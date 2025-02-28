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https://sarabic.ae/20250228/دراسة-تكشف-عن-سر-غريب-تسبب-بانقراض-إنسان-نياندرتال--1098265092.html
دراسة تكشف عن "سر غريب" تسبب بانقراض إنسان "نياندرتال"
دراسة تكشف عن "سر غريب" تسبب بانقراض إنسان "نياندرتال"
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن أسباب انقراض إنسان "نياندرتال"، كونه أحد أكثر الألغاز إثارة للاهتمام في علم الإنسان القديم، حيث يتكهن الباحثون... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T13:21+0000
2025-02-28T13:21+0000
مجتمع
علوم
العثور على آثار إنسان
آثار
إنسان
بقايا إنسان
الإنسان
جينات
تعدل الجينات
الجينات
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تدعم الدراسة الجديدة الفرضية القائلة بأن الانخفاض الكبير في تنوع جيناتهم قبل انقراضهم من المرجح أن يكون قد لعب دورًا رئيسيًا.وقد اتبعت الدراسة، التي أجراها فريق دولي من الباحثين، نهجًا فريدًا نسبيًا، باستخدام تشريح قناة الأذن والجينات الموجودة لدى إنسان "نياندرتال"، للعثور على مؤشرات قوية على وجود سبب وراثي قبل أكثر من مئة ألف عام بقليل.ومن خلال مقارنة أشكال القناة نصف الدائرية للأذن في الحفريات من مختلف أنحاء أوروبا وغرب آسيا بتلك الموجودة في البشر المعاصرين، يمكن للباحثين قياس التنوع النسبي في مورفولوجيا الجسم بين مجموعات مختلفة من البشر.وأضاف كوام: "هذا يجعل التنوع في القنوات نصف الدائرية وكيلًا مثاليًا لدراسة العلاقات التطورية بين الأنواع في الماضي، حيث تعكس أي اختلافات بين العينات الأحفورية الاختلافات الجينية الأساسية".وكان موقع الحفريات الكرواتي كرابينا (الذي يعود تاريخه إلى 130 ألف عام)، والعديد من مواقع إنسان "نياندرتال" المتأخر في فرنسا وبلجيكا (التي يعود تاريخها إلى 41 ألفًا إلى 64 ألف عام) أمرًا بالغ الأهمية للدراسة.ويبدو أن شيئًا ما حدث للتأثير على التنوع الجيني، كما يتضح من خلال أشكال قناة الأذن. ويشير ذلك إلى انخفاض كبير في عدد الأشخاص ما قبل نحو 40 ألف عام، عندما كان زمن إنسان "نياندرتال" سينتهي.ومع ذلك، في حين تساعد الدراسة في الإجابة على بعض الأسئلة، فإنها تثير أيضًا بعض الأسئلة الجديدة. أظهرت الحفريات في كرابينا مستوى غير متوقع من التنوع، على غرار عينات أقدم بكثير يعود تاريخها إلى نحو 430 ألف عام.وهذا يتعارض مع الافتراض السائد على نطاق واسع بأن السبب الجيني الأقدم بكثير ساهم في تطور إنسان "نياندرتال"، مما يجعل انخفاض التنوع قبل وقت قصير من انقراضه أكثر احتمالية.ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يحرص الباحثون على تطبيق تحليل بنية الأذن على المزيد من العينات والمواقع في جميع أنحاء العالم، وهو ما من شأنه أن يكشف المزيد عن كيفية عيش إنسان "نياندرتال"، وسفرهم، ثم انقراضهم في النهاية."بطول 10 أمتار"... اكتشاف جمجمة ضخمة لديناصور عملاق... صور وفيديو الديناصورات عاشت في دولة عربية قبل نحو 72 مليون سنة
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علوم, العثور على آثار إنسان, آثار, إنسان, بقايا إنسان, الإنسان, جينات, تعدل الجينات, الجينات
علوم, العثور على آثار إنسان, آثار, إنسان, بقايا إنسان, الإنسان, جينات, تعدل الجينات, الجينات

دراسة تكشف عن "سر غريب" تسبب بانقراض إنسان "نياندرتال"

13:21 GMT 28.02.2025
© Photo / صورة يوتيوبإنسان نياندرتال
إنسان نياندرتال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© Photo / صورة يوتيوب
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كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن أسباب انقراض إنسان "نياندرتال"، كونه أحد أكثر الألغاز إثارة للاهتمام في علم الإنسان القديم، حيث يتكهن الباحثون بأن كل شيء من التحولات في المناخ إلى النزاعات بين البشر ربما كان سببًا في تفاقم انقراضهم.
