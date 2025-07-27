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https://sarabic.ae/20250727/رئيس-الوزراء-العراقي-لا-أحد-فوق-القانون-ولن-يستطيع-أحد-أن-يحل-محل-الدولة-أو-سلطاتها-1103093729.html
رئيس الوزراء العراقي: لا أحد فوق القانون ولن يستطيع أحد أن يحل محل الدولة أو سلطاتها
رئيس الوزراء العراقي: لا أحد فوق القانون ولن يستطيع أحد أن يحل محل الدولة أو سلطاتها
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على "ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن "لا أحد من حقه... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T18:38+0000
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وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان له، إن السوداني "أكد، خلال ترأسه اجتماعًا أمنيًا طارئًا، على "ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وشدد السوداني، على "تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة، وبمتابعة مباشرة من قبله"، مشيرًا إلى، أن "لا أحد من حقه أن يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون".وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان له، القبض على 14 مسلحاً اقتحموا إحدى دوائر وزارة الزراعة بعد مباشرة مديرها الجديد، فيما أمر رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بملابسات حادث إحدى دوائر الزراعة في جانب الكرخ من بغداد.وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها "لن تسمح بأي تجاوز على مؤسسات الدولة أو تهديد لسلطة القانون، وتُعد هيبة الدولة وسيادة القانون خطاً أحمر لا يمكن المساس به".
https://sarabic.ae/20250721/البرلمان-الإيراني-العراق-يتابع-دوليا-اختراق-إسرائيل-لأجوائه-لاستهداف-إيران-1102889876.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي: لا أحد فوق القانون ولن يستطيع أحد أن يحل محل الدولة أو سلطاتها

18:38 GMT 27.07.2025
© Photo / IraqiPmoرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Photo / IraqiPmo
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، على "ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن "لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان له، إن السوداني "أكد، خلال ترأسه اجتماعًا أمنيًا طارئًا، على "ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
البرلمان الإيراني: العراق يتابع دوليا اختراق إسرائيل لأجوائه لاستهداف إيران
21 يوليو, 18:31 GMT
وشدد السوداني، على "تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة، وبمتابعة مباشرة من قبله"، مشيرًا إلى، أن "لا أحد من حقه أن يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون".
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان له، القبض على 14 مسلحاً اقتحموا إحدى دوائر وزارة الزراعة بعد مباشرة مديرها الجديد، فيما أمر رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بملابسات حادث إحدى دوائر الزراعة في جانب الكرخ من بغداد.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها "لن تسمح بأي تجاوز على مؤسسات الدولة أو تهديد لسلطة القانون، وتُعد هيبة الدولة وسيادة القانون خطاً أحمر لا يمكن المساس به".
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