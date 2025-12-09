https://sarabic.ae/20251209/المركبة-الروسية-سويوز-إم-إس-27-تغادر-المحطة-الفضائية-الدولية-تستعد-لعودة-الطاقم-إلى-الأرض-1107957119.html
المركبة الروسية "سويوز إم إس-27" تغادر المحطة الفضائية الدولية تستعد لعودة الطاقم إلى الأرض
انفصلت المركبة الفضائية "سويوز إم إس-27"، التي كان على متنها رائدا الفضاء الروسيان سيرجي ريزيكوف وأليكسي زوبريتسكي، بالإضافة إلى رائد الفضاء الأمريكي جوني كيم،... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
وبحسب بيانات الشركة الحكومية، من المقرر تشغيل محرك المركبة للفرملة في الساعة 7:10 بتوقيت موسكو. بعد ذلك، ستبدأ "سويوز إم إس-27" نزولها من المدار، وستدخل الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، لتنفصل مقصورات المركبة حوالي الساعة 7:38 بتوقيت موسكو. ومن المتوقع هبوط وحدة الهبوط مع الطاقم في الساعة 8:04 بتوقيت موسكو على بعد 146 كيلومترا جنوب شرق مدينة جيزكازغان في سهول كازاخستان.وقد أطلق صاروخ "سويوز-2.1أ" الحامل للمركبة من مطار بايكونور الفضائي في 8 أبريل 2025 الساعة 8:47 بتوقيت موسكو، ووصلت "سويوز إم إس-27" إلى المحطة الفضائية الدولية في الساعة 11:58 من نفس اليوم.وتعتبر هذه المهمة الرحلة الفضائية الثالثة لقائد المركبة ريزيكوف، حيث قضى في رحلتيه السابقتين 358 يوما في المدار، بينما كانت هذه الرحلة الأولى لكل من زوبريتسكي وكيم في الفضاء.
02:32 GMT 09.12.2025 (تم التحديث: 02:51 GMT 09.12.2025)
انفصلت المركبة الفضائية "سويوز إم إس-27"، التي كان على متنها رائدا الفضاء الروسيان سيرجي ريزيكوف وأليكسي زوبريتسكي، بالإضافة إلى رائد الفضاء الأمريكي جوني كيم، عن المحطة الفضائية الدولية، فيما تواصل وكالة روسكوسموس بث عودة الطاقم إلى الأرض.
وبحسب بيانات الشركة الحكومية، من المقرر تشغيل محرك المركبة للفرملة في الساعة 7:10 بتوقيت موسكو. بعد ذلك، ستبدأ "سويوز إم إس-27" نزولها من المدار، وستدخل الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، لتنفصل مقصورات المركبة حوالي الساعة 7:38 بتوقيت موسكو. ومن المتوقع هبوط وحدة الهبوط مع الطاقم في الساعة 8:04 بتوقيت موسكو على بعد 146 كيلومترا جنوب شرق مدينة جيزكازغان في سهول كازاخستان.
وقد أطلق صاروخ "سويوز-2.1أ" الحامل للمركبة من مطار بايكونور الفضائي في 8 أبريل 2025 الساعة 8:47 بتوقيت موسكو، ووصلت "سويوز إم إس-27"
إلى المحطة الفضائية الدولية في الساعة 11:58 من نفس اليوم.
وتعتبر هذه المهمة الرحلة الفضائية الثالثة لقائد المركبة ريزيكوف، حيث قضى في رحلتيه السابقتين 358 يوما في المدار، بينما كانت هذه الرحلة الأولى لكل من زوبريتسكي وكيم في الفضاء.