الكرملين: روسيا دحضت جميع ادعاءات الولايات المتحدة بشأن معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى
الكرملين: روسيا دحضت جميع ادعاءات الولايات المتحدة بشأن معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا دحضت بشكل قاطع جميع الادعاءات الأمريكية المتعلقة بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى. 31.10.2025, سبوتنيك عربي
وتابع: "إذا تذكرتم تلك القصة، فقد طرح الجانب الأمريكي ادعاءات بالفعل، لكن الجانب الروسي دحضها بحجج مقنعة للغاية، بل على العكس، أوضح أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".اتهامات باطلة والانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدىفي عام 2018، اتهمت الولايات المتحدة روسيا، دون أي أساس، بانتهاك التزاماتها بموجب المعاهدة من خلال تطوير صاروخ كروز "إم 7299"، وزُعم أن مداه يتجاوز 500 كيلومتر.بدورها، اتهمت موسكو واشنطن باختبار طائرات مسيرة تشبه في أدائها صواريخ كروز المحظورة، ونشر قاذفات صواريخ من طراز " إم كي 41" في أوروبا، قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك.
الكرملين: روسيا دحضت جميع ادعاءات الولايات المتحدة بشأن معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى

11:23 GMT 31.10.2025
الكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© Sputnik . Maksim Blinov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن روسيا دحضت بشكل قاطع جميع الادعاءات الأمريكية المتعلقة بمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى.
وتابع: "إذا تذكرتم تلك القصة، فقد طرح الجانب الأمريكي ادعاءات بالفعل، لكن الجانب الروسي دحضها بحجج مقنعة للغاية، بل على العكس، أوضح أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".

اتهامات باطلة والانسحاب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى

في عام 2018، اتهمت الولايات المتحدة روسيا، دون أي أساس، بانتهاك التزاماتها بموجب المعاهدة من خلال تطوير صاروخ كروز "إم 7299"، وزُعم أن مداه يتجاوز 500 كيلومتر.
نفت روسيا هذه الاتهامات. في أواخر يناير/كانون الثاني 2019، عرضت وزارة الدفاع، لأول مرة، على الملحقين العسكريين الأجانب وممثلي وسائل الإعلام منظومة إسكندر-إم المسلحة بأربعة صواريخ أرضية من طراز "إم 7299".
لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط 9 محاولات لكسر الحصار عن قوات كييف في خاركوف و"أوسكول"
11:00 GMT

مع ذلك، طالبت الولايات المتحدة بتدمير كلٍّ من منصة الإطلاق والصواريخ، ثم تذرّعت برفض روسيا ذلك لتعليق مشاركتها في معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى. وفي أوائل أغسطس/آب 2019، انسحبت الولايات المتحدة رسميًا من المعاهدة.

بدورها، اتهمت موسكو واشنطن باختبار طائرات مسيرة تشبه في أدائها صواريخ كروز المحظورة، ونشر قاذفات صواريخ من طراز " إم كي 41" في أوروبا، قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك.
