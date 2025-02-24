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لافروف: موسكو أطلعت أنقرة على تفاصيل المفاوضات الروسية الأمريكية
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علماء روس يكشفون عن أدلة جديدة تؤكد انتقال الإنسان القديم إلى الشمال
علماء روس يكشفون عن أدلة جديدة تؤكد انتقال الإنسان القديم إلى الشمال
سبوتنيك عربي
عثر أعضاء بعثة المتحف التاريخي الحكومي الروسي في نصب "غيغالاشور 1" في داغستان جنوبي روسيا، على أدوات مصنوعة منذ أكثر من 1.9 مليون عام، من المفترض أنها من نوع... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T08:33+0000
2025-02-24T08:33+0000
علوم
آثار
العثور على آثار إنسان
بقايا إنسان
روسيا
داغستان
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وحسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمتحف التاريخ الحكومي، فإنه نتيجة للحفريات التي جرت خلال الموسمين الميدانيين الماضيين، أكد علماء الآثار أن الأدوات الحجرية (المناجل والمعاول والمكاشط والمجارف والسكاكين) صنعها أسلاف البشر هناك، وهذا يجعل آثار العصر الـ"بليستوسيني" المبكر في داغستان الوسطى، والتي تشمل "غيغالاشور 1"، من بين أقصى النقاط الشمالية التي وصل إليها الإنسان القديم."الإنسان العامل" هو نوع من أشباه البشر الأحفوريين، ويقدّر الخبراء أنه ظهر في شرق أفريقيا منذ 1.9 إلى 1.8 مليون سنة. ويرجع الباحثون أحدث الأدلة على وجوده إلى 1.5 مليون سنة مضت. هناك فرضيات مفادها أن هذا النوع من الإنسان الأحفوري هو الذي بدأ باستخدام النار، إذ تتميز المواقع التي يعود تاريخها إلى العصر الحجري القديم المبكر بأدوات الحصى، المفارم والمعاول. وأوضح المتحف أن هذه الأدوات تعود إلى العصر الأولدواني (منذ 2.6 إلى 1.6 مليون سنة).ويقوم علماء الآثار بدراسة آثار العصر الحجري القديم المبكر في أراضي داغستان الداخلية، وذكروا أن أقدم الأدوات التي وجدت في الموقع تشبه تلك التي وجدت في الموقع الجغرافي الأقرب لموقع التنقيب، دمانيسي (جورجيا)، وهو الموقع الوحيد من العصر الحجري القديم خارج شرق أفريقيا، حيث تم تسجيل بقايا أنثروبولوجية لـ "Homo ergaster".وأضاف سيمونينكو أنه "تم اكتشاف آثار تصنيع هذه الأدوات الحجرية بالقرب من مجرى مائي قديم في أراضي النصب، وما زالت المادة التي صنعت منها (الصوان) موجودة في محيط الموقع. وكان لدى السكان القدماء لهذه الأماكن نموذجين لصنع الأدوات الحجرية من خلال تقطيع عقدة من الصوان، يمكن للحرفي أن يصنع أداة كبيرة (مفرمة أو فأس)، أو من خلال تقطيع رقاقة صغيرة من العقدة والعمل عليها، ويحصل على مكشطة أو سكين.وبناء على مجموعة البيانات، فإن منطقة "غيغالاشور 1" تعد حاليا واحدة من أقصى النقاط الشمالية، التي تم العثور فيها على آثار لوجود أول البشر من أفريقيا. وأشار العالم إلى أن النصب التذكاري يمثل أيضًا أحد أقدم مواقع أسلاف الإنسان على أراضي روسيا، ويمكن اعتباره البوابة الشرقية لأوروبا.لغز أخت كليوباترا.. جمجمة قديمة تكشف هوية مثيرة للدهشة"بطول 10 أمتار"... اكتشاف جمجمة ضخمة لديناصور عملاق... صور وفيديو
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علوم, آثار, العثور على آثار إنسان, بقايا إنسان, روسيا, داغستان
علوم, آثار, العثور على آثار إنسان, بقايا إنسان, روسيا, داغستان

