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العراق في اختبار الهيبة.. ماذا جرى بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية؟
العراق في اختبار الهيبة.. ماذا جرى بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية؟
سبوتنيك عربي
شهدت العاصمة العراقية بغداد، أمس، تطورا أمنيا خطرا تمثل في اشتباك مسلح بين قوة تابعة لإحدى الجهات الأمنية الرسمية "الحشد الشعبي"، وقوات حفظ النظام "الشرطة... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T11:00+0000
2025-07-28T11:02+0000
العراق
الحشد الشعبي
أخبار العراق اليوم
اشتباكات
الأجهزة الأمنية
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ووفقا للمراقبين، فإن هذا التصعيد غير المسبوق أعاد طرح تساؤلات كبرى بشأن الانضباط داخل الأجهزة الأمنية وعلى وجه الخصوص الحشد الشعبي، ومدى التزام بعض التشكيلات بسياقات الدولة ومؤسساتها.من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان رسمي، أن مجموعة مسلحة اقتحمت مبنى الدائرة أثناء اجتماع إداري حضره المدير الجديد للمباشرة بمهامه، ما أثار الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا بالقوات الأمنية.وأوضحت أن مفارز من الشرطة الاتحادية ونجدة الكرخ تدخلت على الفور، وتعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المهاجمين، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف العناصر الأمنية، مشيرة إلى إلقاء القبض على خمسة من المسلحين في البداية، قبل أن يرتفع عدد الموقوفين لاحقا إلى 14 شخصا.الدم العراقي يُستنزف وسط فوضى السلاح وتخاذل السلطةاستنكر المتحدث باسم التحالف المدني الديمقراطي، مسعد الراجحي، في حديث لـ "سبوتنيك"، ما وصفه بـ "نزيف الدم العراقي المستمر"، مشيرا إلى أن "ما حدث، أمس الأحد، من اشتباكات بين القوات الأمنية ومسلحين ما هو إلا حلقة جديدة في مسلسل العنف المتكرر الذي يدفع ثمنه الأبرياء من أبناء الشعب العراقي".ويضيف: "هذا الواقع يؤكد أن القانون غائب، وأن من هم في السلطة مسؤولون بشكل مباشر عن استمرار هذه الفوضى التي تُدار وفق صراعات حزبية وطائفية ضيقة"، لافتا إلى أن "اللغة السائدة اليوم أصبحت لغة السلاح والبارود، وهي تمثل خطرا كبيرا على النسيج المجتمعي، وتعكس صورة قاتمة أمام المجتمع الدولي عن الوضع الأمني والسياسي في العراق".ويتابع الراجحي: "استمرار هذه الانتهاكات لا يمكن مواجهته إلا بتفعيل القانون بعيدا عن المزايدات السياسية والانتماءات الضيقة، وبأن تكون الدولة ومؤسساتها فوق الجميع، لا خاضعة للمصالح الفئوية أو الولاءات المسلحة"، لافتا إلى أن "الوضع الحالي لا يهدد فقط الأمن، بل يُشوه الهوية الوطنية، ويُعيد تشكيل المشهد العراقي على أساس الانقسام لا الوحدة".وقالت القيادة في بيان، إن القائد العام للقوات المسلحة وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لكشف ملابسات الحادث، مؤكدا ضرورة التحقيق في كيفية تحرك هذه القوة المسلحة دون أوامر رسمية، ومحاولتها السيطرة على مبنى حكومي وفتح النار على القوات الأمنية.انفلات أمني وسط تأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولةإلى ذلك، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، بمحاسبة المتورطين في حادثة اقتحام دائرة تابعة لوزارة الزراعة في منطقة الدورة، جنوبي بغداد، وفقا للقوانين النافذة.كما أشار السوداني، إلى أن "التحقيق سيُتابَع بإشراف مباشر منه، وأنه لا أحد فوق القانون، ولا يحق لأي جهة أن تحل محل الدولة أو سلطاتها الرسمية".في السياق، يقول المحلل السياسي واثق الجابري، في حديث لـ "سبوتنيك": "الأحداث التي شهدتها منطقة جنوب بغداد، تعكس حجم التحديات الأمنية الخطيرة في البلاد"، مشيرا إلى أن "السلاح المنفلت بات يُستخدم حتى داخل المؤسسات الرسمية".ويشير الجابري، إلى أن "غياب الانضباط في السلم الإداري، وتسلّح أطراف متعددة، بما في ذلك بعض موظفي الدولة، جعل فرض القانون أمرا معتمدا على منطق القوة لا المؤسسات"، لافتا إلى أن "جزءا من هذا السلاح المستخدم لا يخضع لرقابة الدولة، ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن".في غضون ذلك، علقت هيئة الحشد الشعبي، على الحادثة، مؤكدة رفضها القاطع لأي تجاوز على القانون أو التعليمات العسكرية، وقالت الهيئة في بيان: "الحشد الشعبي ملتزم التزاما تاما بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولن تتهاون مع أي فرد أو جهة تخالف الأوامر أو تتجاوز السياقات الأمنية المعتمدة"، مبينة أن "أي تصرف فردي أو جماعي خارج هذا الإطار يعد خرقا صريحاً للقانون وسيُواجه بالإجراءات اللازمة".
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العراق, الحشد الشعبي, أخبار العراق اليوم, اشتباكات, الأجهزة الأمنية, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, الحشد الشعبي, أخبار العراق اليوم, اشتباكات, الأجهزة الأمنية, تقارير سبوتنيك, حصري

العراق في اختبار الهيبة.. ماذا جرى بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية؟

11:00 GMT 28.07.2025 (تم التحديث: 11:02 GMT 28.07.2025)
© Sputnik . HASSAN NABILالعراق.. ماذا جرى بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية؟
العراق.. ماذا جرى بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
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شهدت العاصمة العراقية بغداد، أمس، تطورا أمنيا خطرا تمثل في اشتباك مسلح بين قوة تابعة لإحدى الجهات الأمنية الرسمية "الحشد الشعبي"، وقوات حفظ النظام "الشرطة الاتحادية"، بين منطقتي السيدية والدورة.
ووفقا للمراقبين، فإن هذا التصعيد غير المسبوق أعاد طرح تساؤلات كبرى بشأن الانضباط داخل الأجهزة الأمنية وعلى وجه الخصوص الحشد الشعبي، ومدى التزام بعض التشكيلات بسياقات الدولة ومؤسساتها.

واندلعت اشتباكات مسلحة، أمس الأحد، بين عناصر في الحشد الشعبي من جهة، وقوات أمنية عسكرية من جهة أخرى، إثر خلاف اندلع بينهم على منصب إداري الأمر الذي أسفر عن إصابة عدد من الضباط والمنتسبين، ومقتل مدني عراقي.

من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان رسمي، أن مجموعة مسلحة اقتحمت مبنى الدائرة أثناء اجتماع إداري حضره المدير الجديد للمباشرة بمهامه، ما أثار الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا بالقوات الأمنية.
وأوضحت أن مفارز من الشرطة الاتحادية ونجدة الكرخ تدخلت على الفور، وتعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المهاجمين، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف العناصر الأمنية، مشيرة إلى إلقاء القبض على خمسة من المسلحين في البداية، قبل أن يرتفع عدد الموقوفين لاحقا إلى 14 شخصا.
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رئيس الوزراء العراقي: لا أحد فوق القانون ولن يستطيع أحد أن يحل محل الدولة أو سلطاتها
أمس, 18:38 GMT

