31.10.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن الأولوية لواضعي الخطة الأوروبية للتسوية في أوكرانيا عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية.
وقالت زاخاروفا في تعليق على الخطة الأوروبية الجديدة للتسوية في أوكرانيا نشر على موقع وزارة الخارجية الرسمي: " الأولوية بالنسبة لهم عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا والسكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا والتي من شأنها أن تساعد على استعادة التوازن الأمني في أوروبا والعالم ككل".

وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم الإثنين، إحجام الاتحاد الأوروبي عن التفاوض مع روسيا بأنه خطأ كارثي، معتبرا أنه بذلك "سيقرر الآخرون مستقبل أوروبا".

وقال أوربان خلال مقابلة: "أوروبا لا تريد التفاوض مع روسيا، وهذا خطأ كارثي. سيتفاوض الأمريكيون، ويتوصلون إلى اتفاق، ويقررون مستقبل أوكرانيا ومواردها الاقتصادية، ومسألة أمن أوروبا في اتفاق مع روسيا. ونحن الأوروبيون نتظاهر بأننا نحب ذلك ونشيد به. ولكننا حينها لا نستطيع التأثير على مستقبلنا حقا".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
الكرملين: روسيا دحضت جميع ادعاءات الولايات المتحدة بشأن معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى
11:23 GMT
وأشار أوربان إلى أنه لا يعتقد أن العقوبات ستؤدي إلى استبعاد النفط الروسي من السوق العالمية، وقال: "لا أعتقد أنه يمكن استبعاد منتجات أي دولة رئيسية منتجة للمواد الخام من السوق العالمية. يمكن وضع لوائح ضدها؛ العقوبات موجودة بالفعل، لكن طبيعتها تسمح بالتحايل عليها".
وحول تأييد الأوروبيين لعضوية أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي، قال أوربان: "أنا مقتنع بأن هذه الموجة الهائلة من الدعم لأوكرانيا، ولعضويتها في الاتحاد الأوروبي، آخذة في التراجع وستتلاشى".
وأكد أنه يجب على المجر أن "تقاتل حتى النهاية" من أجل الاستمرار في شراء النفط والغاز الروسيين لأنها "لا تستطيع استبدالهما بمصادر أخرى".
