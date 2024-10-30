خبير عراقي يوضح لـ"سبوتنيك" السيناريوهات المقبلة في كردستان بعد الانتخابات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: انتخاب نعيم قاسم يعني استعادة الحزب لعافيته
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
مساحة حرة
الهدنة في غزة.. بين مقترح مصري ومفاوضات في قطر
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
10:03 GMT
33 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
ما مصير مطلب الخارجية الأمريكية بإنهاء المواجهة في الشرق الأوسط ؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:55 GMT
248 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة سبب عجز الأمم المتحدة منع تجريب الأدوية على الأسرى الروس
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241030/خبير-عراقي-يوضح-لـسبوتنيك-السيناريوهات-المقبلة-في-كردستان-بعد-الانتخابات-1094333031.html
خبير عراقي يوضح لـ"سبوتنيك" السيناريوهات المقبلة في كردستان بعد الانتخابات
خبير عراقي يوضح لـ"سبوتنيك" السيناريوهات المقبلة في كردستان بعد الانتخابات
سبوتنيك عربي
أكد كفاح محمود، الخبير في الشؤون الكردية والعراقية، أن النتائج النهائية لانتخابات إقليم كردستان أعطت صورة واضحة عن حجوم الفعاليات السياسية، بما فيها الأحزاب... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T17:49+0000
2024-10-30T17:49+0000
حصري
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار كردستان
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093968998_0:270:1440:1080_1920x0_80_0_0_e0f125182bd6661ccbe3bfc53cb332ad.jpg
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن النتائج النهائية للانتخابات أفرزت لأول مرة يبدو أن هناك نمو واضح بوجود حركة ثالثة تقدم نفسها للجمهور بأنها حركة معارضة، بمعنى أن هناك ثلاثة أحزاب سياسية الآن، الديمقراطي الكردستاني في الصدارة ينافسه الاتحاد الوطني بالدرجة الثانية ثم بالثالثة "جماعة الجيل الجديد" الذين ينافسون الاتحاد الوطني في مكان نفوذه في مركز محافظة السليمانية وأطرافها.وأشار محمود، إلى أن، الخلافات السياسية لا يمكن أن تنتهي طالما هناك تنافس وصراع ديمقراطي سواء للذهاب إلى البرلمان أو للسلطة التنفيذية، لكن يمكن أن تكون هناك حكومة ائتلافية وهذا ما يجري في كثير من بلدان العالم، هناك سيناريو آخر ربما لا تتفق عليه أطراف العملية السياسية فيما بينها. وتابع الخبير العراقي: ربما يشهد الإقليم نوع من الانسداد السياسي قد يؤول مثلا إلى انتخابات قادمة أخرى، هناك أكثر من سيناريو، لكن بتصوري كما سادت الدعاية الانتخابية وعملية إجراء الانتخابات العقلانية والحكمة والتهافت الكبير من قبل الجمهور إلى الدرجة التي اعتبرها كل المراقبين هنا في كردستان العراق وفي العراق وحتى في إقليم الشرق الأوسط، أنه منذ أول انتخابات في الإقليم عام 1992 وإلى هذه الانتخابات لم يتهافت الجمهور بهذا الكم الكبير الذي تجاوز 72 بالمئة من عدد الناخبين الذي اقترب من ثلاثة ملايين ناخب.وأوضح محمود، أن هناك تطور ونضج في الآداء السياسي وهناك تفاعل واضح بين جمهور الناخبين والعملية الديمقراطية ،لأن العملية الديموقراطية أحد وسائلها الاقتراع، وهذا يعطينا انطباع بأن الحزبين الرئيسيين في اعتقادي كمراقب سياسي سوف يشكلان حكومة ائتلافية، ربما ستكون حكومة مشاركة بينهما لن يشترك فيها حزب الجيل الجديد ولا الأحزاب الإسلامية الصغيرة، التي لم توفق في الحصول على مقاعد كثيرة تؤهلها للمشاركة أو أن تكون بيضة القضبان ما بين الحزبين.وأكد، أنه لا مناص من اتفاق الحزبين على تشكيل حكومة وطنية ائتلافية يمكن أن تكون حكومة خدمات، نظرا لأن السنوات العشر الأخيرة وحتى اليوم تشهد ظلال قاتمة على الاقتصاد المحلي والاستثمار والتربية والتعليم والصحة والبطالة ونسبة الفقر، خاصة وأن الإقليم خاض حرب قاسية جدا منذ العام 2014- 2017 مع الإرهاب والذي لا يزال يشكل تهديدا واضحا.