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أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
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مدار الليل والنهار
مقابلة مع السكرتير الاعلامي لمكتب سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ أنيس صافية
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
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مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
18:33 GMT
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القمة العربية الإسلامية تطالب بوقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية
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https://sarabic.ae/20241112/طلق-زوجته-ودهس-35-شخصامشاهد-لرجل-تسبب-بكارثة-1094732375.html
طلق زوجته ودهس 35 شخصا...مشاهد لرجل تسبب بكارثة
طلق زوجته ودهس 35 شخصا...مشاهد لرجل تسبب بكارثة
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، عن قيام رجل بدهس 35 شخصا وإصابة 43 بجروح خطيرة، كانوا يمارسون الرياضة في مركز للألعاب الرياضية أثناء قيادته بطريقة... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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وقالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 62 عاما مصاب بالاضطراب بسبب طلاقه ما أدى لهذا الحادث المروع، حيث تم احتجازه بعد وقت قصير من الهجوم.وكان الرئيس الصيني/ شي جين بينغ، قد أمر بتوفير كل الرعاية اللازمة لعلاج المصابين في الحادث ومعاقبة المتسببين فيه.
https://sarabic.ae/20241112/مصرع-35-شخصا-وإصابة-43-آخرين-في-حادث-دهس-الصين-1094722092.html
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طلق زوجته ودهس 35 شخصا...مشاهد لرجل تسبب بكارثة

15:18 GMT 12.11.2024 (تم التحديث: 15:24 GMT 12.11.2024)
© AP Photoمستشفى الصين
مستشفى الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، عن قيام رجل بدهس 35 شخصا وإصابة 43 بجروح خطيرة، كانوا يمارسون الرياضة في مركز للألعاب الرياضية أثناء قيادته بطريقة "جنونية" في مدينة تشوهاي بجنوب الصين.
وقالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 62 عاما مصاب بالاضطراب بسبب طلاقه ما أدى لهذا الحادث المروع، حيث تم احتجازه بعد وقت قصير من الهجوم.
وتداول رواد منصة التواصل الاجتماعي "إكس" مقاطع مصورة للحادث، تظهر امرأة تصرخ "قدمي مكسورة"، ورجل إطفاء يجري عملية إنعاش قلبي رئوي لأحد المصابين، بينما طلب من الآخرين المغادرة.
الشرطة الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
الصين.. حصيلة حادث الدهس تصل إلى 35 قتيلا و43 مصابا
11:20 GMT
وكان الرئيس الصيني/ شي جين بينغ، قد أمر بتوفير كل الرعاية اللازمة لعلاج المصابين في الحادث ومعاقبة المتسببين فيه.
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