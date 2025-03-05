https://sarabic.ae/20250305/الفئران-الماموثية-إنجاز-مذهل-يمنح-الأمل-في-إحياء-الحيوانات-المنقرضة-1098414355.html

"الفئران الماموثية"... إنجاز مذهل يمنح الأمل في إحياء الحيوانات المنقرضة

"الفئران الماموثية"... إنجاز مذهل يمنح الأمل في إحياء الحيوانات المنقرضة

سبوتنيك عربي

قام العلماء، بعد دراسة مكثفة للرمز الجيني للماموث، بهندسة "الفئران الصوفية" بفراء متغير السُمك، واللون والملمس، لإعادة خلق تكيفات الفيل المنقرض مع البرد. 05.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-05T13:50+0000

2025-03-05T13:50+0000

2025-03-05T13:50+0000

مجتمع

علوم

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ووفقًا للباحثين في شركة التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية الأمريكية، "كولوسال بيو ساينس"، فإن خلق الفأر، هو خطوة رئيسية نحو إعادة الماموث الصوفي إلى الانقراض ليس إحياء نوع منقرض، بل هندسة فيل صوفي يمكن أن يزدهر في تندرا العالم.ويقول بن لام، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "كولوسال بيوساينس": "يمثل الفأر الصوفي الضخم لحظة فاصلة في مهمتنا لإعادة الانقراض".وبقيادة عالم الوراثة روي تشين من كولوسال بيوساينس، أجرى فريق دولي من العلماء دراسة مضنية لعدة أنواع من الماموث المنقرض والأفيال الحديثة.كما قاموا بدراسة جينوم الفيلة الآسيوية، بإجمالي 121 جينومًا، سمحت هذه التحليلات للباحثين بتحديد جينات الماموث التي كانت مختلفة تمامًا عن جينات الفيلة الآسيوية.واستخدم الفريق ثلاث تقنيات مختلفة لتحرير الجينات، لإجراء ثماني تعديلات متزامنة على هذه الجينات السبعة في أجنة الفئران، مما أدى إلى العديد من التغييرات الملحوظة في الفئران الأم، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".وحسب الباحثين، فإن الأمل هو أن نتمكن ذات يوم من تعديل جينات مماثلة للأفيال الآسيوية، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالماموث المنقرض، لإعادة الماموث إلى العالم.وقد يتبين في النهاية أن هذا مستحيل، ولكن البعض يزعم أن العمل لا يزال يستحق العناء، والدروس المستفادة على طول الطريق قد تكون أداة قوية لإنقاذ الأنواع الأخرى التي تواجه الانقراض اليوم.دراسة تكشف عن محاولة الفئران إنعاش رفاقها الفاقدين للوعي... فيديو

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