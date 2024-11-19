بقايا خليط في وعاء يكشف "سرا"عند المصريين القدماء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
17:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف نظائر جديدة تمامًا للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241119/بقايا-خليط-في-وعاء-يكشف-أسطورة-عند-المصريين-القدماء--1094962581.html
بقايا خليط في وعاء يكشف "سرا"عند المصريين القدماء
بقايا خليط في وعاء يكشف "سرا"عند المصريين القدماء
سبوتنيك عربي
في عام 1960، وقع بين يدي أحد جامعي التحف الخاصين وعاء مهملا ومعروضا للبيع في معرض ماجد ساميدا للفنون، ولكن بعد فترة اكتشف الرجل أن الوعاء يعود للمصريين القدماء... 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T13:46+0000
2024-11-19T14:23+0000
مجتمع
علوم
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094963095_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d629338f30b34f3f4fc30eab00861d6.jpg
أفاد فريق من الباحثين بالعثور على بقايا خليط يسبب الهلوسة داخل إناء عمره 2200 عام يظهر فيه "بيس"، وهو إله قزم مصري قديم مرتبط بالولادة والمرح والموسيقى.ووجد الفريق أيضا بقايا بذور السمسم وجوز الصنوبر والعرق السوس والعنب - وهو مزيج "كان يستخدم عادة لجعل المشروب يبدو وكأنه دم"، بالإضافة إلى بقايا سوائل جسم الإنسان مثل اللعاب والدم، ما يشير إلى أن الناس شربوا الخليط، ومن الممكن أن يكون السائل البشري قد تم إدخاله كمكون في الخليط.وأستنتج الباحثون من خلال مزهرية "بيس" أنها كانت تستخدم في نوع من طقوس إعادة تمثيل ما حدث في حدث مهم في الأساطير المصرية"، من الممكن أيضًا أن يكون المشروب المهلوس قد استخدمه أشخاص كانوا يحاولون التنبؤ بالمستقبل وخاصة فيما يتعلق بالحمل والولادة، بحسب مقال منشور على موقع"livescience".
https://sarabic.ae/20241119/مشهد-طريف-لنحلتين-تعملان-معا-لفتح-زجاجة-صودا-فيديو-1094957502.html
https://sarabic.ae/20241119/دراسة-شراب-القيقب-حل-مثالي-لخفض-مخاطر-أمراض-القلب-1094959921.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/13/1094963095_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9f2e9bce1be6e00b99cbef1a8593218.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات
علوم, منوعات

بقايا خليط في وعاء يكشف "سرا"عند المصريين القدماء

13:46 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 14:23 GMT 19.11.2024)
© Photo / unsplash/Jan Cantyإناء مصري
إناء مصري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Photo / unsplash/Jan Canty
تابعنا عبر
في عام 1960، وقع بين يدي أحد جامعي التحف الخاصين وعاء مهملا ومعروضا للبيع في معرض ماجد ساميدا للفنون، ولكن بعد فترة اكتشف الرجل أن الوعاء يعود للمصريين القدماء ويخفي في تجويفه قصة أسطورية.
أفاد فريق من الباحثين بالعثور على بقايا خليط يسبب الهلوسة داخل إناء عمره 2200 عام يظهر فيه "بيس"، وهو إله قزم مصري قديم مرتبط بالولادة والمرح والموسيقى.
وأجرى الفريق تحليلات كيميائية للبقايا العضوية داخل الإناء، وكشف عن آثار من نبات السذاب البري واللوتس المصري ونبات من جنس كليمو (Cleome)، والتي ثبت تقليديًا أنها "تتمتع بخصائص نفسية وعلاجية".
صورة لنحلتين تقومان بفتح غطاء علبة صودا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
مجتمع
"مشهد طريف" لنحلتين تعملان معا لفتح زجاجة صودا... فيديو
12:45 GMT
ووجد الفريق أيضا بقايا بذور السمسم وجوز الصنوبر والعرق السوس والعنب - وهو مزيج "كان يستخدم عادة لجعل المشروب يبدو وكأنه دم"، بالإضافة إلى بقايا سوائل جسم الإنسان مثل اللعاب والدم، ما يشير إلى أن الناس شربوا الخليط، ومن الممكن أن يكون السائل البشري قد تم إدخاله كمكون في الخليط.
واستخدم الفريق مجموعة متنوعة من التقنيات لتحديد المكونات في الخليط، والتي تركت بقاياها على المزهرية، وشملت هذه الأساليب استخراج الحمض النووي القديم، بالإضافة إلى مطيافية الأشعة تحت الحمراء لتحويل فورييه، وهي تقنية تستخدم ضوء الأشعة تحت الحمراء لتحديد ما يتكون منه المركب.
عصير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
مجتمع
دراسة: شراب القيقب حل مثالي لخفض مخاطر أمراض القلب
13:16 GMT

اعتقد الفريق بناء على هذا الاكتشاف أن الناس في مصر القديمة كانوا يحاولون إعادة خلق "أسطورة العين الشمسية"، في القصة، هدأ بيس، إلهة السماء المرتبطة بالخصوبة، "حتحور" عندما كانت في مزاج متعطش للدماء من خلال "تقديم مشروب كحولي لها، ممزوج بمخدر نباتي، متنكرًا في شكل دم، ما يسبب نوم عميق".

وأستنتج الباحثون من خلال مزهرية "بيس" أنها كانت تستخدم في نوع من طقوس إعادة تمثيل ما حدث في حدث مهم في الأساطير المصرية"، من الممكن أيضًا أن يكون المشروب المهلوس قد استخدمه أشخاص كانوا يحاولون التنبؤ بالمستقبل وخاصة فيما يتعلق بالحمل والولادة، بحسب مقال منشور على موقع"livescience".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:46 GMTВоеннослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала