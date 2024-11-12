https://sarabic.ae/20241112/طلق-زوجته-ودهس-35-شخصامشاهد-لرجل-تسبب-بكارثة-1094732375.html
طلق زوجته ودهس 35 شخصا...مشاهد لرجل تسبب بكارثة
طلق زوجته ودهس 35 شخصا...مشاهد لرجل تسبب بكارثة
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، عن قيام رجل بدهس 35 شخصا وإصابة 43 بجروح خطيرة، كانوا يمارسون الرياضة في مركز للألعاب الرياضية أثناء قيادته بطريقة... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T15:18+0000
2024-11-12T15:18+0000
2024-11-12T15:24+0000
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وقالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 62 عاما مصاب بالاضطراب بسبب طلاقه ما أدى لهذا الحادث المروع، حيث تم احتجازه بعد وقت قصير من الهجوم.وكان الرئيس الصيني/ شي جين بينغ، قد أمر بتوفير كل الرعاية اللازمة لعلاج المصابين في الحادث ومعاقبة المتسببين فيه.
https://sarabic.ae/20241112/مصرع-35-شخصا-وإصابة-43-آخرين-في-حادث-دهس-الصين-1094722092.html
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منوعات
طلق زوجته ودهس 35 شخصا...مشاهد لرجل تسبب بكارثة
15:18 GMT 12.11.2024 (تم التحديث: 15:24 GMT 12.11.2024)
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، عن قيام رجل بدهس 35 شخصا وإصابة 43 بجروح خطيرة، كانوا يمارسون الرياضة في مركز للألعاب الرياضية أثناء قيادته بطريقة "جنونية" في مدينة تشوهاي بجنوب الصين.
وقالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 62 عاما مصاب بالاضطراب بسبب طلاقه ما أدى لهذا الحادث المروع، حيث تم احتجازه بعد وقت قصير من الهجوم.
وتداول رواد منصة التواصل الاجتماعي "إكس" مقاطع مصورة للحادث، تظهر امرأة تصرخ "قدمي مكسورة"، ورجل إطفاء يجري عملية إنعاش قلبي رئوي لأحد المصابين، بينما طلب من الآخرين المغادرة.
وكان الرئيس الصيني/ شي جين بينغ، قد أمر بتوفير كل الرعاية اللازمة لعلاج المصابين في الحادث
ومعاقبة المتسببين فيه.