https://sarabic.ae/20250331/أراد-إطعامها-3-أسود-تهاجم-حارسا-بحديقة-الحيوانات-في-الجزائر-1099111010.html
"أراد إطعامها"... 3 أسود تهاجم حارسا بحديقة الحيوانات في الجزائر
"أراد إطعامها"... 3 أسود تهاجم حارسا بحديقة الحيوانات في الجزائر
سبوتنيك عربي
افترست 3 أسود مربيا في حديقة الحيوانات في الجزائر، أثناء أداء عمله داخل الحديقة، حيث كان بصدد تقديم الأكل للأسود. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T14:26+0000
2025-03-31T14:26+0000
2025-03-31T14:26+0000
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الجزائر
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ووقعت الحادثة في حديقة الحيوانات المغلقة المتواجدة في بلدية منصورة في ولايلة تلمسان (534 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، حيث دخل العامل إلى القفص الخاص بالأسود، لتقديم الأكل لها، لكن في لحظات هاجمت الأسود العامل وافترسته كاملا.وتعاني حديقة الحيوانات تلك، من مشاكل منها أنها مغلقة بقرار ولائي منذ 3 سنوات، بسبب ضيق المكان المخصص للحيوانات على مستواها، ومع ذلك يواصل العمال على مستواها بتربية الحيوانات الموجودة والحفاظ عليها، ومنها تلك المفترسة.ورغم أن مثل هذه الهجمات ليست شائعة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الحيوانات قد تهاجم البشر لأسباب تتعلق بالدفاع عن النفس، أو حماية صغارها، أو تأمين أراضيها، مشيرين إلى أن الأسود ليست حيوانات أليفة، رغم كونها قابلة للترويض، فهي مفترسة وخطرها يبقى قائما في أي لحظة حتى ضد مربيها أو من يؤكلها.ظهور نوع قديم من الدبابير يعود لعصر الديناصوراتدواء لمرض نادر يحول دم الإنسان إلى سم للبعوض
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الجزائر, منوعات, العالم العربي
الجزائر, منوعات, العالم العربي
"أراد إطعامها"... 3 أسود تهاجم حارسا بحديقة الحيوانات في الجزائر
افترست 3 أسود مربيا في حديقة الحيوانات في الجزائر، أثناء أداء عمله داخل الحديقة، حيث كان بصدد تقديم الأكل للأسود.
ووقعت الحادثة في حديقة الحيوانات المغلقة المتواجدة في بلدية منصورة في ولايلة تلمسان (534 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، حيث دخل العامل إلى القفص الخاص بالأسود، لتقديم الأكل لها، لكن في لحظات هاجمت الأسود العامل وافترسته كاملا.
وأثارت الحادثة الأليمة التي وقعت عشية عيد الفطر، حزنا لدى الجزائريين، حيث دعا كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة إعادة تهيئة حدائق الحيوانات.
وتعاني حديقة الحيوانات تلك، من مشاكل منها أنها مغلقة بقرار ولائي منذ 3 سنوات، بسبب ضيق المكان المخصص للحيوانات على مستواها، ومع ذلك يواصل العمال على مستواها بتربية الحيوانات الموجودة والحفاظ عليها، ومنها تلك المفترسة.
ورغم أن مثل هذه الهجمات ليست شائعة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن الحيوانات قد تهاجم البشر لأسباب تتعلق بالدفاع عن النفس، أو حماية صغارها، أو تأمين أراضيها، مشيرين إلى أن الأسود ليست حيوانات أليفة، رغم كونها قابلة للترويض، فهي مفترسة وخطرها يبقى قائما في أي لحظة حتى ضد مربيها أو من يؤكلها.