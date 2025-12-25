عربي
أمساليوم
بث مباشر
روسيا تطلق صاروخ "سويوز-2.1إي" حاملا قمرا صناعيا
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية:" اليوم الخميس 25 كانون الأول/ديسمبر في تمام الساعة 17:11 نجحت القوات الجوية الفضائية الروسية في إطلاق صاروخ "سويوز-2.1إي" حاملا قمرا صناعيا من قاعدة بليسيتسك الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في مقاطعة أرخانغيلسك".يشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الفضائية نجحت في إطلاق صاروخ "سويوز-2.1ب" من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانغيلسك الروسية، وكان يحمل الصاروخ قمرا صناعيا لصالح وزارة الدفاع الروسية بالإضافة إلى القمر التعليمي والبحثي "موزهاييتس-6".وصاروخ |سويوز-2.1 بي" هو صاروخ نقل روسي من الفئة المتوسطة، يُعد نسخة محسنة من صاروخ "سويوز-2.1أ"، إذ يتميز بمرحلة ثالثة جديدة مزودة بمحرك RD-0124 يزيد من كفاءته.ويستخدم هذا الصاروخ في إطلاق الأقمار الصناعية والأغراض العلمية والاستكشافية، بالإضافة إلى مهمات دفاعية لصالح وزارة الدفاع الروسية.هبوط ناجح لمركبة "سويوز إم إس-27" الروسية وعلى متنها 3 رواد فضاء في كازاخستانالمركبة الروسية "سويوز إم إس-27" تغادر المحطة الفضائية الدولية وتستعد للعودة بالطاقم إلى الأرض
روسيا تطلق صاروخ "سويوز-2.1إي" حاملا قمرا صناعيا

15:15 GMT 25.12.2025
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الفضائية الروسية نجحت في إطلاق صاروخ "سويوز-2.1إي" حاملا قمرا صناعيا من قاعدة بليسيتسك الفضائية في مقاطعة أرخانغيلسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية:" اليوم الخميس 25 كانون الأول/ديسمبر في تمام الساعة 17:11 نجحت القوات الجوية الفضائية الروسية في إطلاق صاروخ "سويوز-2.1إي" حاملا قمرا صناعيا من قاعدة بليسيتسك الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في مقاطعة أرخانغيلسك".
يشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الفضائية نجحت في إطلاق صاروخ "سويوز-2.1ب" من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانغيلسك الروسية، وكان يحمل الصاروخ قمرا صناعيا لصالح وزارة الدفاع الروسية بالإضافة إلى القمر التعليمي والبحثي "موزهاييتس-6".
وصاروخ |سويوز-2.1 بي" هو صاروخ نقل روسي من الفئة المتوسطة، يُعد نسخة محسنة من صاروخ "سويوز-2.1أ"، إذ يتميز بمرحلة ثالثة جديدة مزودة بمحرك RD-0124 يزيد من كفاءته.
ويستخدم هذا الصاروخ في إطلاق الأقمار الصناعية والأغراض العلمية والاستكشافية، بالإضافة إلى مهمات دفاعية لصالح وزارة الدفاع الروسية.
