"أنثى الوشق المصري" تهاجم جنودا إسرائيليين على الحدود المشتركة.. صور
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورصغير الوشق الأوروبي الآسيوي في حديقة حيوانات موسكو
© Sputnik . Natalia Seliverstova/
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية تمكنت من القبض على "أنثى وشق مصرية" بعد أن قامت بعضّ عدة جنود في قاعدة عسكرية جنوب البلاد.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أمس الجمعة، بأن أنثى الوشق عبرت الحدود المصرية وهاجمت عددا من الجنود الإسرائيليين داخل قاعدة عسكرية جنوب البلاد بالقرب من جبل حريف على الحدود مع مصر.
קרקל, החיה ולא הגדוד, נתפס אתמול בלילה לאחר שהתקבלו דיווחים על חשד לנשיכה של חיילים באיזור הר חריף. פקח רשות הטבע והגנים שהגיע למקום תפס אותו, והוא הועבר לבדיקה בבית חולים לחיות בר. pic.twitter.com/gg4sG5uxXu— ישי אלמקייס | Yishai Elmakies (@yishai_elmakyes) March 19, 2025
وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية قامت بنقل "أنثى الوشق" إلى مستشفى الحيوانات البرية في سفاري للحيوانات بهدف إجراء الفحوصات اللازمة، حيث كشفت الفحوص الأولية للحيوان عن وجود كسور في عظامها، ويجري التحقق مما إذا كانت مصابة بداء الكلب.
22 مايو 2018, 14:28 GMT
أكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن حيوان "الوشق البري" هو من أندر الحيوانات المعروفة في إسرائيل، وأكثرها غرابة، ويعيش في منطقة النقب وجنوب إسرائيل بالقرب من الحدود المصرية.
وأشارت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية إلى أن العثور على "وشق" في يعد أمرا نادرا للغاية، لأن مشاهدته أصبحت قليلة جدا، داعية إلى عدم إطعام أو الاقتراب من الحيوانات البرية، لأن ذلك قد يدفعها إلى البحث عن الطعام بالقرب من البشر.
בבסיס צה"ל בהר חריף קרקל נתפס לאחר חשד לנשיכת חיילים— ערוץ 7 (@arutz7heb) March 19, 2025
https://t.co/9FwVZLRgOM pic.twitter.com/pjLUuuB1bX
ولفتت الصحيفة إلى أن المستشفى قد احتجزت "الوشق" وتقوم بإجراء الفحوصات الطبية عليه وتقوم بتلقيه للطعام والأدوية المناسبة.
ويشار إلى أن "الوشق" من الحيوانات المفترسة التي تتغذى على الطيور والثدييات مثل الأرانب، وتختبئ في الكهوف وبين الصخور، وهو يشبه القطط إلى حد كبير، إلا أن حجمه الجسماني أكبر بكثير من القطط.