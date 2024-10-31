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انتخاب ⁠محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب العراقي
انتخاب ⁠محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب العراقي
سبوتنيك عربي
بعد عام ظل فيه المنصب شاغرًا، انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، محمود المشهداني رئيسا له، إثر جولة مفاوضات ماراثونية، وصراع القوى السياسية. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
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ويأتي ذلك بعد عام على قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب. وفشل مجلس النواب في انتخاب رئيس له عدة مرات في ظل الخلافات السياسية والانقسامات داخل البيت السني، ويدار المنصب، منذ نوفمبر العام الماضي، بالإنابة من قبل النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي وهو من المكون الشيعي.وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فقد انتخب مجلس النواب، مساء الخميس، محمود المشهداني رئيساً للمجلس بعد فوزه بالجولة الثانية من عملية التصويت. وحصد المشهداني 182 صوتاً مقابل 42 صوت لمنافسه سالم العيساوي الذي تنافس معه على رئاسة مجلس النواب، واعتبرت 39 ورقة اقتراع باطلة خلال عملية التصويت.
https://sarabic.ae/20241031/سياسي-عراقي-يوضح-لـسبوتنيك-طبيعة-التغيير-المرتقب-في-حكومة-السوداني-والعقبات-التي-قد-تواجهه--1094368562.html
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انتخاب ⁠محمود المشهداني رئيسا لمجلس النواب العراقي

20:13 GMT 31.10.2024
محمود المشهداني (X)
محمود المشهداني (X) - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
تابعنا عبر
بعد عام ظل فيه المنصب شاغرًا، انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، محمود المشهداني رئيسا له، إثر جولة مفاوضات ماراثونية، وصراع القوى السياسية.
ويأتي ذلك بعد عام على قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
وفشل مجلس النواب في انتخاب رئيس له عدة مرات في ظل الخلافات السياسية والانقسامات داخل البيت السني، ويدار المنصب، منذ نوفمبر العام الماضي، بالإنابة من قبل النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي وهو من المكون الشيعي.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
سياسي عراقي يوضح لـ"سبوتنيك" طبيعة التغيير المرتقب في حكومة السوداني والعقبات التي قد تواجهه
19:03 GMT
وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فقد انتخب مجلس النواب، مساء الخميس، محمود المشهداني رئيساً للمجلس بعد فوزه بالجولة الثانية من عملية التصويت.
وحصد المشهداني 182 صوتاً مقابل 42 صوت لمنافسه سالم العيساوي الذي تنافس معه على رئاسة مجلس النواب، واعتبرت 39 ورقة اقتراع باطلة خلال عملية التصويت.
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