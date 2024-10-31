https://sarabic.ae/20241031/سياسي-عراقي-يوضح-لـسبوتنيك-طبيعة-التغيير-المرتقب-في-حكومة-السوداني-والعقبات-التي-قد-تواجهه--1094368562.html

سياسي عراقي يوضح لـ"سبوتنيك" طبيعة التغيير المرتقب في حكومة السوداني والعقبات التي قد تواجهه

سياسي عراقي يوضح لـ"سبوتنيك" طبيعة التغيير المرتقب في حكومة السوداني والعقبات التي قد تواجهه

سبوتنيك عربي

أكد عضو الميثاق الوطني العراقي، عبد القادر النايل، اليوم الخميس، أن "التعديلات الوزارية التي تحدث عنها رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لا تتعلق... 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T19:03+0000

2024-10-31T19:03+0000

2024-10-31T19:03+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

حصري

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1e/1070683157_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_e2624ecfa84295ab6fcf4785bb2cc2f9.jpg

وقال النايل في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري، وفقا للطرح الحكومي، لم ينضمّوا إلى تحالف السوداني الذي يعمل عليه بصمت، لأنه يريد أن يؤسس ائتلاف انتخابي بعيد عن المالكي، على الرغم من الهزات السياسية التي تعرض لها السوداني من المالكي، وكان أخطرها فضيحة خلية التجسس في مكتبه".وأضاف عضو الميثاق الوطني أن "محمد شياع السوداني الذي يحظى بعلاقات مميزة مع مسعود البارزاني، ومن خلاله وصل إلى أمريكا والمنطقة، يسعى إلى رسم حكومة ووزراء يعملون على إعادته لولاية ثانية، ومن جهة أخرى هي ضربة سياسية لخصومه، لأن الشعب العراقي يتصور أن هؤلاء الوزراء غير أكفاء، وبالتالي كتلهم السياسية ستتحمل هذا الإخفاق انتخابيا، لأن الجمهور سيحكم عليهم بالفشل".وتابع النايل: "لذلك يأتي التغير الوزاري بسياق سياسي، ولاسيما أن البرلمان يفشل بعقد جلسة اختيار رئيسه، لأن الكتل السياسية تخشى من فوز مرشح السوداني، سالم مطر، وبات رؤساء الكتل السياسية في حيرة من أمرهم وعدم ثقتهم بالنواب الذين يتبعونهم، ولذلك يتم تأجيل جلسات اختيار رئاسة البرلمان".وكشف رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن تعديل وزاري مرتقب، هدفه الوصول إلى أداء أكثر فعالية.وقال السوداني خلال جلسة وزارية عقدت الثلاثاء الماضي، بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة، إن "التعديل ليس موقفا سياسيا تجاه هذه الكتلة أو هذا الحزب، وإنما رغبة في الوصول إلى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين" بحسب صحف عراقية.ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحدث فيها رئيس الوزراء العراقي عن التعديل الوزاري؛ إذ سبق أن طرح هذا الموضوع عام 2023، لكنه واجه معارضة سياسية من بعض الكتل، ولا سيما "الإطار التنسيقي" الحائز غالبية الحقائب الوزارية.ومنذ توليه منصبه، لم يقم السوداني بأي تعديل وزاري على الكابينة الوزارية الحالية، وهذا الأمر أثار العديد من التساؤلات والتكهنات حول على الأسباب الكامنة وراء ذلك، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن الضغوطات السياسية، التي تحول دون تنفيذ هذه التعديلات.وتشير مصادر برلمانية ومراقبون، إلى أن الضغوطات السياسية تلعب دورا كبيرا في منع أي تعديل وزاري، فالكتل السياسية المختلفة لا ترغب في تغيير أي من وزرائها الحاليين وذلك لضمان الحفاظ على نفوذها ومصالحها داخل الحكومة، وهذا الموقف يعكس الخوف من فقدان السيطرة على الوزارات التي تُعتبر مصادر قوة سياسية واقتصادية لتلك الكتل.

https://sarabic.ae/20241030/خبير-عراقي-يوضح-لـسبوتنيك-السيناريوهات-المقبلة-في-كردستان-بعد-الانتخابات-1094333031.html

https://sarabic.ae/20241009/مسؤول-كردستاني-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-الانتخابات-التشريعية-المرتقبة-والانفصال-عن-العراق-1093581564.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, الأخبار