ولفت محمود، إلى أن هناك أيضا صراعات وخلافات مع بغداد ومع أذرع ميليشاوية موجودة في العراق ربما لا تخضع للسلطة التنفيذية الاتحادية في بغداد، وتقوم بأعمال تعرف بأنها معادية للإقليم، هناك سلة مُكتنزة بالاشكاليات مع بغداد، خاصة بالمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم تتعلق بملف النفط والغاز و مشكلة الكهرباء والخدمات الأخرى، ما يؤكد أن كردستان بحاجة إلى حكومة ائتلافية حكومة خدمات، أكثر من كونها حكومة سياسية. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين أول 2024 النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، وأشادت بالانضباط والمهنية والشفافية التي اتسمت بها العملية الانتخابية.وقال رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر إعلان نتائج انتخابات الإقليم النهائية، إن المفوضية اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات و بأجواء آمنة، وعملنا بشكل دؤوب لإنجاز هذه المهمة الوطنية بحسب "كردستان 24".وأضاف أن "41 ألفاً من موظفي اقتراع عملوا في انتخابات كردستان و1800 مراقب دولي و10 مراقب محلي".وجرت في 20 من الشهر الجاري أكتوبر/تشرين أول عملية الاقتراع لاختيار أعضاء برلمان إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي في العراق، حيث شهدت تلك الانتخابات جدلا كبيرا في داخل الإقليم ومع الحكومة الاتحادية في بغداد، وتم تأجيلها 4 مرات على مدى عامين، لكن تم عقدها اليوم رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، والظروف الإقليمية والدولية.وأعلنت سلطات كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، إجراء الانتخابات التشريعية للإقليم، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد تأجيل متكرر وخلافات سياسية أدت إلى تأخيرها نحو عامين، فيما رحّب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بتحديد موعد لإجراء هذه الانتخابات.
https://sarabic.ae/20241020/الأمين-السابق-للـبيشمركة-لـسبوتنيك-الترتيبات-الأمنية-لانتخابات-كردستان-ممتازة-ولم-تحدث-خروقات-1093972768.html
https://sarabic.ae/20241020/خبير-عراقي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-الأجواء-التي-تجري-فيها-انتخابات-إقليم-كردستان-1093969313.html
https://sarabic.ae/20240921/رئيس-حكومة-إقليم-كردستان-العراق-لا-وجود-لقواعد-إسرائيلية-لدينا-1092971852.html
العراق
أخبار كردستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/14/1093968998_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_2af9f1018f166de20cd07c55d0dbe0cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, العالم العربي, الأخبار
حصري, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, العالم العربي, الأخبار

خبير عراقي يوضح لـ"سبوتنيك" السيناريوهات المقبلة في كردستان بعد الانتخابات

17:49 GMT 30.10.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABإدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم في إقليم كردستان العراق
إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
حصري
أكد كفاح محمود، الخبير في الشؤون الكردية والعراقية، أن النتائج النهائية لانتخابات إقليم كردستان أعطت صورة واضحة عن حجوم الفعاليات السياسية، بما فيها الأحزاب الصغيرة، وأظهرت تلك النتائج تقدم الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني الذي حاز على 40 مقعدا، والاتحاد الوطني على 23 مقعد.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن النتائج النهائية للانتخابات أفرزت لأول مرة يبدو أن هناك نمو واضح بوجود حركة ثالثة تقدم نفسها للجمهور بأنها حركة معارضة، بمعنى أن هناك ثلاثة أحزاب سياسية الآن، الديمقراطي الكردستاني في الصدارة ينافسه الاتحاد الوطني بالدرجة الثانية ثم بالثالثة "جماعة الجيل الجديد" الذين ينافسون الاتحاد الوطني في مكان نفوذه في مركز محافظة السليمانية وأطرافها.
وأشار محمود، إلى أن، الخلافات السياسية لا يمكن أن تنتهي طالما هناك تنافس وصراع ديمقراطي سواء للذهاب إلى البرلمان أو للسلطة التنفيذية، لكن يمكن أن تكون هناك حكومة ائتلافية وهذا ما يجري في كثير من بلدان العالم، هناك سيناريو آخر ربما لا تتفق عليه أطراف العملية السياسية فيما بينها.
