https://sarabic.ae/20251209/هبوط-ناجح-لمركبة-سويوز-إم-إس-27-الروسية-وعلى-متنها-3-رواد-فضاء-في-كازاخستان-1107960118.html
هبوط ناجح لمركبة "سويوز إم إس-27" الروسية وعلى متنها 3 رواد فضاء في كازاخستان
هبوط ناجح لمركبة "سويوز إم إس-27" الروسية وعلى متنها 3 رواد فضاء في كازاخستان
سبوتنيك عربي
هبطت كبسولة الهبوط لمركبة "سيوز إم إس-27"، صباح اليوم الثلاثاء، على بعد 146 كيلومترًا جنوب شرق مدينة جيزكازغان في سهوب كازاخستان، وعلى متنها عاد رائدا الفضاء... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T05:26+0000
2025-12-09T05:26+0000
2025-12-09T05:26+0000
كازاخستان
سويوز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/08/1099329611_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_b02423a1f4cb09bdf40a385cd2c4f582.jpg
انتقل ريزيكوف وزوبريتسكي وكيم إلى مركبة "سيوز إم إس-27" من محطة الفضاء الدولية قبل عملية العودة إلى الأرض، بعد أن ودعوا رواد الفضاء الذين بقوا على متن المحطة، ثم أغلقوا الفتحات بين "سيوز" ومحطة الفضاء الدولية.أجرى ريزيكوف وزوبريتسكي عمليتي خروج إلى الفضاء المفتوح في 16 و28 أكتوبر، وخلال الخروج الأول قاما بتركيب جهاز "إكران-إم" على الوحدة المخبرية متعددة الوظائف "ناوكا" لإجراء تجربة "إم إل إي" (الترسيب الجزيئي-الشعاعي) لزراعة أشباه الموصلات في الفضاء المفتوح.وخلال الخروج الثاني، قام زوبريتسكي وريزيكوف بتركيب حاقن بلازمي نبضي لتجربة "نبضة"، وتنظيف نافذة "ناوكا"، واستبدال خرطوشة في جهاز تجربة "إكران-إم" الخاصة بزراعة أشباه الموصلات. كما قاما بإصلاح بعض الملاحظات التي ظهرت خلال الأسبوعين الأولين من عمل التجربة.بالإضافة إلى ذلك، نقل رائدا الفضاء لوحة التحكم الخارجية EMMI الخاصة بالذراع الآلية "إي آر أيه". كما سجل ريزيكوف وزوبريتسكي مع رائد الفضاء الروسي الآخر أوليغ بلاتونوف (الذي وصل على متن المركبة الأمريكية كرو دراغون) أول فيديو ضمن سلسلة مقاطع عن تقنيات الصواريخ والفضاء للمكفوفين وضعاف البصر، حيث قرؤوا أوصافًا صوتية عن جمال الأرض وكيف تبدو، على ارتفاع 400 كيلومتر، عناصر تضاريس الكوكب المختلفة.يشار إلى أن صاروخ "سيوز-2.1أ" انطلق بالمركبة من قاعدة بايكونور الفضائية في 8 أبريل 2025 عند الساعة 08:47 بتوقيت موسكو، وفي الساعة 11:58 من اليوم نفسه التحمت "سيوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية.وكانت هذه المهمة هي الرحلة الفضائية الثالثة لقائد المركبة ريزيكوف، حيث أمضى في أول رحلتين 358 يومًا في المدار، بينما كانت هذه الرحلة الأولى لكل من زوبريتسكي وكيم في الفضاء.
https://sarabic.ae/20251209/المركبة-الروسية-سويوز-إم-إس-27-تغادر-المحطة-الفضائية-الدولية-تستعد-لعودة-الطاقم-إلى-الأرض-1107957119.html
كازاخستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/08/1099329611_0:0:957:717_1920x0_80_0_0_772db517f151ab4f9285d15ba7368dba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كازاخستان, سويوز
هبوط ناجح لمركبة "سويوز إم إس-27" الروسية وعلى متنها 3 رواد فضاء في كازاخستان
هبطت كبسولة الهبوط لمركبة "سيوز إم إس-27"، صباح اليوم الثلاثاء، على بعد 146 كيلومترًا جنوب شرق مدينة جيزكازغان في سهوب كازاخستان، وعلى متنها عاد رائدا الفضاء الروسيان سيرغي ريزيكوف وأليكسي زوبريتسكي مع رائد الفضاء الأمريكي جوني كيم من المحطة الفضائية الدولية، فيما نقلت مؤسسة "روسكوسموس" عملية الهبوط مباشرة.
انتقل ريزيكوف وزوبريتسكي وكيم إلى مركبة "سيوز إم إس-27" من محطة الفضاء الدولية قبل عملية العودة إلى الأرض، بعد أن ودعوا رواد الفضاء الذين بقوا على متن المحطة، ثم أغلقوا الفتحات بين "سيوز" ومحطة الفضاء الدولية.
أجرى ريزيكوف وزوبريتسكي عمليتي خروج إلى الفضاء المفتوح في 16 و28 أكتوبر، وخلال الخروج الأول قاما بتركيب جهاز "إكران-إم" على الوحدة المخبرية متعددة الوظائف "ناوكا" لإجراء تجربة "إم إل إي" (الترسيب الجزيئي-الشعاعي) لزراعة أشباه الموصلات في الفضاء المفتوح.
وخلال الخروج الثاني، قام زوبريتسكي وريزيكوف بتركيب حاقن بلازمي نبضي لتجربة "نبضة"، وتنظيف نافذة "ناوكا"، واستبدال خرطوشة في جهاز تجربة "إكران-إم" الخاصة بزراعة أشباه الموصلات. كما قاما بإصلاح بعض الملاحظات التي ظهرت خلال الأسبوعين الأولين من عمل التجربة.
بالإضافة إلى ذلك، نقل رائدا الفضاء لوحة التحكم الخارجية EMMI الخاصة بالذراع الآلية "إي آر أيه". كما سجل ريزيكوف وزوبريتسكي مع رائد الفضاء الروسي الآخر أوليغ بلاتونوف (الذي وصل على متن المركبة الأمريكية كرو دراغون) أول فيديو ضمن سلسلة مقاطع عن تقنيات الصواريخ والفضاء للمكفوفين وضعاف البصر، حيث قرؤوا أوصافًا صوتية عن جمال الأرض وكيف تبدو، على ارتفاع 400 كيلومتر، عناصر تضاريس الكوكب المختلفة.
يشار إلى أن صاروخ "سيوز-2.1أ" انطلق بالمركبة من قاعدة بايكونور الفضائية في 8 أبريل 2025 عند الساعة 08:47 بتوقيت موسكو، وفي الساعة 11:58 من اليوم نفسه التحمت "سيوز إم إس-27" بمحطة الفضاء الدولية.
وكانت هذه المهمة هي الرحلة الفضائية الثالثة لقائد المركبة ريزيكوف، حيث أمضى في أول رحلتين 358 يومًا في المدار، بينما كانت هذه الرحلة الأولى لكل من زوبريتسكي وكيم في الفضاء.