تدعم الدراسة الجديدة الفرضية القائلة بأن الانخفاض الكبير في تنوع جيناتهم قبل انقراضهم من المرجح أن يكون قد لعب دورًا رئيسيًا.
وقد اتبعت الدراسة، التي أجراها فريق دولي من الباحثين، نهجًا فريدًا نسبيًا، باستخدام تشريح قناة الأذن والجينات الموجودة لدى إنسان "نياندرتال"، للعثور على مؤشرات قوية على وجود سبب وراثي قبل أكثر من مئة ألف عام بقليل.
ومن خلال مقارنة أشكال القناة نصف الدائرية للأذن في الحفريات من مختلف أنحاء أوروبا وغرب آسيا بتلك الموجودة في البشر المعاصرين، يمكن للباحثين قياس التنوع النسبي في مورفولوجيا الجسم بين مجموعات مختلفة من البشر.
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يقول عالم الأنثروبولوجيا رولف كوام، من جامعة بينغهامبتون في نيويورك: "من المعروف أن تطور هياكل الأذن الداخلية يخضع لسيطرة وراثية صارمة للغاية، حيث تتشكل بشكل كامل في وقت الولادة".
وأضاف كوام: "هذا يجعل التنوع في القنوات نصف الدائرية وكيلًا مثاليًا لدراسة العلاقات التطورية بين الأنواع في الماضي، حيث تعكس أي اختلافات بين العينات الأحفورية الاختلافات الجينية الأساسية".
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وكان موقع الحفريات الكرواتي كرابينا (الذي يعود تاريخه إلى 130 ألف عام)، والعديد من مواقع إنسان "نياندرتال" المتأخر في فرنسا وبلجيكا (التي يعود تاريخها إلى 41 ألفًا إلى 64 ألف عام) أمرًا بالغ الأهمية للدراسة.
ويبدو أن شيئًا ما حدث للتأثير على التنوع الجيني، كما يتضح من خلال أشكال قناة الأذن. ويشير ذلك إلى انخفاض كبير في عدد الأشخاص ما قبل نحو 40 ألف عام، عندما كان زمن إنسان "نياندرتال" سينتهي.
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تقول عالمة الأنثروبولوجيا مرسيدس كوندي فالفيردي من جامعة ألكالا في إسبانيا: "من خلال تضمين الحفريات من نطاق جغرافي وزمني واسع، تمكنا من التقاط صورة شاملة لتطور إنسان "نياندرتال"".
ومع ذلك، في حين تساعد الدراسة في الإجابة على بعض الأسئلة، فإنها تثير أيضًا بعض الأسئلة الجديدة. أظهرت الحفريات في كرابينا مستوى غير متوقع من التنوع، على غرار عينات أقدم بكثير يعود تاريخها إلى نحو 430 ألف عام.
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وهذا يتعارض مع الافتراض السائد على نطاق واسع بأن السبب الجيني الأقدم بكثير ساهم في تطور إنسان "نياندرتال"، مما يجعل انخفاض التنوع قبل وقت قصير من انقراضه أكثر احتمالية.
ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يحرص الباحثون على تطبيق تحليل بنية الأذن على المزيد من العينات والمواقع في جميع أنحاء العالم، وهو ما من شأنه أن يكشف المزيد عن كيفية عيش إنسان "نياندرتال"، وسفرهم، ثم انقراضهم في النهاية.
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