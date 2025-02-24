https://sarabic.ae/20250224/علماء-روس-يكشفون-عن-أدلة-جديدة-تؤكد-انتقال-الإنسان-القديم-إلى-الشمال-1098111026.html

علماء روس يكشفون عن أدلة جديدة تؤكد انتقال الإنسان القديم إلى الشمال

علماء روس يكشفون عن أدلة جديدة تؤكد انتقال الإنسان القديم إلى الشمال

سبوتنيك عربي

عثر أعضاء بعثة المتحف التاريخي الحكومي الروسي في نصب "غيغالاشور 1" في داغستان جنوبي روسيا، على أدوات مصنوعة منذ أكثر من 1.9 مليون عام، من المفترض أنها من نوع... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T08:33+0000

2025-02-24T08:33+0000

2025-02-24T08:33+0000

علوم

آثار

العثور على آثار إنسان

بقايا إنسان

روسيا

داغستان

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وحسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمتحف التاريخ الحكومي، فإنه نتيجة للحفريات التي جرت خلال الموسمين الميدانيين الماضيين، أكد علماء الآثار أن الأدوات الحجرية (المناجل والمعاول والمكاشط والمجارف والسكاكين) صنعها أسلاف البشر هناك، وهذا يجعل آثار العصر الـ"بليستوسيني" المبكر في داغستان الوسطى، والتي تشمل "غيغالاشور 1"، من بين أقصى النقاط الشمالية التي وصل إليها الإنسان القديم."الإنسان العامل" هو نوع من أشباه البشر الأحفوريين، ويقدّر الخبراء أنه ظهر في شرق أفريقيا منذ 1.9 إلى 1.8 مليون سنة. ويرجع الباحثون أحدث الأدلة على وجوده إلى 1.5 مليون سنة مضت. هناك فرضيات مفادها أن هذا النوع من الإنسان الأحفوري هو الذي بدأ باستخدام النار، إذ تتميز المواقع التي يعود تاريخها إلى العصر الحجري القديم المبكر بأدوات الحصى، المفارم والمعاول. وأوضح المتحف أن هذه الأدوات تعود إلى العصر الأولدواني (منذ 2.6 إلى 1.6 مليون سنة).ويقوم علماء الآثار بدراسة آثار العصر الحجري القديم المبكر في أراضي داغستان الداخلية، وذكروا أن أقدم الأدوات التي وجدت في الموقع تشبه تلك التي وجدت في الموقع الجغرافي الأقرب لموقع التنقيب، دمانيسي (جورجيا)، وهو الموقع الوحيد من العصر الحجري القديم خارج شرق أفريقيا، حيث تم تسجيل بقايا أنثروبولوجية لـ "Homo ergaster".وأضاف سيمونينكو أنه "تم اكتشاف آثار تصنيع هذه الأدوات الحجرية بالقرب من مجرى مائي قديم في أراضي النصب، وما زالت المادة التي صنعت منها (الصوان) موجودة في محيط الموقع. وكان لدى السكان القدماء لهذه الأماكن نموذجين لصنع الأدوات الحجرية من خلال تقطيع عقدة من الصوان، يمكن للحرفي أن يصنع أداة كبيرة (مفرمة أو فأس)، أو من خلال تقطيع رقاقة صغيرة من العقدة والعمل عليها، ويحصل على مكشطة أو سكين.وبناء على مجموعة البيانات، فإن منطقة "غيغالاشور 1" تعد حاليا واحدة من أقصى النقاط الشمالية، التي تم العثور فيها على آثار لوجود أول البشر من أفريقيا. وأشار العالم إلى أن النصب التذكاري يمثل أيضًا أحد أقدم مواقع أسلاف الإنسان على أراضي روسيا، ويمكن اعتباره البوابة الشرقية لأوروبا.لغز أخت كليوباترا.. جمجمة قديمة تكشف هوية مثيرة للدهشة"بطول 10 أمتار"... اكتشاف جمجمة ضخمة لديناصور عملاق... صور وفيديو

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علوم, آثار, العثور على آثار إنسان, بقايا إنسان, روسيا, داغستان