الدم العراقي يُستنزف وسط فوضى السلاح وتخاذل السلطة

استنكر المتحدث باسم التحالف المدني الديمقراطي، مسعد الراجحي، في حديث لـ "سبوتنيك"، ما وصفه بـ "نزيف الدم العراقي المستمر"، مشيرا إلى أن "ما حدث، أمس الأحد، من اشتباكات بين القوات الأمنية ومسلحين ما هو إلا حلقة جديدة في مسلسل العنف المتكرر الذي يدفع ثمنه الأبرياء من أبناء الشعب العراقي".
ويقول الراجحي: "العراقيون يُقتلون وتُسرق أموالهم باسم المحاصصة والفعل السياسي الذي لا يعكس أي نية حقيقية لوحدة وطنية تنقل البلاد نحو مستقبل أفضل"، مبينا أن "المشهد اليوم يُظهر بوضوح كيف أصبحت أموال الدولة وسلاحها بيد الأحزاب لخدمة مصالحها الخاصة، فيما يبقى المواطن، رجلا كان أم امرأة، طفلا أو شيخا، هو الضحية الدائمة".
ويضيف: "هذا الواقع يؤكد أن القانون غائب، وأن من هم في السلطة مسؤولون بشكل مباشر عن استمرار هذه الفوضى التي تُدار وفق صراعات حزبية وطائفية ضيقة"، لافتا إلى أن "اللغة السائدة اليوم أصبحت لغة السلاح والبارود، وهي تمثل خطرا كبيرا على النسيج المجتمعي، وتعكس صورة قاتمة أمام المجتمع الدولي عن الوضع الأمني والسياسي في العراق".
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ويتابع الراجحي: "استمرار هذه الانتهاكات لا يمكن مواجهته إلا بتفعيل القانون بعيدا عن المزايدات السياسية والانتماءات الضيقة، وبأن تكون الدولة ومؤسساتها فوق الجميع، لا خاضعة للمصالح الفئوية أو الولاءات المسلحة"، لافتا إلى أن "الوضع الحالي لا يهدد فقط الأمن، بل يُشوه الهوية الوطنية، ويُعيد تشكيل المشهد العراقي على أساس الانقسام لا الوحدة".
في حين، كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن هوية الجهة المسؤولة عن اقتحام دائرة حكومية تابعة لوزارة الزراعة في جانب الكرخ من بغداد، مؤكدة أن المعتدين ينتمون إلى اللواءين 45 و46 في هيئة الحشد الشعبي.
وقالت القيادة في بيان، إن القائد العام للقوات المسلحة وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لكشف ملابسات الحادث، مؤكدا ضرورة التحقيق في كيفية تحرك هذه القوة المسلحة دون أوامر رسمية، ومحاولتها السيطرة على مبنى حكومي وفتح النار على القوات الأمنية.
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25 يوليو, 18:45 GMT

انفلات أمني وسط تأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة

إلى ذلك، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، بمحاسبة المتورطين في حادثة اقتحام دائرة تابعة لوزارة الزراعة في منطقة الدورة، جنوبي بغداد، وفقا للقوانين النافذة.
وجاء ذلك خلال اجتماع أمني طارئ ترأسه السوداني، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وضباط القوة الأمنية التي تصدّت للهجوم، بحسب بيان صادر عن مكتبه، حيث شدد السوداني على ضرورة عدم التهاون في فرض سلطة القانون وحماية مؤسسات الدولة.
كما أشار السوداني، إلى أن "التحقيق سيُتابَع بإشراف مباشر منه، وأنه لا أحد فوق القانون، ولا يحق لأي جهة أن تحل محل الدولة أو سلطاتها الرسمية".
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في السياق، يقول المحلل السياسي واثق الجابري، في حديث لـ "سبوتنيك": "الأحداث التي شهدتها منطقة جنوب بغداد، تعكس حجم التحديات الأمنية الخطيرة في البلاد"، مشيرا إلى أن "السلاح المنفلت بات يُستخدم حتى داخل المؤسسات الرسمية".
ويوضح الجابري، أن "ما حدث كان نتيجة لصراع بين جهات متعددة تمتلك السلاح، من بينها حمايات لمسؤولين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة، دخلت على إثرها الشرطة الاتحادية إلى المنطقة لفض النزاع"، مبينا أن "المواجهة لم تقتصر على الجهات المسلحة، بل طالت مدنيين وبعض عناصر الشرطة الاتحادية، وقد أسفرت عن اعتقال 14 شخصا متورطا في الحادث".
ويشير الجابري، إلى أن "غياب الانضباط في السلم الإداري، وتسلّح أطراف متعددة، بما في ذلك بعض موظفي الدولة، جعل فرض القانون أمرا معتمدا على منطق القوة لا المؤسسات"، لافتا إلى أن "جزءا من هذا السلاح المستخدم لا يخضع لرقابة الدولة، ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن".
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واختتم الخبير العراقي، حديثه: "نحن نعيش وسط مجموعة من الأوضاع المتوترة على مستوى المنطقة، ما يجعل استقرار العراق الداخلي أولوية قصوى، وهو ما لن يتحقق دون سيطرة كاملة على السلاح وحصره بيد الدولة".

في غضون ذلك، علقت هيئة الحشد الشعبي، على الحادثة، مؤكدة رفضها القاطع لأي تجاوز على القانون أو التعليمات العسكرية، وقالت الهيئة في بيان: "الحشد الشعبي ملتزم التزاما تاما بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ولن تتهاون مع أي فرد أو جهة تخالف الأوامر أو تتجاوز السياقات الأمنية المعتمدة"، مبينة أن "أي تصرف فردي أو جماعي خارج هذا الإطار يعد خرقا صريحاً للقانون وسيُواجه بالإجراءات اللازمة".
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