"الحشد الشعبي" في العراق.. من جبهات القتال إلى معركة البرلمان
© Sputnik . HASSAN NABILالحشد الشعبي في العراق
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
حصري
يشهد مجلس النواب العراقي نقاشات حادة ومتواصلة بشأن قانون الحشد الشعبي، في ظل ضغوط سياسية داخلية وخارجية، وتباين في المواقف بين الكتل النيابية داخل الأوساط الشعبية والسياسية.
بينما ترى أطراف أن القانون استحقاق وطني لتثبيت حقوق مقاتلي الحشد، يحذر آخرون من محاولات تعطيل تمريره، فيما هددت واشنطن بالعلن بعقوبات صارمة تجاه العراق في حال تمرير القانون تحت قبة البرلمان.
وفي يوليو/تموز الماضي، اختتم مجلس النواب العراقي، مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، وذلك خلال جلسته الاعتيادية التي ترأسها النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، وبمشاركة 172 نائبا.
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، أفادت في وقت سابق بأن البرلمان سيستأنف جلساته في منتصف الأسبوع الجاري على مدى ثلاثة أيام (الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء)، غير أن جدول الأعمال المعلن لم يتضمن إدراج قانون الحشد الشعبي للنقاش أو التصويت.
إصرار على تمرير القانون
ويقول عضو مجلس النواب العراقي محمد الشمري، لـ "سبوتنيك": "القانون يواجه تحديات عدة"، مبينا أن "بعض القوى الدولية، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، تمارس ضغوطا لمنع تمريره في الدورة البرلمانية الحالية".
ويضيف الشمري: "لولا الحشد لما بقي العراق بشكله الحالي"، مؤكداً أن "وجوده غيّر المعادلات الأمنية والسياسية وحتى الجغرافية، وحمى الحدود وكيان الدولة، حيث أن الحشد الشعبي أصبح جزءا أساسيا من المنظومة الأمنية المسؤولة عن حماية البلاد".
© Sputnik . HASSAN NABILالحشد الشعبي في العراق
الحشد الشعبي في العراق
© Sputnik . HASSAN NABIL
ويشير إلى أن "بعض القوى تحاول تأجيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة"، لكنه شدد على أنهم "مصرون على تمريره في هذه الدورة".
أما النائب العراقي، أسعد البزوني، فقد شدد على البعد الشعبي والوطني للقانون، قائلا: "الحشد الشعبي هو شريان العراق النابض، كل بيت عراقي قدم مقاتلا للحشد، هؤلاء ضحوا واستبسلوا وسالت دماؤهم من أجل بقاء العراق، ومن حقهم أن يحصلوا على قانون ينصفهم ويضمن حقوقهم".
ووفقا لحديث البزوني، لـ "سبوتنيك"، فإن "القانون يمثل جزءا بسيطا من رد الجميل لهذه الشريحة" التي وصفها بأنها "قدمت أرواحها فداء للوطن"، مؤكدا أن "البرلمان أمام مسؤولية تاريخية، وأن إرادة النواب ماضية باتجاه التصويت خلال الجلسات المقبلة".
© Sputnik . HASSAN NABILالحشد الشعبي في العراق
الحشد الشعبي في العراق
© Sputnik . HASSAN NABIL
ويشهد مجلس النواب العراقي حالة جمود منذ جلسة الخامس من آب/أغسطس 2025، إثر خلاف علني نشب بين رئيس المجلس محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي بشأن أحقية إدارة الجلسة، ما أدى إلى تعطيل انعقاد الجلسات اللاحقة المخصصة لمناقشة قوانين مهمة، من بينها قانون الحشد الشعبي، في ظل انشغال الكتل السياسية بالتحضيرات للانتخابات.
ووفقا لتصريحات أعضاء مجلس النواب، فإن هناك تحركا داخل مجلس النواب يهدف إلى جمع التواقيع اللازمة لعقد جلسة مخصصة للتصويت على قانون الحشد الشعبي قبيل انتهاء عمر البرلمان الحالي.
وبحسب التصريحات، فإن عدد الموقعين تجاوز 100 نائب، وسيُرفع الطلب إلى رئاسة المجلس لتحديد موعد الجلسة وإبلاغ الأعضاء بحضورها.
10 أغسطس, 10:01 GMT
رفض نيابي لتسيس القانون
إلى ذلك، تعلن عضو مجلس النواب العراقي، زينب الخزرجي رفضها لتصوير القانون على أنه ملف خلافي، موضحة أن "قوانين مشابهة، مثل قوانين التربية والتعليم، تمر بشكل طبيعي من دون إثارة جدل".
وتقول الخزرجي، في حديث لـ "سبوتنيك": "قانون الحشد الشعبي ليس قانونا جديدا أو مثيرا للانقسام. هو شأن أمني يخص العراق، ولا يختلف عن باقي القوانين، النائب الذي يقتنع يصوت، والذي لا يقتنع يمتنع، لكن لا يجوز تسييس الموضوع أو الترويج بأنه سبب لعرقلة الجلسات".
وتشير إلى أنه "من واجب البرلمان أن يحسم موقفه من القانون بعيدا عن الضغوط، معتبرة أن تحويله إلى مادة للخلاف غير منطقي".
28 يوليو, 11:00 GMT
من جهتها، ترى النائب العراقية سعاد المالكي، خلال حديثها لـ "سبوتنيك"، أن "قانون الحشد الشعبي خضع للنقاش والمراجعة بما يكفي، وأن الوقت قد حان لعرضه على التصويت".
كما أعربت عن استغرابها من بعض الأطراف الذين يحاولون تأجيل الموضوع أو وصفه بالجدلي، مشيرة إلى أن "كل القوانين تمر بنفس الآلية إذا اقتنع النائب يصوت، وإذا لم يقتنع لا يصوت، أما التوقف المستمر وتأجيل الجلسات فهو أمر غير مبرر".
وشددت المالكي، على أن "القانون لا يهدف لإثارة الانقسام، بل إلى حماية مؤسسة كان لها دور حاسم في الدفاع عن العراق واستقراره".
في الخامس من آب/أغسطس الجاري، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، عن رفض واشنطن لمساعي البرلمان العراقي لإقرار قانون الحشد الشعبي، محذرة من أن إقراره قد يغير طبيعة التعاون الأمني القائم بين البلدين.
وفي تطور متصل، نشر معهد "واشنطن" لسياسات الشرق الأدنى تقريرا اعتبر فيه أن تمرير القانون سيشكل انتكاسة لجهود إصلاح القطاع الأمني في العراق، ويوفر غطاء شرعيا لفصائل مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، بعضها مدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية.