https://sarabic.ae/20250913/الدفاع-الروسية-نجاح-إطلاق-صاروخ-سويوز-21-بي-الحامل-لقمرين-صناعيين-1104803263.html
الدفاع الروسية: نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" الحامل لقمرين صناعيين
الدفاع الروسية: نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" الحامل لقمرين صناعيين
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن القوات الفضائية نجحت في إطلاق صاروخ "سويوز-2.1ب" من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانغيلسك الروسية. 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T04:38+0000
2025-09-13T04:38+0000
2025-09-13T04:38+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
محطة الفضاء الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0b/1079972463_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_aaf99910eca8d7007cb648d4a5c2e2b6.jpg
وحمل الصاروخ قمرًا صناعيًا لصالح وزارة الدفاع الروسية بالإضافة إلى القمر التعليمي والبحثي "موزهاييتس-6"، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.وأوضح البيان أن "موزهاييتس-6" صممه أحد طلبة الأكاديمية العسكرية الفضائية أ. ف. موزهاييتس، ويُستخدم لاختبار خوارزميات الملاحة الفضائية.يشار إلى أنه في مايو/آيار الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية بإطلاق صاروخ “سويوز 2.1 بي"، من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانغيلسك، حيث كان يحمل قمرًا صناعيًا عسكريًا إلى مداره.وصاروخ |سويوز-2.1 بي" هو صاروخ نقل روسي من الفئة المتوسطة، يُعد نسخة محسّنة من صاروخ "سويوز-2.1أ"، إذ يتميز بمرحلة ثالثة جديدة مزودة بمحرك RD-0124 يزيد من كفاءته.ويستخدم هذا الصاروخ في إطلاق الأقمار الصناعية والأغراض العلمية والاستكشافية، بالإضافة إلى مهمات دفاعية لصالح وزارة الدفاع الروسية.
https://sarabic.ae/20250523/الدفاع-الروسية-تعلن-إطلاق-صاروخ-سويوز-21-بي-إلى-الفضاء-فيديو-1100893074.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0b/1079972463_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_502ede9cc1302746f550f93757a41319.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, محطة الفضاء الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, محطة الفضاء الروسية
الدفاع الروسية: نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" الحامل لقمرين صناعيين
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن القوات الفضائية نجحت في إطلاق صاروخ "سويوز-2.1ب" من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانغيلسك الروسية.
وحمل الصاروخ قمرًا صناعيًا لصالح وزارة الدفاع الروسية بالإضافة إلى القمر التعليمي والبحثي "موزهاييتس-6"، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.
وأوضح البيان أن "موزهاييتس-6" صممه أحد طلبة الأكاديمية العسكرية الفضائية أ. ف. موزهاييتس، ويُستخدم لاختبار خوارزميات الملاحة الفضائية.
يشار إلى أنه في مايو/آيار الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية بإطلاق صاروخ “سويوز 2.1 بي"، من قاعدة بليسيتسك
الفضائية في منطقة أرخانغيلسك، حيث كان يحمل قمرًا صناعيًا عسكريًا إلى مداره.
وصاروخ |سويوز-2.1 بي" هو صاروخ نقل روسي من الفئة المتوسطة، يُعد نسخة محسّنة من صاروخ "سويوز-2.1أ"، إذ يتميز بمرحلة ثالثة جديدة مزودة بمحرك RD-0124 يزيد من كفاءته.
ويستخدم هذا الصاروخ في إطلاق الأقمار الصناعية والأغراض العلمية والاستكشافية، بالإضافة إلى مهمات دفاعية لصالح وزارة الدفاع الروسية.