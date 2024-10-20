https://sarabic.ae/20241020/الأمين-السابق-للـبيشمركة-لـسبوتنيك-الترتيبات-الأمنية-لانتخابات-كردستان-ممتازة-ولم-تحدث-خروقات-1093972768.html

الأمين السابق للـ"بيشمركة" لـ"سبوتنيك": الترتيبات الأمنية لانتخابات كردستان ممتازة ولم تحدث خروقات

الأمين السابق للـ"بيشمركة" لـ"سبوتنيك": الترتيبات الأمنية لانتخابات كردستان ممتازة ولم تحدث خروقات

سبوتنيك عربي

أكد الفريق أول جبار ياور، الأمين العام السابق لوزارة الـ"بيشمركة" في كردستان العراق، أن "الترتيبات الأمنية لمراكز الانتخابات في الإقليم تمت بصورة ممتازة ولم... 20.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-20T16:02+0000

2024-10-20T16:02+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "العملية الأمنية كانت مرتبة بدقة كبيرة وقد لمس المفوضون والناخبون هذا الأمر، خلال الإدلاء بأصواتهم، فلم نسمع أي أنباء واردة من أي منطقة بأن هناك مشكلة أمنية حدثت في أحد مراكز الاقتراع. الأمور تسير بصورة منظمة جدا من كافة النواحي".وعبّر ياور، عن أمله في أن "تكون نتيجة الانتخابات تمثل كل الطيف السياسي في الإقليم"، وأضاف: "كما نعرف أن النتائج الأولية سوف تظهر بعد يومين من غلق صناديق الاقتراع أو انتهاء عملية التصويت، لكن النتيجة الرسمية سوف تكون بعد شهر من اليوم، ونتمنى أيضا أن تكون عملية تشكيل البرلمان بعد انتهاء الانتخابات سريعة".وشدد ياور على ضرورة أن "تكون النتائج الرسمية مقبولة من جميع الأحزاب والكتل السياسية، وحتى المستقلين الذين رشحوا أنفسهم ليكونوا أعضاء في برلمان إقليم كردستان، ونأمل أيضا أن تعقد أولى جلسات البرلمان وتشكيل حكومة الإقليم سريعا بعد ظهور النتائج، لكي تأخذ كل المؤسسات الرسمية من برلمان وحكومة ورئاسة الإقليم شرعيتها بعد هذه الانتخابات".وأعلنت سلطات كردستان العراق، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، إجراء الانتخابات التشريعية للإقليم، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد تأجيل متكرر وخلافات سياسية أدت إلى تأخيرها نحو عامين، فيما رحّب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بتحديد موعد لإجراء هذه الانتخابات.

https://sarabic.ae/20241020/خبير-عراقي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-الأجواء-التي-تجري-فيها-انتخابات-إقليم-كردستان-1093969313.html

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