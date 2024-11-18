https://sarabic.ae/20241118/شوارع-مدينة-إيطالية-تتزين-بحلة-الميلاد-فيديو-1094908040.html
شوارع مدينة إيطالية تتزين بحلة الميلاد... فيديو
شوارع مدينة إيطالية تتزين بحلة الميلاد... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإحدى المدن الإيطالية، التي تزينت باللون الأحمر احتفالا بأعياد الميلاد المجيد. 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T12:23+0000
2024-11-18T12:23+0000
2024-11-18T12:23+0000
مجتمع
نادي الفيديو
إيطاليا
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مدينة لوكوروتوندا الإيطالية التي تحولت إلى مدينة من القصص الخيالية، بفضل زينتها المتألقة وإضاءتها في عيد الميلاد.وتعتبر مدينة لوكوروتوندا الإيطالية وجهة سياحية لآلاف السياح من جميع أنحاء العالم.مشهد صادم... أسد يسقط من سيارة عسكرية في دولة عربية... فيديو دب يحطم سيارة "رولز رويس" والصدمة بهويته... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, إيطاليا
شوارع مدينة إيطالية تتزين بحلة الميلاد... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإحدى المدن الإيطالية، التي تزينت باللون الأحمر احتفالا بأعياد الميلاد المجيد.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مدينة لوكوروتوندا الإيطالية التي تحولت إلى مدينة من القصص الخيالية، بفضل زينتها المتألقة وإضاءتها في عيد الميلاد.
وتعتبر مدينة لوكوروتوندا الإيطالية
وجهة سياحية لآلاف السياح من جميع أنحاء العالم.