https://sarabic.ae/20240812/مصدر-أمني-عراقي-يكشف-تفاصيل-انفجار-جنوب-بغداد-1091634691.html

مصدر أمني عراقي يكشف تفاصيل انفجار جنوب بغداد

مصدر أمني عراقي يكشف تفاصيل انفجار جنوب بغداد

سبوتنيك عربي

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، تفاصيل حول صوت انفجار سمعه سكان جنوب العاصمة بغداد، فجر اليوم الإثنين. 12.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-12T06:01+0000

2024-08-12T06:01+0000

2024-08-12T06:01+0000

العالم العربي

العراق

أخبار العراق اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/14/1079245636_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b4fc7cae1472736c0b09f3b063535b78.jpg

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن المصدر قوله بأن الانفجار ناجم عن العثور على عبوة صوتية ملقاة بأرض مهجورة مجاورة للخط السريع الدولي باتجاه محافظة بابل.وأضاف المصدر أن صوت الانفجار جاء إثر تم تفجير العبوة الصوتية المذكورة تحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي دون إصابات تذكر.يذكر أنه في أواخر يوليو/ تموز الماضي، أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح في انفجارات لم تُعرف طبيعتها بعد، وقعت في مواقع تابعة للحشد الشعبي في محافظة بابل.وقال المصدر لـ "سبوتنيك" إن "انفجارات لم تُعرف طبيعتها بعد، سواء كانت إثر قصف جوي أو حادث عرضي، وقعت مساء الثلاثاء 30 يوليو في مواقع تابعة للحشد الشعبي في منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل"، وأضاف أن "الانفجارات أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح في حصيلة أولية".من جهته، أعلن محافظ بابل عدنان فيحان حالة الاستنفار في المحافظة بعد الانفجارات، وذكر إعلام المحافظة في بيان، أن "محافظ بابل عدنان فيحان يعلن الاستنفار بعد انفجارات هزت جرف الصخر"، وأضاف "وجه باستنفار كافة الكوادر الطبية والمستشفيات في المسيب لاستقبال الجرحى".من جانبه، قالت هيئة الحشد الشعبي العراقية في بيان لها: "في الساعة 2130 مساء يوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، تعرضت قوات تابعة للواء 47 ضمن عمليات الجزيرة في هيئة الحشد الشعبي قاطع جرف النصر / منطقة السعيدات إلى انفجار لم تُعرف طبيعته، مما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين".

https://sarabic.ae/20240728/السفارة-الأمريكية-في-بغداد-ترد-على-إصابة-مواطنة-عراقية-بنيرانها-1091188567.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار