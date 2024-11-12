الصين.. حصيلة حادث الدهس تصل إلى 35 قتيلا و43 مصابا
11:20 GMT 12.11.2024 (تم التحديث: 11:45 GMT 12.11.2024)
© AP Photoالشرطة الصينية
© AP Photo
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أعلنت الشرطة الصينية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة حادث الدهس الذي وقع الليلة الماضية، بلغت 35 قتيلا، و43 مصابا آخرين.
وصدمت سيارة حشدا من الناس في مدينة تشوهاي في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، وذكرت الشرطة الصينية، في بيان أن الضحايا كانوا يمارسون الرياضة في المركز الرياضي.
35 killed, 43 injured after car ramming into people in south China pic.twitter.com/KFOmAXjvWO— China Xinhua News (@XHNews) November 12, 2024
وأمر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بتوفير كل الرعاية اللازمة لعلاج المصابين في الحادث ومعاقبة المتسببين فيه.
Chinese President Xi Jinping has urged all-out efforts to treat the people injured in a car ramming case on Monday in Zhuhai City in south China's Guangdong Province https://t.co/OgcTxGGMxo pic.twitter.com/l8btSRmQXK— China Xinhua News (@XHNews) November 12, 2024