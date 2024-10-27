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https://sarabic.ae/20241027/أسطورة-إيطاليا-يعود-للملاعب-مجددا-بعمر-48-عاما-فيديو-1094214993.html
أسطورة إيطاليا يعود للملاعب مجددا بعمر 48 عاما... فيديو
أسطورة إيطاليا يعود للملاعب مجددا بعمر 48 عاما... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد أسطورة كرة القدم في روما، فرانشيسكو توتي، البالغ من العمر 48 عامًا، أن رغبته في العودة للملاعب مجددًا "ليست مزحة كما اعتقد بعضهم". 27.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال توتي، في تصريحات نقلها موقع "توتو ميركاتو ويب": إن هناك عدة أندية في الدوري الإيطالي تواصلت معه خلال الشهر الماضي"، مضيفا: "جعلوني أفكر في أمر العودة للعب مجددًا".وتابع: "لم تكن مزحة، لقد أخذت الأمر بجدية إلى حد ما، لنرَ، هناك فريق أو فريقان استفسرا عني، أحتاج على الأقل لشهرين من التدريب، هذا هو الوقت اللازم".واعتزل توتي، اللعب عام 2017 بعد مسيرة طويلة لم يلعب خلالها سوى لروما، وتوج توتي بكأس العالم 2006 مع إيطاليا، وحصل على الدوري الإيطالي مرة واحدة، وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرتين.
https://sarabic.ae/20200806/بيع-نادي-روما-الإيطالي-1046201094.html
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رياضة, منوعات, إيطاليا, الأخبار
رياضة, منوعات, إيطاليا, الأخبار

أسطورة إيطاليا يعود للملاعب مجددا بعمر 48 عاما... فيديو

14:11 GMT 27.10.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantinoلاعب كرة القدم فرانشيسكو توتي، لاعب نادي فريق "روما"، 28 مايو/ أيار 2017
لاعب كرة القدم فرانشيسكو توتي، لاعب نادي فريق روما، 28 مايو/ أيار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
تابعنا عبر
أكد أسطورة كرة القدم في روما، فرانشيسكو توتي، البالغ من العمر 48 عامًا، أن رغبته في العودة للملاعب مجددًا "ليست مزحة كما اعتقد بعضهم".
وقال توتي، في تصريحات نقلها موقع "توتو ميركاتو ويب": إن هناك عدة أندية في الدوري الإيطالي تواصلت معه خلال الشهر الماضي"، مضيفا: "جعلوني أفكر في أمر العودة للعب مجددًا".
وتابع: "لم تكن مزحة، لقد أخذت الأمر بجدية إلى حد ما، لنرَ، هناك فريق أو فريقان استفسرا عني، أحتاج على الأقل لشهرين من التدريب، هذا هو الوقت اللازم".
فرح نادي روما بإقصائهم لبرشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2020
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بيع نادي روما الإيطالي
6 أغسطس 2020, 07:44 GMT
واعتزل توتي، اللعب عام 2017 بعد مسيرة طويلة لم يلعب خلالها سوى لروما، وتوج توتي بكأس العالم 2006 مع إيطاليا، وحصل على الدوري الإيطالي مرة واحدة، وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرتين.
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