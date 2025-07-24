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https://sarabic.ae/20250724/الأسود-والنمور-تغزو-منازل-العراقيين-ومطالب-بتجريم-الظاهرة-فورا-1102980868.html
الأسود والنمور تغزو منازل العراقيين.. ومطالب بتجريم الظاهرة فورا
الأسود والنمور تغزو منازل العراقيين.. ومطالب بتجريم الظاهرة فورا
سبوتنيك عربي
تشهد بعض المدن العراقية تنامي ظاهرة خطرة وغير مألوفة، تتمثل في تربية الحيوانات المفترسة داخل الأحياء السكنية، وسط منازل مأهولة بالعائلات والأطفال. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T13:30+0000
2025-07-24T13:30+0000
العراق
حيوان
مفترس
ظاهرة اجتماعية
أسد
تقارير سبوتنيك
حصري
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ورغم التحذيرات المتكررة من خطورة هذه الكائنات على حياة البشر، يستمر بعض الأشخاص في اقتنائها بدافع الهواية أو التفاخر، متجاهلين التبعات الكارثية التي قد تنجم عن انفلات مفاجئ، أو رد فعل غريزي من هذه الحيوانات.وأعاد حادث مأساوي وقع مؤخرا في مدينة الكوفة، جنوبي العراق، الجدل بشأن انتشار ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة داخل المناطق السكنية، بعد أن لقي رجل ستيني حتفه إثر تعرضه لهجوم شرس من أسد كان يحتفظ به في حديقة منزله.وأعادت الحادثة إلى الأذهان واقعة أخرى جرت في عام 2023، عندما أثار فيديو متداول لفهد يتجول بحرية في منطقة اليرموك غربي بغداد موجة من الخوف والاستياء الشعبي. وأظهر المقطع الفهد وهو يتنقل بين السيارات والمنازل وسط صرخات السكان، قبل أن تتدخل فرق الدفاع المدني وتتمكن من السيطرة عليه دون تسجيل إصابات، فيما سجل العام 2025 أيضاً، وقبل أيام قليلة، هروب أسد في بغداد وهجومه على قطيع من الخرفان ما تسبب بذعر كبير لدى المواطنين.مربي الأسود لا ينصح المبتدئين بتربيتهاويقول مربّي الأسود عدنان رحيمة، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن علاقته بهذه الحيوانات المفترسة "تطورت على مدى سنوات من التربية والمعايشة، حتى أصبحت تمثل له ما يشبه "الصديق المقرب"، لكنه في الوقت ذاته حذر من "الإقدام على تربيتها دون خبرة كافية".ويشير إلى أن "مثل هذه الحوادث تكررت في عدد من المحافظات العراقية، خاصة في العاصمة بغداد"، داعيا إلى "ضرورة التعامل مع هذه الحيوانات بمسؤولية عالية والالتزام بالإجراءات القانونية والتقنية الخاصة بتربيتها". وأصدرت قيادة شرطة بغداد بيانا سابقا في 2 أيلول/سبتمبر الماضي، حذرت فيه من مخاطر اقتناء الحيوانات المفترسة والتجوال بها في الأماكن العامة، داعية المواطنين إلى التبليغ عن هذه الحالات.تربية الأسود ليست للتفاخرفي المقابل، يؤكد أحد مربي الحيوانات المفترسة، علي محمد، أن "التعامل مع الأسود يتطلب معرفة عميقة بطبيعتها وسلوكها"، مضيفا: "التربية الناجحة تبدأ منذ أن يكون الحيوان صغيرا جدا، وذلك للتمكن من ضبط سلوكه وترويضه بشكل تدريجي وآمن".ووفقا لحديث علي، فإن "الكثير من المشاكل والحوادث التي وقعت كانت نتيجة اقتناء أسود كبيرة في السن لا يعرف أصحابها كيفية التعامل معها"، مبينا أن "الأسد المفترس يبقى يحمل غريزته الفطرية، ولا يمكن ضمان سلوكه في كل الحالات، خصوصا إذا لم تتم تربيته بشكل صحيح منذ الصغر".ويختتم حديثه بالتحذير من "تربية الحيوانات المفترسة بدافع الوجاهة أو الاستعراض"، مؤكدا أن هذه "الكائنات ليست أليفة بطبيعتها، ويجب أن تُعامل باحترام شديد مع اتخاذ أقصى درجات الحذر والمسؤولية".ويضيف الخبراء أن القانون يفرض مصادرة الحيوانات المفترسة واعتقال مقتنيها، إلى جانب حظر استيرادها أو إدخالها بطرق غير قانونية، مؤكدين أن تربية مثل هذه الكائنات داخل المنازل أو المزارع قد يؤدي إلى كوارث إنسانية في حال هروبها أو فقدان السيطرة عليها.ظاهرة خطيرة وغير حضاريةإلى ذلك، يصف الناشط البيئي، مناضل عطية، ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة داخل المناطق السكنية في العراق بأنها "غير حضارية وخطرة للغاية"، محذرا من التداعيات المحتملة على سلامة المواطنين.ويطالب الجهات الحكومية والنيابية بـ "الإسراع في تشريع قانون يجرّم تربية الحيوانات المفترسة داخل المناطق السكنية، نظرا لما تمثله من خطر حقيقي على المجتمع"، لافتا إلى أن "ما يجري هو بمثابة وضع قنبلة موقوتة داخل البيوت، لا نعرف متى تنفجر، أو ما العواقب التي قد تترتب عليها".ويحذّر مختصون من أن تواصل انتشار ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة داخل الأحياء السكنية، خاصة في المناطق المكتظة، قد يؤدي إلى وقوع حوادث مأساوية. ودعوا إلى ضرورة تفعيل قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010، الذي يتضمن عقوبات صارمة بحق كل من يقتني أو يطلق هذه الحيوانات دون الحصول على ترخيص رسمي.
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العراق, حيوان, مفترس, ظاهرة اجتماعية, أسد, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, حيوان, مفترس, ظاهرة اجتماعية, أسد, تقارير سبوتنيك, حصري

