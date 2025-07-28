https://sarabic.ae/20250728/العراق-في-اختبار-الهيبة-ماذا-جرى-بين-الحشد-الشعبي-والقوات-الأمنية؟-1103105324.html

العراق في اختبار الهيبة.. ماذا جرى بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية؟

العراق في اختبار الهيبة.. ماذا جرى بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية؟

سبوتنيك عربي

شهدت العاصمة العراقية بغداد، أمس، تطورا أمنيا خطرا تمثل في اشتباك مسلح بين قوة تابعة لإحدى الجهات الأمنية الرسمية "الحشد الشعبي"، وقوات حفظ النظام "الشرطة... 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T11:00+0000

2025-07-28T11:00+0000

2025-07-28T11:02+0000

العراق

الحشد الشعبي

أخبار العراق اليوم

اشتباكات

الأجهزة الأمنية

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103105168_0:0:401:225_1920x0_80_0_0_ca48383eaf22a8bf898e2550e7cd0006.jpg

ووفقا للمراقبين، فإن هذا التصعيد غير المسبوق أعاد طرح تساؤلات كبرى بشأن الانضباط داخل الأجهزة الأمنية وعلى وجه الخصوص الحشد الشعبي، ومدى التزام بعض التشكيلات بسياقات الدولة ومؤسساتها.من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان رسمي، أن مجموعة مسلحة اقتحمت مبنى الدائرة أثناء اجتماع إداري حضره المدير الجديد للمباشرة بمهامه، ما أثار الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا بالقوات الأمنية.وأوضحت أن مفارز من الشرطة الاتحادية ونجدة الكرخ تدخلت على الفور، وتعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المهاجمين، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف العناصر الأمنية، مشيرة إلى إلقاء القبض على خمسة من المسلحين في البداية، قبل أن يرتفع عدد الموقوفين لاحقا إلى 14 شخصا.الدم العراقي يُستنزف وسط فوضى السلاح وتخاذل السلطةاستنكر المتحدث باسم التحالف المدني الديمقراطي، مسعد الراجحي، في حديث لـ "سبوتنيك"، ما وصفه بـ "نزيف الدم العراقي المستمر"، مشيرا إلى أن "ما حدث، أمس الأحد، من اشتباكات بين القوات الأمنية ومسلحين ما هو إلا حلقة جديدة في مسلسل العنف المتكرر الذي يدفع ثمنه الأبرياء من أبناء الشعب العراقي".ويضيف: "هذا الواقع يؤكد أن القانون غائب، وأن من هم في السلطة مسؤولون بشكل مباشر عن استمرار هذه الفوضى التي تُدار وفق صراعات حزبية وطائفية ضيقة"، لافتا إلى أن "اللغة السائدة اليوم أصبحت لغة السلاح والبارود، وهي تمثل خطرا كبيرا على النسيج المجتمعي، وتعكس صورة قاتمة أمام المجتمع الدولي عن الوضع الأمني والسياسي في العراق".ويتابع الراجحي: "استمرار هذه الانتهاكات لا يمكن مواجهته إلا بتفعيل القانون بعيدا عن المزايدات السياسية والانتماءات الضيقة، وبأن تكون الدولة ومؤسساتها فوق الجميع، لا خاضعة للمصالح الفئوية أو الولاءات المسلحة"، لافتا إلى أن "الوضع الحالي لا يهدد فقط الأمن، بل يُشوه الهوية الوطنية، ويُعيد تشكيل المشهد العراقي على أساس الانقسام لا الوحدة".وقالت القيادة في بيان، إن القائد العام للقوات المسلحة وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لكشف ملابسات الحادث، مؤكدا ضرورة التحقيق في كيفية تحرك هذه القوة المسلحة دون أوامر رسمية، ومحاولتها السيطرة على مبنى حكومي وفتح النار على القوات الأمنية.انفلات أمني وسط تأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولةإلى ذلك، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، بمحاسبة المتورطين في حادثة اقتحام دائرة تابعة لوزارة الزراعة في منطقة الدورة، جنوبي بغداد، وفقا للقوانين النافذة.كما أشار السوداني، إلى أن "التحقيق سيُتابَع بإشراف مباشر منه، وأنه لا أحد فوق القانون، ولا يحق لأي جهة أن تحل محل الدولة أو سلطاتها الرسمية".في السياق، يقول المحلل السياسي واثق الجابري، في حديث لـ "سبوتنيك": "الأحداث التي شهدتها منطقة جنوب بغداد، تعكس حجم التحديات الأمنية الخطيرة في البلاد"، مشيرا إلى أن "السلاح المنفلت بات يُستخدم حتى داخل المؤسسات الرسمية".ويشير الجابري، إلى أن "غياب الانضباط في السلم الإداري، وتسلّح أطراف متعددة، بما في ذلك بعض موظفي الدولة، جعل فرض القانون أمرا معتمدا على منطق القوة لا المؤسسات"، لافتا إلى أن "جزءا من هذا السلاح المستخدم لا يخضع لرقابة الدولة، ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن".في غضون ذلك، علقت هيئة الحشد الشعبي، على الحادثة، مؤكدة رفضها القاطع لأي تجاوز على القانون أو التعليمات العسكرية، وقالت الهيئة في بيان: "الحشد الشعبي ملتزم التزاما تاما بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولن تتهاون مع أي فرد أو جهة تخالف الأوامر أو تتجاوز السياقات الأمنية المعتمدة"، مبينة أن "أي تصرف فردي أو جماعي خارج هذا الإطار يعد خرقا صريحاً للقانون وسيُواجه بالإجراءات اللازمة".

https://sarabic.ae/20250727/رئيس-الوزراء-العراقي-لا-أحد-فوق-القانون-ولن-يستطيع-أحد-أن-يحل-محل-الدولة-أو-سلطاتها-1103093729.html

https://sarabic.ae/20250723/السوداني-الاعتداءات-على-المنشآت-النفطية-في-كردستان-تستهدف-الاقتصاد-العراقي-1102942940.html

https://sarabic.ae/20250725/بعد-سنوات-من-الملوحة-والمرض-الحكومة-العراقية-تتذكر-ماء-البصرة-1103042195.html

https://sarabic.ae/20250416/العراق-يستدعي-السفير-اللبناني-بعد-تصريحات-عون-بشأن-الحشد-الشعبي---1099605504.html

https://sarabic.ae/20250718/الجيش-العراقي-يعلن-نتائج-التحقيق-في-الهجمات-التي-استهدفت-مواقع-عسكرية-باستخدام-طائرات-مسيرة-1102807631.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, الحشد الشعبي, أخبار العراق اليوم, اشتباكات, الأجهزة الأمنية, تقارير سبوتنيك, حصري