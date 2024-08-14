https://sarabic.ae/20240814/واشنطن-لم-نناقش-مع-بغداد-خلال-الأشهر-الأخيرة-انسحاب-القوات-الأمريكية-من-العراق-1091750316.html
واشنطن: لم نناقش مع بغداد خلال الأشهر الأخيرة انسحاب القوات الأمريكية من العراق
واشنطن: لم نناقش مع بغداد خلال الأشهر الأخيرة انسحاب القوات الأمريكية من العراق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لم تناقش مع بغداد خلال مباحثاتهما الثنائية طيلة الأشهر الماضية مسألة انسحاب القوات الأمريكية من العراق، كجزء من مستقبل... 14.08.2024, سبوتنيك عربي
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واشنطن- سبوتنيك. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي: "أجرينا مناقشات مع الحكومة العراقية حول مستقبل عملية العزم الصلب منذ العام الماضي، بما في ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هنا في واشنطن في نيسان/ أبريل الماضي، ولم نناقش في أي وقت خلال هذه المباحثات انسحاب القوات الأمريكية من العراق".وجاء في بيان صدر حينها عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي: "سيتولى متخصصون عسكریون إنھاء المهمة العسكریة للتحالف الدولي ضد "داعش"، بعد عقد من بدایة ھذه المھمة، والنجاح الكبیر في تحقیقها، بالشراكة مع القوّات الأمنیة والعسكریة العراقیة".وكان العراق قد أعلن، في يناير الماضي أيضًا، الاتفاق مع الولايات المتحدة على صياغة جدول زمني لخفض تدريجي لمستشاري التحالف الدولي في العراق وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد تنظيم "داعش".
https://sarabic.ae/20240812/مصدر-أمني-عراقي-يكشف-تفاصيل-انفجار-جنوب-بغداد-1091634691.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق
واشنطن: لم نناقش مع بغداد خلال الأشهر الأخيرة انسحاب القوات الأمريكية من العراق
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لم تناقش مع بغداد خلال مباحثاتهما الثنائية طيلة الأشهر الماضية مسألة انسحاب القوات الأمريكية من العراق، كجزء من مستقبل الشراكة العسكرية الأمريكية العراقية.
واشنطن- سبوتنيك. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي: "أجرينا مناقشات مع الحكومة العراقية حول مستقبل عملية العزم الصلب منذ العام الماضي، بما في ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هنا في واشنطن في نيسان/ أبريل الماضي، ولم نناقش في أي وقت خلال هذه المباحثات انسحاب القوات الأمريكية من العراق".
وانطلقت، في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعمال اللجنة العسكریة العلیا المشتركة بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لمراجعة مھمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا).
وجاء في بيان صدر حينها عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي: "سيتولى متخصصون عسكریون إنھاء المهمة العسكریة للتحالف الدولي ضد "داعش"، بعد عقد من بدایة ھذه المھمة، والنجاح الكبیر في تحقیقها، بالشراكة مع القوّات الأمنیة والعسكریة العراقیة".
وكان العراق قد أعلن، في يناير الماضي أيضًا، الاتفاق مع الولايات المتحدة على صياغة جدول زمني لخفض تدريجي لمستشاري التحالف الدولي في العراق وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد تنظيم "داعش".