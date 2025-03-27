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بوتين: الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى
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https://sarabic.ae/20250327/ظهور-نوع-قديم-من-الدبابير-يعود-لعصر-الديناصورات-1099003688.html
ظهور نوع قديم من الدبابير يعود لعصر الديناصورات
ظهور نوع قديم من الدبابير يعود لعصر الديناصورات
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة لمجموعة من العلماء، عن ظهور نوع قديم من الدبابير الطفيلية يعتقد أنه عاش خلال عصر الديناصورات. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T14:10+0000
2025-03-27T14:10+0000
مجتمع
علوم
دبور
حشرات
الحشرات
علماء الحشرات
دبابير
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تمكن العلماء من العثور على أكثر من 12 أنثى دبور محفوظة داخل كهرمان عمره 99 مليون سنة في منطقة كاشين شمالي ميانمار. ووفقا للدراسة الجديدة، فإن الدبور يمتلك جسما يشبه مصيدة "فينوس" لالتقاط فرائسه.يقول لارس فيلهلمسن، المعد المشارك في الدراسة من متحف التاريخ الطبيعي في الدنمارك، إن بطن الدبور مزود بمجموعة من الزوائد الشبيهة بالمجاديف المبطنة بشعيرات رفيعة، ما يجعلها "تشبه مصيدة دب صغيرة متصلة بنهاية جسمه".ويعتقد الباحثون أن هذا الهيكل كان يُستخدم لإمساك الحشرات المتلوية بقوة أثناء وضع أنثى الدبور بيضها داخلها، ما يسمح لليرقات بالتغذي على العائل حتى تفقس وتنمو.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، تعتمد العديد من الدبابير الطفيلية الحديثة، مثل دبابير الوقواق ودبابير بيتليد، على أساليب مماثلة لاستغلال الحشرات، لكن لم يسبق رؤية أي دبور معروف بزوائد غريبة كهذه.اكتشاف نوع جديد من النمل في جبال الهيمالايا علماء يرصدون حشرة عملاقة الرأس ماصة للدماء في منطقة الأمازون... صور
https://sarabic.ae/20241220/تسبب-بوفيات-الولايات-المتحدة-تعلن-القضاء-على-الدبور-القاتل-1096005891.html
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علوم, دبور, حشرات, الحشرات, علماء الحشرات, دبابير
علوم, دبور, حشرات, الحشرات, علماء الحشرات, دبابير

ظهور نوع قديم من الدبابير يعود لعصر الديناصورات

14:10 GMT 27.03.2025
CC0 / pixabay / دبور
دبور - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
CC0 / pixabay /
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كشفت دراسة جديدة لمجموعة من العلماء، عن ظهور نوع قديم من الدبابير الطفيلية يعتقد أنه عاش خلال عصر الديناصورات.
تمكن العلماء من العثور على أكثر من 12 أنثى دبور محفوظة داخل كهرمان عمره 99 مليون سنة في منطقة كاشين شمالي ميانمار. ووفقا للدراسة الجديدة، فإن الدبور يمتلك جسما يشبه مصيدة "فينوس" لالتقاط فرائسه.
يقول لارس فيلهلمسن، المعد المشارك في الدراسة من متحف التاريخ الطبيعي في الدنمارك، إن بطن الدبور مزود بمجموعة من الزوائد الشبيهة بالمجاديف المبطنة بشعيرات رفيعة، ما يجعلها "تشبه مصيدة دب صغيرة متصلة بنهاية جسمه".

ووفقا للعلماء، فإن هيكل الدبور ذي الفكين والأسنان الدقيقة يشبه نبات مصيدة "فينوس" آكلة اللحوم، التي تنغلق على الحشرات غير المتوقعة لهضمها، لكن تصميم هذا الدبور لم يكن لكسر الفريسة، بل لتثبيتها.

دبور - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
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ويعتقد الباحثون أن هذا الهيكل كان يُستخدم لإمساك الحشرات المتلوية بقوة أثناء وضع أنثى الدبور بيضها داخلها، ما يسمح لليرقات بالتغذي على العائل حتى تفقس وتنمو.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، تعتمد العديد من الدبابير الطفيلية الحديثة، مثل دبابير الوقواق ودبابير بيتليد، على أساليب مماثلة لاستغلال الحشرات، لكن لم يسبق رؤية أي دبور معروف بزوائد غريبة كهذه.
اكتشاف نوع جديد من النمل في جبال الهيمالايا
علماء يرصدون حشرة عملاقة الرأس ماصة للدماء في منطقة الأمازون... صور
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