موسكو: المهم لواضعي الخطة الأوروبية للتسوية في أوكرانيا عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن الأولوية لواضعي الخطة الأوروبية للتسوية في أوكرانيا عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية.
وقالت زاخاروفا في تعليق على الخطة الأوروبية الجديدة للتسوية في أوكرانيا نشر على موقع وزارة الخارجية الرسمي: " الأولوية بالنسبة لهم عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا والسكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا والتي من شأنها أن تساعد على استعادة التوازن الأمني في أوروبا والعالم ككل".وقال أوربان خلال مقابلة: "أوروبا لا تريد التفاوض مع روسيا، وهذا خطأ كارثي. سيتفاوض الأمريكيون، ويتوصلون إلى اتفاق، ويقررون مستقبل أوكرانيا ومواردها الاقتصادية، ومسألة أمن أوروبا في اتفاق مع روسيا. ونحن الأوروبيون نتظاهر بأننا نحب ذلك ونشيد به. ولكننا حينها لا نستطيع التأثير على مستقبلنا حقا".وأشار أوربان إلى أنه لا يعتقد أن العقوبات ستؤدي إلى استبعاد النفط الروسي من السوق العالمية، وقال: "لا أعتقد أنه يمكن استبعاد منتجات أي دولة رئيسية منتجة للمواد الخام من السوق العالمية. يمكن وضع لوائح ضدها؛ العقوبات موجودة بالفعل، لكن طبيعتها تسمح بالتحايل عليها".وأكد أنه يجب على المجر أن "تقاتل حتى النهاية" من أجل الاستمرار في شراء النفط والغاز الروسيين لأنها "لا تستطيع استبدالهما بمصادر أخرى".
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، بأن الأولوية لواضعي الخطة الأوروبية للتسوية في أوكرانيا عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية.
وقالت زاخاروفا في تعليق على الخطة الأوروبية الجديدة للتسوية في أوكرانيا نشر على موقع وزارة الخارجية الرسمي: " الأولوية بالنسبة لهم عرقلة إطلاق عملية سلام حقيقية تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا والسكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا والتي من شأنها أن تساعد على استعادة التوازن الأمني في أوروبا والعالم ككل".
وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم الإثنين، إحجام الاتحاد الأوروبي عن التفاوض مع روسيا بأنه خطأ كارثي، معتبرا أنه بذلك "سيقرر الآخرون مستقبل أوروبا".
وقال أوربان خلال مقابلة: "أوروبا لا تريد التفاوض مع روسيا، وهذا خطأ كارثي. سيتفاوض الأمريكيون، ويتوصلون إلى اتفاق، ويقررون مستقبل أوكرانيا ومواردها الاقتصادية، ومسألة أمن أوروبا في اتفاق مع روسيا. ونحن الأوروبيون نتظاهر بأننا نحب ذلك ونشيد به. ولكننا حينها لا نستطيع التأثير على مستقبلنا حقا".
وأشار أوربان إلى أنه لا يعتقد أن العقوبات ستؤدي إلى استبعاد النفط الروسي من السوق العالمية، وقال: "لا أعتقد أنه يمكن استبعاد منتجات أي دولة رئيسية منتجة للمواد الخام من السوق العالمية. يمكن وضع لوائح ضدها؛ العقوبات موجودة بالفعل، لكن طبيعتها تسمح بالتحايل عليها".
وحول تأييد الأوروبيين لعضوية أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي، قال أوربان: "أنا مقتنع بأن هذه الموجة الهائلة من الدعم لأوكرانيا، ولعضويتها في الاتحاد الأوروبي، آخذة في التراجع وستتلاشى".
وأكد أنه يجب على المجر أن "تقاتل حتى النهاية" من أجل الاستمرار في شراء النفط والغاز الروسيين لأنها "لا تستطيع استبدالهما بمصادر أخرى".