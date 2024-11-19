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لافروف: الغرب سعى لأن تكون أزمة أوكرانيا طاغية على جدول أعمال قمة "مجموعة العشرين"
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https://sarabic.ae/20241119/مشهد-طريف-لنحلتين-تعملان-معا-لفتح-زجاجة-صودا-فيديو-1094957502.html
"مشهد طريف" لنحلتين تعملان معا لفتح زجاجة صودا... فيديو
"مشهد طريف" لنحلتين تعملان معا لفتح زجاجة صودا... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا لنحلتين تعملان معًا لفتح زجاجة صودا. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T12:45+0000
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مجتمع
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أخبار البرازيل
النحل
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نحلتين تفكان الغطاء البرتقالي لزجاجة "فانتا" للوصول إلى السائل السكري في الداخل.وتم التقاط هذا الفيديو في مدينة ساو باولو في البرازيل، بواسطة عامل أثناء استراحة الغداء.ولقد حيرت المهارة السلسة التي تظهر بها هاتان النحلتان وهما تديران غطاء زجاجة الصودا الكثيرين على الإنترنت، حيث تساءل البعض كيف يوجد مثل هذا الذكاء في دماغ صغير جدًا على ما يبدو.وعلى الرغم من أننا جميعًا ندرك أهمية النحل في سلسلة الغذاء كملقحات، إلا أن هذه المخلوقات لديها سلسلة من المواهب الأخرى، بما في ذلك القدرة على الحساب، والتعرف على الوجوه، وحتى استخدام الأدوات.وبحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية التي نشرت الفيديو، فإنه على الرغم من أن حجم رأس النحلة بحجم بذرة العشب، أي ما يقرب من 0.0002 في المئة من حجم رأسنا، إلا أنها أثبتت ذكاءً مدهشًا في الأبحاث الحديثة.حادث دهس مروع أمام مدرسة ابتدائية في مقاطعة هونان الصينية... فيديوشوارع مدينة إيطالية تتزين بحلة الميلاد... فيديو
https://sarabic.ae/20240710/عبر-تحليل-الأنفاس-اكتشاف-قدرة-مذهلة-للنحل-في-تشخيص-السرطان-1090675901.html
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نادي الفيديو, أخبار البرازيل , النحل, سرب النحل, خلية النحل
نادي الفيديو, أخبار البرازيل , النحل, سرب النحل, خلية النحل

"مشهد طريف" لنحلتين تعملان معا لفتح زجاجة صودا... فيديو

12:45 GMT 19.11.2024
© Photo / Xصورة لنحلتين تقومان بفتح غطاء علبة صودا
صورة لنحلتين تقومان بفتح غطاء علبة صودا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Photo / X
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا لنحلتين تعملان معًا لفتح زجاجة صودا.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نحلتين تفكان الغطاء البرتقالي لزجاجة "فانتا" للوصول إلى السائل السكري في الداخل.
وتم التقاط هذا الفيديو في مدينة ساو باولو في البرازيل، بواسطة عامل أثناء استراحة الغداء.
ولقد حيرت المهارة السلسة التي تظهر بها هاتان النحلتان وهما تديران غطاء زجاجة الصودا الكثيرين على الإنترنت، حيث تساءل البعض كيف يوجد مثل هذا الذكاء في دماغ صغير جدًا على ما يبدو.
وعلى الرغم من أننا جميعًا ندرك أهمية النحل في سلسلة الغذاء كملقحات، إلا أن هذه المخلوقات لديها سلسلة من المواهب الأخرى، بما في ذلك القدرة على الحساب، والتعرف على الوجوه، وحتى استخدام الأدوات.
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وبحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية التي نشرت الفيديو، فإنه على الرغم من أن حجم رأس النحلة بحجم بذرة العشب، أي ما يقرب من 0.0002 في المئة من حجم رأسنا، إلا أنها أثبتت ذكاءً مدهشًا في الأبحاث الحديثة.
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