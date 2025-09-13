عربي
الدفاع الروسية: نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" الحامل لقمرين صناعيين
وحمل الصاروخ قمرًا صناعيًا لصالح وزارة الدفاع الروسية بالإضافة إلى القمر التعليمي والبحثي "موزهاييتس-6"، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.وأوضح البيان أن "موزهاييتس-6" صممه أحد طلبة الأكاديمية العسكرية الفضائية أ. ف. موزهاييتس، ويُستخدم لاختبار خوارزميات الملاحة الفضائية.يشار إلى أنه في مايو/آيار الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية بإطلاق صاروخ “سويوز 2.1 بي"، من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانغيلسك، حيث كان يحمل قمرًا صناعيًا عسكريًا إلى مداره.وصاروخ |سويوز-2.1 بي" هو صاروخ نقل روسي من الفئة المتوسطة، يُعد نسخة محسّنة من صاروخ "سويوز-2.1أ"، إذ يتميز بمرحلة ثالثة جديدة مزودة بمحرك RD-0124 يزيد من كفاءته.ويستخدم هذا الصاروخ في إطلاق الأقمار الصناعية والأغراض العلمية والاستكشافية، بالإضافة إلى مهمات دفاعية لصالح وزارة الدفاع الروسية.
الدفاع الروسية: نجاح إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" الحامل لقمرين صناعيين

أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن القوات الفضائية نجحت في إطلاق صاروخ "سويوز-2.1ب" من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانغيلسك الروسية.
وحمل الصاروخ قمرًا صناعيًا لصالح وزارة الدفاع الروسية بالإضافة إلى القمر التعليمي والبحثي "موزهاييتس-6"، بحسب ما جاء في بيان الوزارة.
وأوضح البيان أن "موزهاييتس-6" صممه أحد طلبة الأكاديمية العسكرية الفضائية أ. ف. موزهاييتس، ويُستخدم لاختبار خوارزميات الملاحة الفضائية.
يشار إلى أنه في مايو/آيار الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية بإطلاق صاروخ “سويوز 2.1 بي"، من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانغيلسك، حيث كان يحمل قمرًا صناعيًا عسكريًا إلى مداره.
وصاروخ |سويوز-2.1 بي" هو صاروخ نقل روسي من الفئة المتوسطة، يُعد نسخة محسّنة من صاروخ "سويوز-2.1أ"، إذ يتميز بمرحلة ثالثة جديدة مزودة بمحرك RD-0124 يزيد من كفاءته.
ويستخدم هذا الصاروخ في إطلاق الأقمار الصناعية والأغراض العلمية والاستكشافية، بالإضافة إلى مهمات دفاعية لصالح وزارة الدفاع الروسية.
