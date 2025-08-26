https://sarabic.ae/20250826/الحشد-الشعبي-في-العراق-من-جبهات-القتال-إلى-معركة-البرلمان-1104144642.html

"الحشد الشعبي" في العراق.. من جبهات القتال إلى معركة البرلمان

يشهد مجلس النواب العراقي نقاشات حادة ومتواصلة بشأن قانون الحشد الشعبي، في ظل ضغوط سياسية داخلية وخارجية، وتباين في المواقف بين الكتل النيابية داخل الأوساط...

بينما ترى أطراف أن القانون استحقاق وطني لتثبيت حقوق مقاتلي الحشد، يحذر آخرون من محاولات تعطيل تمريره، فيما هددت واشنطن بالعلن بعقوبات صارمة تجاه العراق في حال تمرير القانون تحت قبة البرلمان.وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، أفادت في وقت سابق بأن البرلمان سيستأنف جلساته في منتصف الأسبوع الجاري على مدى ثلاثة أيام (الاثنين، الثلاثاء، والأربعاء)، غير أن جدول الأعمال المعلن لم يتضمن إدراج قانون الحشد الشعبي للنقاش أو التصويت.إصرار على تمرير القانونويقول عضو مجلس النواب العراقي محمد الشمري، لـ "سبوتنيك": "القانون يواجه تحديات عدة"، مبينا أن "بعض القوى الدولية، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، تمارس ضغوطا لمنع تمريره في الدورة البرلمانية الحالية".ويشير إلى أن "بعض القوى تحاول تأجيل القانون إلى الدورة النيابية المقبلة"، لكنه شدد على أنهم "مصرون على تمريره في هذه الدورة".ووفقا لحديث البزوني، لـ "سبوتنيك"، فإن "القانون يمثل جزءا بسيطا من رد الجميل لهذه الشريحة" التي وصفها بأنها "قدمت أرواحها فداء للوطن"، مؤكدا أن "البرلمان أمام مسؤولية تاريخية، وأن إرادة النواب ماضية باتجاه التصويت خلال الجلسات المقبلة".ويشهد مجلس النواب العراقي حالة جمود منذ جلسة الخامس من آب/أغسطس 2025، إثر خلاف علني نشب بين رئيس المجلس محمود المشهداني ونائبه محسن المندلاوي بشأن أحقية إدارة الجلسة، ما أدى إلى تعطيل انعقاد الجلسات اللاحقة المخصصة لمناقشة قوانين مهمة، من بينها قانون الحشد الشعبي، في ظل انشغال الكتل السياسية بالتحضيرات للانتخابات.وبحسب التصريحات، فإن عدد الموقعين تجاوز 100 نائب، وسيُرفع الطلب إلى رئاسة المجلس لتحديد موعد الجلسة وإبلاغ الأعضاء بحضورها.رفض نيابي لتسيس القانونإلى ذلك، تعلن عضو مجلس النواب العراقي، زينب الخزرجي رفضها لتصوير القانون على أنه ملف خلافي، موضحة أن "قوانين مشابهة، مثل قوانين التربية والتعليم، تمر بشكل طبيعي من دون إثارة جدل".وتشير إلى أنه "من واجب البرلمان أن يحسم موقفه من القانون بعيدا عن الضغوط، معتبرة أن تحويله إلى مادة للخلاف غير منطقي".من جهتها، ترى النائب العراقية سعاد المالكي، خلال حديثها لـ "سبوتنيك"، أن "قانون الحشد الشعبي خضع للنقاش والمراجعة بما يكفي، وأن الوقت قد حان لعرضه على التصويت".كما أعربت عن استغرابها من بعض الأطراف الذين يحاولون تأجيل الموضوع أو وصفه بالجدلي، مشيرة إلى أن "كل القوانين تمر بنفس الآلية إذا اقتنع النائب يصوت، وإذا لم يقتنع لا يصوت، أما التوقف المستمر وتأجيل الجلسات فهو أمر غير مبرر".وشددت المالكي، على أن "القانون لا يهدف لإثارة الانقسام، بل إلى حماية مؤسسة كان لها دور حاسم في الدفاع عن العراق واستقراره".وفي تطور متصل، نشر معهد "واشنطن" لسياسات الشرق الأدنى تقريرا اعتبر فيه أن تمرير القانون سيشكل انتكاسة لجهود إصلاح القطاع الأمني في العراق، ويوفر غطاء شرعيا لفصائل مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، بعضها مدرج على قوائم الإرهاب الأمريكية.