الأسود والنمور تغزو منازل العراقيين.. ومطالب بتجريم الظاهرة فورا

13:30 GMT 24.07.2025
© Sputnik . HASSAN NABILالأسود والنمور تغزو منازل العراقيين
الأسود والنمور تغزو منازل العراقيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
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حصري
تشهد بعض المدن العراقية تنامي ظاهرة خطرة وغير مألوفة، تتمثل في تربية الحيوانات المفترسة داخل الأحياء السكنية، وسط منازل مأهولة بالعائلات والأطفال.
ورغم التحذيرات المتكررة من خطورة هذه الكائنات على حياة البشر، يستمر بعض الأشخاص في اقتنائها بدافع الهواية أو التفاخر، متجاهلين التبعات الكارثية التي قد تنجم عن انفلات مفاجئ، أو رد فعل غريزي من هذه الحيوانات.
وفي ظل غياب تشريعات حازمة ورقابة فعالة، تتحول هذه الظاهرة إلى تهديد حقيقي يزرع الرعب في نفوس السكان، ويدفع بالخبراء والناشطين إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بتدخل حكومي عاجل يضع حدا لهذا الانفلات قبل وقوع ما لا يحمد عقباه.
وأعاد حادث مأساوي وقع مؤخرا في مدينة الكوفة، جنوبي العراق، الجدل بشأن انتشار ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة داخل المناطق السكنية، بعد أن لقي رجل ستيني حتفه إثر تعرضه لهجوم شرس من أسد كان يحتفظ به في حديقة منزله.
وأعادت الحادثة إلى الأذهان واقعة أخرى جرت في عام 2023، عندما أثار فيديو متداول لفهد يتجول بحرية في منطقة اليرموك غربي بغداد موجة من الخوف والاستياء الشعبي. وأظهر المقطع الفهد وهو يتنقل بين السيارات والمنازل وسط صرخات السكان، قبل أن تتدخل فرق الدفاع المدني وتتمكن من السيطرة عليه دون تسجيل إصابات، فيما سجل العام 2025 أيضاً، وقبل أيام قليلة، هروب أسد في بغداد وهجومه على قطيع من الخرفان ما تسبب بذعر كبير لدى المواطنين.
© Sputnik . HASSAN NABILالأسود والنمور تغزو منازل العراقيين
الأسود والنمور تغزو منازل العراقيين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
الأسود والنمور تغزو منازل العراقيين
© Sputnik . HASSAN NABIL

مربي الأسود لا ينصح المبتدئين بتربيتها

ويقول مربّي الأسود عدنان رحيمة، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن علاقته بهذه الحيوانات المفترسة "تطورت على مدى سنوات من التربية والمعايشة، حتى أصبحت تمثل له ما يشبه "الصديق المقرب"، لكنه في الوقت ذاته حذر من "الإقدام على تربيتها دون خبرة كافية".
ويضيف رحيمة: "تربية الأسود ليست بالأمر السهل، وتنطوي على مخاطر جدية، خصوصا لمن يفتقر إلى الخبرة أو يقتنيها في سن متأخرة"، مبينا أن "الكثير من حالات هروب الحيوانات المفترسة من المنازل تعود إلى قيام بعض الأشخاص بشراء الأسود بعد تجاوزها عمر الأشهر الأولى، ما يجعل من الصعب السيطرة عليها أو ترويضها".
ويشير إلى أن "مثل هذه الحوادث تكررت في عدد من المحافظات العراقية، خاصة في العاصمة بغداد"، داعيا إلى "ضرورة التعامل مع هذه الحيوانات بمسؤولية عالية والالتزام بالإجراءات القانونية والتقنية الخاصة بتربيتها". وأصدرت قيادة شرطة بغداد بيانا سابقا في 2 أيلول/سبتمبر الماضي، حذرت فيه من مخاطر اقتناء الحيوانات المفترسة والتجوال بها في الأماكن العامة، داعية المواطنين إلى التبليغ عن هذه الحالات.
وجه أسد مفترس في البراري الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
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تربية الأسود ليست للتفاخر

