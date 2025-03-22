https://sarabic.ae/20250322/أنثى-الوشق-المصري-تهاجم-جنودا-إسرائيليين-على-الحدود-المشتركة-صور-1098860571.html

"أنثى الوشق المصري" تهاجم جنودا إسرائيليين على الحدود المشتركة.. صور

"أنثى الوشق المصري" تهاجم جنودا إسرائيليين على الحدود المشتركة.. صور

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية تمكنت من القبض على "أنثى وشق مصرية" بعد أن قامت بعضّ عدة جنود في قاعدة عسكرية جنوب البلاد. 22.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-22T15:51+0000

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أمس الجمعة، بأن أنثى الوشق عبرت الحدود المصرية وهاجمت عددا من الجنود الإسرائيليين داخل قاعدة عسكرية جنوب البلاد بالقرب من جبل حريف على الحدود مع مصر.وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية قامت بنقل "أنثى الوشق" إلى مستشفى الحيوانات البرية في سفاري للحيوانات بهدف إجراء الفحوصات اللازمة، حيث كشفت الفحوص الأولية للحيوان عن وجود كسور في عظامها، ويجري التحقق مما إذا كانت مصابة بداء الكلب. أكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن حيوان "الوشق البري" هو من أندر الحيوانات المعروفة في إسرائيل، وأكثرها غرابة، ويعيش في منطقة النقب وجنوب إسرائيل بالقرب من الحدود المصرية.وأشارت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية إلى أن العثور على "وشق" في يعد أمرا نادرا للغاية، لأن مشاهدته أصبحت قليلة جدا، داعية إلى عدم إطعام أو الاقتراب من الحيوانات البرية، لأن ذلك قد يدفعها إلى البحث عن الطعام بالقرب من البشر.ولفتت الصحيفة إلى أن المستشفى قد احتجزت "الوشق" وتقوم بإجراء الفحوصات الطبية عليه وتقوم بتلقيه للطعام والأدوية المناسبة.ويشار إلى أن "الوشق" من الحيوانات المفترسة التي تتغذى على الطيور والثدييات مثل الأرانب، وتختبئ في الكهوف وبين الصخور، وهو يشبه القطط إلى حد كبير، إلا أن حجمه الجسماني أكبر بكثير من القطط.

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