https://sarabic.ae/20251225/روسيا-تطلق-صاروخ-سويوز-21إي-حاملا-قمرا-صناعيا--1108573338.html
روسيا تطلق صاروخ "سويوز-2.1إي" حاملا قمرا صناعيا
روسيا تطلق صاروخ "سويوز-2.1إي" حاملا قمرا صناعيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الفضائية الروسية نجحت في إطلاق صاروخ "سويوز-2.1إي" حاملا قمرا صناعيا من قاعدة بليسيتسك الفضائية في مقاطعة... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T15:15+0000
2025-12-25T15:15+0000
2025-12-25T15:15+0000
روسيا
سلاح روسيا
محطة الفضاء الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0b/1079972463_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_aaf99910eca8d7007cb648d4a5c2e2b6.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية:" اليوم الخميس 25 كانون الأول/ديسمبر في تمام الساعة 17:11 نجحت القوات الجوية الفضائية الروسية في إطلاق صاروخ "سويوز-2.1إي" حاملا قمرا صناعيا من قاعدة بليسيتسك الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في مقاطعة أرخانغيلسك".يشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الفضائية نجحت في إطلاق صاروخ "سويوز-2.1ب" من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانغيلسك الروسية، وكان يحمل الصاروخ قمرا صناعيا لصالح وزارة الدفاع الروسية بالإضافة إلى القمر التعليمي والبحثي "موزهاييتس-6".وصاروخ |سويوز-2.1 بي" هو صاروخ نقل روسي من الفئة المتوسطة، يُعد نسخة محسنة من صاروخ "سويوز-2.1أ"، إذ يتميز بمرحلة ثالثة جديدة مزودة بمحرك RD-0124 يزيد من كفاءته.ويستخدم هذا الصاروخ في إطلاق الأقمار الصناعية والأغراض العلمية والاستكشافية، بالإضافة إلى مهمات دفاعية لصالح وزارة الدفاع الروسية.هبوط ناجح لمركبة "سويوز إم إس-27" الروسية وعلى متنها 3 رواد فضاء في كازاخستانالمركبة الروسية "سويوز إم إس-27" تغادر المحطة الفضائية الدولية وتستعد للعودة بالطاقم إلى الأرض
https://sarabic.ae/20251209/هبوط-ناجح-لمركبة-سويوز-إم-إس-27-الروسية-وعلى-متنها-3-رواد-فضاء-في-كازاخستان-1107960118.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0b/1079972463_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_502ede9cc1302746f550f93757a41319.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, محطة الفضاء الروسية
روسيا, سلاح روسيا, محطة الفضاء الروسية
روسيا تطلق صاروخ "سويوز-2.1إي" حاملا قمرا صناعيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الفضائية الروسية نجحت في إطلاق صاروخ "سويوز-2.1إي" حاملا قمرا صناعيا من قاعدة بليسيتسك الفضائية في مقاطعة أرخانغيلسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية:" اليوم الخميس 25 كانون الأول/ديسمبر في تمام الساعة 17:11 نجحت القوات الجوية الفضائية الروسية في إطلاق صاروخ "سويوز-2.1إي" حاملا قمرا صناعيا من قاعدة بليسيتسك الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في مقاطعة أرخانغيلسك".
يشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الفضائية نجحت في إطلاق صاروخ "سويوز-2.1ب" من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانغيلسك الروسية، وكان يحمل الصاروخ قمرا صناعيا لصالح وزارة الدفاع الروسية
بالإضافة إلى القمر التعليمي والبحثي "موزهاييتس-6".
وصاروخ |سويوز-2.1 بي" هو صاروخ نقل روسي من الفئة المتوسطة، يُعد نسخة محسنة من صاروخ "سويوز-2.1أ"، إذ يتميز بمرحلة ثالثة جديدة مزودة بمحرك RD-0124 يزيد من كفاءته.
ويستخدم هذا الصاروخ في إطلاق الأقمار الصناعية والأغراض العلمية والاستكشافية، بالإضافة إلى مهمات دفاعية لصالح وزارة الدفاع الروسية.