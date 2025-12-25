نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" من قاعدة بليسيتسك العسكرية - الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251225/روسيا-تعلن-نجاح-إطلاق-صاروخ-سويوز-21أ-من-قاعدة-بليسيتسك-العسكرية-1108584273.html
نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" من قاعدة بليسيتسك العسكرية - الدفاع الروسية
نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" من قاعدة بليسيتسك العسكرية - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" الحامل لقمر صناعي من مطار بليسيتسك الفضائي في مقاطعة أرخانغيلسك شمالي روسيا. 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T22:26+0000
2025-12-25T22:27+0000
وزارة الدفاع الروسية
سويوز
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107545191_0:0:3104:1747_1920x0_80_0_0_e695a98b35adeadc255ed4aeb7149e7d.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "إنه في يوم الخميس 25 ديسمبر، عند الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي، نفذ طاقم قوات الفضاء التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية بنجاح عملية إطلاق صاروخ حامل من الفئة المتوسطة "سويوز-2.1أ"، وعلى متنه مركبة فضائية، من ميدان الاختبارات الفضائي الحكومي التابع لوزارة الدفاع الروسية (قاعدة بليسيتسك الفضائية) في مقاطعة أرخانغيلسك شمالي البلاد".وأفادت الجهات المختصة بأن عملية الإطلاق وإيصال المركبة الفضائية إلى المدار المحسوب جرت بشكل طبيعي ووفق الخطة الموضوعة. وأضافت أنه عقب الإقلاع، جرى تسليم الصاروخ لمتابعة مساره عبر وسائل المجمع الأرضي الآلي للتحكم التابع لمركز الاختبارات الفضائية الرئيسي الذي يحمل اسم غيرمان ستيبانوفيتش تيتوف.وفي التوقيت المحدد، تم إدخال المركبة الفضائية إلى المدار المستهدف وتسليمها إلى وسائل التحكم الأرضية التابعة لقوات الفضاء في القوات الجوية الفضائية الروسية، حيث تم إنشاء اتصال تليمترّي مستقر معها ويجري الحفاظ عليه، فيما تعمل جميع أنظمة المركبة بشكل طبيعي دون تسجيل أي أعطال، بحسب الدفاع الروسية.كما نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصوّرة توثق عملية إطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" الحامل لقمر صناعي من مطار بليسيتسك الفضائي. وأظهرت المشاهد ضباطًا داخل مركز التحكم أثناء إدخال أوامر الإطلاق، إضافة إلى عرض عملية انطلاق الصاروخ من عدة زوايا، في وقت شهدت فيه منطقة المطار الفضائي تساقطًا كثيفًا للثلوج.وأكدت الوزارة أن عملية الإطلاق ووضع القمر الصناعي في مداره المحدد تمت بنجاح كامل ووفق الخطة المعتمدة، مشددة على أن الاتصال التليمترّي بالقمر الصناعي مستقر، وأن جميع أنظمة التشغيل على متنه تعمل بشكل طبيعي.
https://sarabic.ae/20251225/روسيا-تطلق-صاروخ-سويوز-21إي-حاملا-قمرا-صناعيا--1108573338.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107545191_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_3e03c51cc277d0f7d7155ede1c5bb023.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
وزارة الدفاع الروسية, سويوز, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
وزارة الدفاع الروسية, سويوز, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" من قاعدة بليسيتسك العسكرية - الدفاع الروسية

22:26 GMT 25.12.2025 (تم التحديث: 22:27 GMT 25.12.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلحظة إطلاق صاروخ "سويوز -2.1 إيه" بنجاح من قاعدة "بايكونور"
لحظة إطلاق صاروخ سويوز -2.1 إيه بنجاح من قاعدة بايكونور - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" الحامل لقمر صناعي من مطار بليسيتسك الفضائي في مقاطعة أرخانغيلسك شمالي روسيا.
وقالت الوزارة في بيان: "إنه في يوم الخميس 25 ديسمبر، عند الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي، نفذ طاقم قوات الفضاء التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية بنجاح عملية إطلاق صاروخ حامل من الفئة المتوسطة "سويوز-2.1أ"، وعلى متنه مركبة فضائية، من ميدان الاختبارات الفضائي الحكومي التابع لوزارة الدفاع الروسية (قاعدة بليسيتسك الفضائية) في مقاطعة أرخانغيلسك شمالي البلاد".
وأفادت الجهات المختصة بأن عملية الإطلاق وإيصال المركبة الفضائية إلى المدار المحسوب جرت بشكل طبيعي ووفق الخطة الموضوعة. وأضافت أنه عقب الإقلاع، جرى تسليم الصاروخ لمتابعة مساره عبر وسائل المجمع الأرضي الآلي للتحكم التابع لمركز الاختبارات الفضائية الرئيسي الذي يحمل اسم غيرمان ستيبانوفيتش تيتوف.
وفي التوقيت المحدد، تم إدخال المركبة الفضائية إلى المدار المستهدف وتسليمها إلى وسائل التحكم الأرضية التابعة لقوات الفضاء في القوات الجوية الفضائية الروسية، حيث تم إنشاء اتصال تليمترّي مستقر معها ويجري الحفاظ عليه، فيما تعمل جميع أنظمة المركبة بشكل طبيعي دون تسجيل أي أعطال، بحسب الدفاع الروسية.
إطلاق الصاروخ الحامل سويوز-1.2بي مع بلوك الاطلاق فريغات والمحطة الأوتوماتيكية لونا-25 من قاعدة فوستوشني الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
روسيا تطلق صاروخ "سويوز-2.1إي" حاملا قمرا صناعيا
15:15 GMT
كما نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصوّرة توثق عملية إطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" الحامل لقمر صناعي من مطار بليسيتسك الفضائي. وأظهرت المشاهد ضباطًا داخل مركز التحكم أثناء إدخال أوامر الإطلاق، إضافة إلى عرض عملية انطلاق الصاروخ من عدة زوايا، في وقت شهدت فيه منطقة المطار الفضائي تساقطًا كثيفًا للثلوج.
وأكدت الوزارة أن عملية الإطلاق ووضع القمر الصناعي في مداره المحدد تمت بنجاح كامل ووفق الخطة المعتمدة، مشددة على أن الاتصال التليمترّي بالقمر الصناعي مستقر، وأن جميع أنظمة التشغيل على متنه تعمل بشكل طبيعي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала