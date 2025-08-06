https://sarabic.ae/20250806/ضجة-في-العراق-بعد-شجار-وتطاير-أحذية-بالهواء-في-مجلس-النواب-فيديو-1103423981.html
ضجة في العراق بعد شجار وتطاير أحذية بالهواء في مجلس النواب.. فيديو
ضجة في العراق بعد شجار وتطاير أحذية بالهواء في مجلس النواب.. فيديو
سبوتنيك عربي
أثار مقطع فيديو من داخل مجلس النواب العراقي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعدما رصد مشاجرة بين عدد من النواب تحولت إلى فوضى. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T06:47+0000
2025-08-06T06:47+0000
2025-08-06T06:47+0000
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وتداولت وسائل إعلام محلية مقاطع توثق لحظة الشجار، الذي اندلع إثر سجال بين رئيس المجلس محمد المشهداني، والنائب علاء الحيدري، ما أدى إلى تعذر استكمال الجلسة.وذكر الموقع الرسمي للبرلمان العراقي أن "الجلسة تم إلغاؤها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".وكان من المقرر أن يصوت المجلس على عدد من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل بين العراق والسعودية، إضافة إلى مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، ومشروع قانون الصحة النفسية.
https://sarabic.ae/20250712/مجلس-نواب-عراقي-بلا-نصاب-والدورة-البرلمانية-تلفظ-أنفاسها-الأخيرة-1102634983.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
ضجة في العراق بعد شجار وتطاير أحذية بالهواء في مجلس النواب.. فيديو
أثار مقطع فيديو من داخل مجلس النواب العراقي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بعدما رصد مشاجرة بين عدد من النواب تحولت إلى فوضى.
وتداولت وسائل إعلام محلية مقاطع توثق لحظة الشجار، الذي اندلع إثر سجال بين رئيس المجلس
محمد المشهداني، والنائب علاء الحيدري، ما أدى إلى تعذر استكمال الجلسة.
وذكر الموقع الرسمي للبرلمان العراقي أن "الجلسة تم إلغاؤها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني
".
وكان من المقرر أن يصوت المجلس على عدد من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل بين العراق والسعودية، إضافة إلى مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، ومشروع قانون الصحة النفسية.