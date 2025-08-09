https://sarabic.ae/20250809/الجيش-العراقي-عناصر-تابعة-لـكتائب-حزب-الله-والحشد-الشعبي-نفذت-اعتداء-على-دائرة-زراعة-الكرخ-1103551096.html
الجيش العراقي: عناصر تابعة لـ"كتائب حزب الله" و"الحشد الشعبي" نفذت اعتداء على دائرة زراعة الكرخ
الجيش العراقي: عناصر تابعة لـ"كتائب حزب الله" و"الحشد الشعبي" نفذت اعتداء على دائرة زراعة الكرخ
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، أن "عناصر تتبع كتائب حزب الله والحشد الشعبي نفذت الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ، دون أوامر أو موافقات". 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T16:06+0000
2025-08-09T16:06+0000
2025-08-09T16:06+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/0c/1049826575_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_a36808d6466f3655d222eb6ca4b429c0.jpg
وأفادت وكالة الأنباء العراقية - واع، بأن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني صادق على نتائج الإجراءات التحقيقية في حادثة الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ".ووفقا للبيان، فإن "هناك خلل في ملف القيادة والسيطرة في الحشد الشعبي"، مؤكدا "إحالة كل المتورطين بالاعتداء على دائرة زراعة الكرخ إلى القضاء".وأعلن الجيش العراقي، "إعفاء قائدين بالحشد من مناصبهم على خلفية هذا الاعتداء"، مؤكدا "معالجة أي عدم التزام بالضوابط من بعض تشكيلات الحشد".وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، مؤخرا، القبض على 14 مسلحاً اقتحموا إحدى دوائر وزارة الزراعة بعد مباشرة مديرها الجديد، فيما أمر رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بملابسات حادث إحدى دوائر الزراعة في جانب الكرخ من بغداد.وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها "لن تسمح بأي تجاوز على مؤسسات الدولة أو تهديد لسلطة القانون، وتُعد هيبة الدولة وسيادة القانون خطاً أحمر لا يمكن المساس به".من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على "ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن "لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون".وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان له، إن السوداني "أكد، خلال ترأسه اجتماعًا أمنيًا طارئًا، على "ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة".
https://sarabic.ae/20250727/رئيس-الوزراء-العراقي-لا-أحد-فوق-القانون-ولن-يستطيع-أحد-أن-يحل-محل-الدولة-أو-سلطاتها-1103093729.html
https://sarabic.ae/20250806/ضجة-في-العراق-بعد-شجار-وتطاير-أحذية-بالهواء-في-مجلس-النواب-فيديو-1103423981.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/0c/1049826575_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_f1149b3bdaab380aa7f462802587a578.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش العراقي: عناصر تابعة لـ"كتائب حزب الله" و"الحشد الشعبي" نفذت اعتداء على دائرة زراعة الكرخ
أعلنت القوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، أن "عناصر تتبع كتائب حزب الله والحشد الشعبي نفذت الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ، دون أوامر أو موافقات".
وأفادت وكالة
الأنباء العراقية - واع، بأن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني صادق على نتائج الإجراءات التحقيقية في حادثة الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ".
ووفقا للبيان، فإن "هناك خلل في ملف القيادة والسيطرة في الحشد الشعبي"، مؤكدا "إحالة كل المتورطين بالاعتداء على دائرة زراعة الكرخ إلى القضاء".
وأعلن الجيش العراقي، "إعفاء قائدين بالحشد من مناصبهم على خلفية هذا الاعتداء"، مؤكدا "معالجة أي عدم التزام بالضوابط من بعض تشكيلات الحشد".
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، مؤخرا، القبض على 14 مسلحاً
اقتحموا إحدى دوائر وزارة الزراعة بعد مباشرة مديرها الجديد، فيما أمر رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بملابسات حادث إحدى دوائر الزراعة في جانب الكرخ من بغداد.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها "لن تسمح بأي تجاوز على مؤسسات الدولة أو تهديد لسلطة القانون، وتُعد هيبة الدولة وسيادة القانون خطاً أحمر لا يمكن المساس به".
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على "ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن "لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان له، إن السوداني "أكد، خلال ترأسه اجتماعًا أمنيًا طارئًا، على "ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة".