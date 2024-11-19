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بوتين يوافق على أساسيات سياسة روسيا في مجال الردع النووي
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20241119/حادث-دهس-مروع-أمام-مدرسة-ابتدائية-في-مقاطعة-هونان-الصينية-فيديو-1094939263.html
حادث دهس مروع أمام مدرسة ابتدائية في مقاطعة هونان الصينية... فيديو
حادث دهس مروع أمام مدرسة ابتدائية في مقاطعة هونان الصينية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، بأن عددا من الطلاب الأطفال أصيبوا بجروح، إثر حادث دهس وقع عند بوابة مدرسة ابتدائية في مقاطعة هونان وسط البلاد. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
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الصين
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وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية "سي سي تي في"، إن "العديد من التلامذة أصيبوا بجروح، ويجري تحقيق لتبيان الحصيلة الدقيقة للواقعة".وأظهرت لقطات، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، المصابين وهم على الأرض بينما كان الطلاب المذعورون يركضون عبر البوابة وداخل مبنى المدرسة، ورجلاً ملطخاً بالدماء يتعرّض للضرب على أيدي جمع من الناس ألقوا به أرضاً قرب سيارة رباعية الدفع، يبدو أنه سائق السيارة، التي تسببت بالحادثة.وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن عددا من البالغين أصيبوا أيضا وحددت السيارة بأنها سيارة دفع رباعي بيضاء صغيرة، مبينة أن "أهالي الطلاب وحراس الأمن تمكنوا من القبض على السائق، وتم نقل بعض المصابين إلى المستشفى على الفور، ولا يزال العدد الإجمالي للضحايا غير معروف".ويأتي الحادث بعد أيام من قيام سائق بدهس مجموعة من الناس بسيارته أمام مركز رياضي في مدينة تشوهاي جنوبي الصين، ما أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة 43 آخرين بجروح خطيرة، في واحدة من أسوأ الهجمات في ذاكرة الصين الحديثة.طلق زوجته ودهس 35 شخصا...مشاهد لرجل تسبب بكارثة
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نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

حادث دهس مروع أمام مدرسة ابتدائية في مقاطعة هونان الصينية... فيديو

08:01 GMT 19.11.2024 (تم التحديث: 08:15 GMT 19.11.2024)
© Photo / x.comحادث دهس في الصين
حادث دهس في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Photo / x.com
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، بأن عددا من الطلاب الأطفال أصيبوا بجروح، إثر حادث دهس وقع عند بوابة مدرسة ابتدائية في مقاطعة هونان وسط البلاد.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية "سي سي تي في"، إن "العديد من التلامذة أصيبوا بجروح، ويجري تحقيق لتبيان الحصيلة الدقيقة للواقعة".
وأظهرت لقطات، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، المصابين وهم على الأرض بينما كان الطلاب المذعورون يركضون عبر البوابة وداخل مبنى المدرسة، ورجلاً ملطخاً بالدماء يتعرّض للضرب على أيدي جمع من الناس ألقوا به أرضاً قرب سيارة رباعية الدفع، يبدو أنه سائق السيارة، التي تسببت بالحادثة.
وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن عددا من البالغين أصيبوا أيضا وحددت السيارة بأنها سيارة دفع رباعي بيضاء صغيرة، مبينة أن "أهالي الطلاب وحراس الأمن تمكنوا من القبض على السائق، وتم نقل بعض المصابين إلى المستشفى على الفور، ولا يزال العدد الإجمالي للضحايا غير معروف".
ويأتي الحادث بعد أيام من قيام سائق بدهس مجموعة من الناس بسيارته أمام مركز رياضي في مدينة تشوهاي جنوبي الصين، ما أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة 43 آخرين بجروح خطيرة، في واحدة من أسوأ الهجمات في ذاكرة الصين الحديثة.
طلق زوجته ودهس 35 شخصا...مشاهد لرجل تسبب بكارثة
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