نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" من قاعدة بليسيتسك العسكرية - الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" الحامل لقمر صناعي من مطار بليسيتسك الفضائي في مقاطعة أرخانغيلسك شمالي روسيا. 25.12.2025
وقالت الوزارة في بيان: "إنه في يوم الخميس 25 ديسمبر، عند الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي، نفذ طاقم قوات الفضاء التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية بنجاح عملية إطلاق صاروخ حامل من الفئة المتوسطة "سويوز-2.1أ"، وعلى متنه مركبة فضائية، من ميدان الاختبارات الفضائي الحكومي التابع لوزارة الدفاع الروسية (قاعدة بليسيتسك الفضائية) في مقاطعة أرخانغيلسك شمالي البلاد".وأفادت الجهات المختصة بأن عملية الإطلاق وإيصال المركبة الفضائية إلى المدار المحسوب جرت بشكل طبيعي ووفق الخطة الموضوعة. وأضافت أنه عقب الإقلاع، جرى تسليم الصاروخ لمتابعة مساره عبر وسائل المجمع الأرضي الآلي للتحكم التابع لمركز الاختبارات الفضائية الرئيسي الذي يحمل اسم غيرمان ستيبانوفيتش تيتوف.وفي التوقيت المحدد، تم إدخال المركبة الفضائية إلى المدار المستهدف وتسليمها إلى وسائل التحكم الأرضية التابعة لقوات الفضاء في القوات الجوية الفضائية الروسية، حيث تم إنشاء اتصال تليمترّي مستقر معها ويجري الحفاظ عليه، فيما تعمل جميع أنظمة المركبة بشكل طبيعي دون تسجيل أي أعطال، بحسب الدفاع الروسية.كما نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصوّرة توثق عملية إطلاق صاروخ "سويوز-2.1أ" الحامل لقمر صناعي من مطار بليسيتسك الفضائي. وأظهرت المشاهد ضباطًا داخل مركز التحكم أثناء إدخال أوامر الإطلاق، إضافة إلى عرض عملية انطلاق الصاروخ من عدة زوايا، في وقت شهدت فيه منطقة المطار الفضائي تساقطًا كثيفًا للثلوج.وأكدت الوزارة أن عملية الإطلاق ووضع القمر الصناعي في مداره المحدد تمت بنجاح كامل ووفق الخطة المعتمدة، مشددة على أن الاتصال التليمترّي بالقمر الصناعي مستقر، وأن جميع أنظمة التشغيل على متنه تعمل بشكل طبيعي.