في المقابل، يؤكد أحد مربي الحيوانات المفترسة، علي محمد، أن "التعامل مع الأسود يتطلب معرفة عميقة بطبيعتها وسلوكها"، مضيفا: "التربية الناجحة تبدأ منذ أن يكون الحيوان صغيرا جدا، وذلك للتمكن من ضبط سلوكه وترويضه بشكل تدريجي وآمن".
ويوضح علي، خلال حديثه لـ "سبوتينك"، أن "الأسد يجب أن يُربى منذ الأسابيع أو الأشهر الأولى من عمره، ويبدأ خلال هذه الفترة بمرحلة خلع الأنياب المؤذية وتقليم مخالبه، مما يسهم في السيطرة عليه مستقبلا"، مشيرا إلى أن "اللعب معه وهو صغير يرسّخ علاقة الألفة بينه وبين المربي، وهذه العلاقة تستمر مع تقدمه في العمر، مما يقلل من خطر هجومه لاحقا".
ووفقا لحديث علي، فإن "الكثير من المشاكل والحوادث التي وقعت كانت نتيجة اقتناء أسود كبيرة في السن لا يعرف أصحابها كيفية التعامل معها"، مبينا أن "الأسد المفترس يبقى يحمل غريزته الفطرية، ولا يمكن ضمان سلوكه في كل الحالات، خصوصا إذا لم تتم تربيته بشكل صحيح منذ الصغر".
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ويختتم حديثه بالتحذير من "تربية الحيوانات المفترسة بدافع الوجاهة أو الاستعراض"، مؤكدا أن هذه "الكائنات ليست أليفة بطبيعتها، ويجب أن تُعامل باحترام شديد مع اتخاذ أقصى درجات الحذر والمسؤولية".
وبحسب الخبراء، فإن القانون العراقي يجرّم اقتناء الحيوانات المفترسة لما تمثله من تهديد مباشر على السلامة العامة، مؤكدين أن قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010 ينص في مادته التاسعة على الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار، بحق من يقتني أو يطلق هذه الحيوانات في الأماكن العامة دون رقابة.
ويضيف الخبراء أن القانون يفرض مصادرة الحيوانات المفترسة واعتقال مقتنيها، إلى جانب حظر استيرادها أو إدخالها بطرق غير قانونية، مؤكدين أن تربية مثل هذه الكائنات داخل المنازل أو المزارع قد يؤدي إلى كوارث إنسانية في حال هروبها أو فقدان السيطرة عليها.
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ظاهرة خطيرة وغير حضارية

إلى ذلك، يصف الناشط البيئي، مناضل عطية، ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة داخل المناطق السكنية في العراق بأنها "غير حضارية وخطرة للغاية"، محذرا من التداعيات المحتملة على سلامة المواطنين.
وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يقول عطية: "من غير المقبول أن تُربى حيوانات مفترسة داخل منازل تقع وسط عوائل وأحياء مأهولة بالسكان، فهذه الممارسات تشكل تهديدا مباشرا على حياة المواطنين وتعرض الأمن المجتمعي للخطر".
ويطالب الجهات الحكومية والنيابية بـ "الإسراع في تشريع قانون يجرّم تربية الحيوانات المفترسة داخل المناطق السكنية، نظرا لما تمثله من خطر حقيقي على المجتمع"، لافتا إلى أن "ما يجري هو بمثابة وضع قنبلة موقوتة داخل البيوت، لا نعرف متى تنفجر، أو ما العواقب التي قد تترتب عليها".
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ويشير عطية إلى أن "المخاوف من هذه الظاهرة في تزايد، خاصة بعد تكرار بعض الحوادث في الفترة الأخيرة"، مؤكدا أن "هناك قلقا شعبيا واسعا بشأن انتشار هذه الممارسات، ما يتطلب وقفة جدية من قبل السلطات المختصة".
ويحذّر مختصون من أن تواصل انتشار ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة داخل الأحياء السكنية، خاصة في المناطق المكتظة، قد يؤدي إلى وقوع حوادث مأساوية. ودعوا إلى ضرورة تفعيل قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010، الذي يتضمن عقوبات صارمة بحق كل من يقتني أو يطلق هذه الحيوانات دون الحصول على ترخيص رسمي.
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