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية لاقليم كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
الأمين السابق للـ"بيشمركة" لـ"سبوتنيك": الترتيبات الأمنية لانتخابات كردستان ممتازة ولم تحدث خروقات
20 أكتوبر, 16:02 GMT
وتابع الخبير العراقي: ربما يشهد الإقليم نوع من الانسداد السياسي قد يؤول مثلا إلى انتخابات قادمة أخرى، هناك أكثر من سيناريو، لكن بتصوري كما سادت الدعاية الانتخابية وعملية إجراء الانتخابات العقلانية والحكمة والتهافت الكبير من قبل الجمهور إلى الدرجة التي اعتبرها كل المراقبين هنا في كردستان العراق وفي العراق وحتى في إقليم الشرق الأوسط، أنه منذ أول انتخابات في الإقليم عام 1992 وإلى هذه الانتخابات لم يتهافت الجمهور بهذا الكم الكبير الذي تجاوز 72 بالمئة من عدد الناخبين الذي اقترب من ثلاثة ملايين ناخب.
وأوضح محمود، أن هناك تطور ونضج في الآداء السياسي وهناك تفاعل واضح بين جمهور الناخبين والعملية الديمقراطية ،لأن العملية الديموقراطية أحد وسائلها الاقتراع، وهذا يعطينا انطباع بأن الحزبين الرئيسيين في اعتقادي كمراقب سياسي سوف يشكلان حكومة ائتلافية، ربما ستكون حكومة مشاركة بينهما لن يشترك فيها حزب الجيل الجديد ولا الأحزاب الإسلامية الصغيرة، التي لم توفق في الحصول على مقاعد كثيرة تؤهلها للمشاركة أو أن تكون بيضة القضبان ما بين الحزبين.
وأكد، أنه لا مناص من اتفاق الحزبين على تشكيل حكومة وطنية ائتلافية يمكن أن تكون حكومة خدمات، نظرا لأن السنوات العشر الأخيرة وحتى اليوم تشهد ظلال قاتمة على الاقتصاد المحلي والاستثمار والتربية والتعليم والصحة والبطالة ونسبة الفقر، خاصة وأن الإقليم خاض حرب قاسية جدا منذ العام 2014- 2017 مع الإرهاب والذي لا يزال يشكل تهديدا واضحا.
إدلاء المواطنين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تجرى اليوم في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2024
خبير عراقي يكشف لـ"سبوتنيك" عن الأجواء التي تجري فيها انتخابات إقليم كردستان
20 أكتوبر, 13:11 GMT
ولفت محمود، إلى أن هناك أيضا صراعات وخلافات مع بغداد ومع أذرع ميليشاوية موجودة في العراق ربما لا تخضع للسلطة التنفيذية الاتحادية في بغداد، وتقوم بأعمال تعرف بأنها معادية للإقليم، هناك سلة مُكتنزة بالاشكاليات مع بغداد، خاصة بالمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم تتعلق بملف النفط والغاز و مشكلة الكهرباء والخدمات الأخرى، ما يؤكد أن كردستان بحاجة إلى حكومة ائتلافية حكومة خدمات، أكثر من كونها حكومة سياسية.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين أول 2024 النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، وأشادت بالانضباط والمهنية والشفافية التي اتسمت بها العملية الانتخابية.
وقال رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر إعلان نتائج انتخابات الإقليم النهائية، إن المفوضية اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات و بأجواء آمنة، وعملنا بشكل دؤوب لإنجاز هذه المهمة الوطنية بحسب "كردستان 24".
مسرور بارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
رئيس حكومة كردستان العراق يكشف حقيقة وجود لقواعد إسرائيلية في الإقليم
21 سبتمبر, 15:49 GMT
وأضاف أن "41 ألفاً من موظفي اقتراع عملوا في انتخابات كردستان و1800 مراقب دولي و10 مراقب محلي".
وجرت في 20 من الشهر الجاري أكتوبر/تشرين أول عملية الاقتراع لاختيار أعضاء برلمان إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي في العراق، حيث شهدت تلك الانتخابات جدلا كبيرا في داخل الإقليم ومع الحكومة الاتحادية في بغداد، وتم تأجيلها 4 مرات على مدى عامين، لكن تم عقدها اليوم رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، والظروف الإقليمية والدولية.
وأعلنت سلطات كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، إجراء الانتخابات التشريعية للإقليم، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد تأجيل متكرر وخلافات سياسية أدت إلى تأخيرها نحو عامين، فيما رحّب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بتحديد موعد لإجراء هذه الانتخابات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия ударов Израиля по Ливану - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل15:23 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала