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https://sarabic.ae/20240710/عبر-تحليل-الأنفاس-اكتشاف-قدرة-مذهلة-للنحل-في-تشخيص-السرطان-1090675901.html
"عبر تحليل الأنفاس".. اكتشاف قدرة مذهلة للنحل في تشخيص السرطان
"عبر تحليل الأنفاس".. اكتشاف قدرة مذهلة للنحل في تشخيص السرطان
سبوتنيك عربي
أفادت دراسة حديثة بأنه من الممكن استخدام النحل كأداة مساعدة للتشخيص المبكر للأورام السرطانية، حيث لوحظ أن تلك الحشرات تتعرف من خلال رائحة أنفاسنا على وجود... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T18:34+0000
2024-07-10T18:36+0000
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وقالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إن النحل يعتبر حشرات غير عادية، حيث توصل للعلماء إلى اكتشاف قدراته على اكتشاف الإصابة بالأورام السرطانية من خلال إنشاء نوعين من النفس الاصطناعي في المختبر، يحاكيان التركيب الكيميائي لشخص سليم وآخر يعاني من سرطان الرئة.اختبر العلماء النفسين المختلفين على نحو عشرين نحلة، حيث صمموا أداة خاصة قادرة على تثبيت النحلة بينما يتم توصيل قطب كهربائي صغير بدماغها، ليسجل الخبراء الإشارات العصبية التي يتم تحفيزها كرد فعل على روائح الأنفاس الاصطناعية.يشار إلى أن اكتشاف هذه القدرة لدى النحل تفتح الباب أمام تطوير اختبارات جديدة للتشخيص المبكر للأورام وتقنيات قادرة على تشخيص الأمراض المختلفة من خلال تحليل تنفس المرضى.ويستهدف الباحثون تطوير اختبار غير جراحي يحلل تنفس المريض باستخدام جهاز يحتوي على مستشعر يعتمد بدوره على دماغ النحلة ويظهر النتائج لحظيا، مما يظهر وجود خلايا سرطانية حال وجودها.
https://sarabic.ae/20240703/روسيا-تطور-مواد-جديدة-لعلاج-السرطان-1090411192.html
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منوعات, علوم, الصحة, الأخبار
منوعات, علوم, الصحة, الأخبار

"عبر تحليل الأنفاس".. اكتشاف قدرة مذهلة للنحل في تشخيص السرطان

18:34 GMT 10.07.2024 (تم التحديث: 18:36 GMT 10.07.2024)
© Sputnik . Shams Melhem طبيب سوري يعالج مرضاه بـ "لسعات النحل"
طبيب سوري يعالج مرضاه بـ لسعات النحل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© Sputnik . Shams Melhem
تابعنا عبر
أفادت دراسة حديثة بأنه من الممكن استخدام النحل كأداة مساعدة للتشخيص المبكر للأورام السرطانية، حيث لوحظ أن تلك الحشرات تتعرف من خلال رائحة أنفاسنا على وجود تركيزات كيميائية يمكنها أن تنبئ بوجود خلايا سرطانية، كما أنها تميز بين أنواع مختلفة من سرطان الرئة.
وقالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إن النحل يعتبر حشرات غير عادية، حيث توصل للعلماء إلى اكتشاف قدراته على اكتشاف الإصابة بالأورام السرطانية من خلال إنشاء نوعين من النفس الاصطناعي في المختبر، يحاكيان التركيب الكيميائي لشخص سليم وآخر يعاني من سرطان الرئة.
اختبر العلماء النفسين المختلفين على نحو عشرين نحلة، حيث صمموا أداة خاصة قادرة على تثبيت النحلة بينما يتم توصيل قطب كهربائي صغير بدماغها، ليسجل الخبراء الإشارات العصبية التي يتم تحفيزها كرد فعل على روائح الأنفاس الاصطناعية.
المستشفى السريري ف.ف. فينوغرادوفا المجهز لمعالجة مرضى كوفيد - 19 في موسكو، 12 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
مجتمع
روسيا تطور موادا جديدة لعلاج السرطان
3 يوليو, 09:52 GMT
اندهش العماء من قدرة النحل ليس فقط على استشعار التركيزات الكيميائية الصغيرة التي تعزى إلى الخلايا السرطانية، لكنه أيضا كان قادرا على التمييز بين الأنواع المختلفة من سرطان الرئة.
يشار إلى أن اكتشاف هذه القدرة لدى النحل تفتح الباب أمام تطوير اختبارات جديدة للتشخيص المبكر للأورام وتقنيات قادرة على تشخيص الأمراض المختلفة من خلال تحليل تنفس المرضى.
ويستهدف الباحثون تطوير اختبار غير جراحي يحلل تنفس المريض باستخدام جهاز يحتوي على مستشعر يعتمد بدوره على دماغ النحلة ويظهر النتائج لحظيا، مما يظهر وجود خلايا سرطانية حال وجودها.
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