علماء روس يكشفون عن أدلة جديدة تؤكد انتقال الإنسان القديم إلى الشمال

08:33 GMT 24.02.2025
© Photo / unsplash/ Jeremy Bishopآثار
آثار - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Photo / unsplash/ Jeremy Bishop
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عثر أعضاء بعثة المتحف التاريخي الحكومي الروسي في نصب "غيغالاشور 1" في داغستان جنوبي روسيا، على أدوات مصنوعة منذ أكثر من 1.9 مليون عام، من المفترض أنها من نوع "هومو إيراغستير" (الإنسان العامل)، تؤكد انتقال الإنسان القديم إلى الشمال.
وحسبما ذكرت الخدمة الصحفية لمتحف التاريخ الحكومي، فإنه نتيجة للحفريات التي جرت خلال الموسمين الميدانيين الماضيين، أكد علماء الآثار أن الأدوات الحجرية (المناجل والمعاول والمكاشط والمجارف والسكاكين) صنعها أسلاف البشر هناك، وهذا يجعل آثار العصر الـ"بليستوسيني" المبكر في داغستان الوسطى، والتي تشمل "غيغالاشور 1"، من بين أقصى النقاط الشمالية التي وصل إليها الإنسان القديم.
"الإنسان العامل" هو نوع من أشباه البشر الأحفوريين، ويقدّر الخبراء أنه ظهر في شرق أفريقيا منذ 1.9 إلى 1.8 مليون سنة. ويرجع الباحثون أحدث الأدلة على وجوده إلى 1.5 مليون سنة مضت. هناك فرضيات مفادها أن هذا النوع من الإنسان الأحفوري هو الذي بدأ باستخدام النار، إذ تتميز المواقع التي يعود تاريخها إلى العصر الحجري القديم المبكر بأدوات الحصى، المفارم والمعاول. وأوضح المتحف أن هذه الأدوات تعود إلى العصر الأولدواني (منذ 2.6 إلى 1.6 مليون سنة).
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ويقوم علماء الآثار بدراسة آثار العصر الحجري القديم المبكر في أراضي داغستان الداخلية، وذكروا أن أقدم الأدوات التي وجدت في الموقع تشبه تلك التي وجدت في الموقع الجغرافي الأقرب لموقع التنقيب، دمانيسي (جورجيا)، وهو الموقع الوحيد من العصر الحجري القديم خارج شرق أفريقيا، حيث تم تسجيل بقايا أنثروبولوجية لـ "Homo ergaster".

وقال رئيس البعثة أنطون سيمونينكو: "تم اكتشاف نصب "غيغالاشور 1"، في عام 2007، من قبل الأكاديمي هانز أميرخانوف، ولكن لم تبدأ الحفريات الأثرية المنهجية على أراضيها إلا في عام 2023، من قبل بعثة العصر الحجري القديم التابعة للمتحف التاريخي الحكومي بالتعاون مع موظفي معهد الآثار ومعهد فيزياء الأرض والمعهد الجيولوجي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بالإضافة إلى جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية. ويبلغ عدد المجموعة التي تم جمعها، على مدار موسمين ميدانيين نحو 1100 عنصر، بما في ذلك فئات المفارم والمعاول والسكاكين والمكاشط والرقائق الصغيرة والنوى النموذجية لعصر أولدوان".

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وأضاف سيمونينكو أنه "تم اكتشاف آثار تصنيع هذه الأدوات الحجرية بالقرب من مجرى مائي قديم في أراضي النصب، وما زالت المادة التي صنعت منها (الصوان) موجودة في محيط الموقع. وكان لدى السكان القدماء لهذه الأماكن نموذجين لصنع الأدوات الحجرية من خلال تقطيع عقدة من الصوان، يمكن للحرفي أن يصنع أداة كبيرة (مفرمة أو فأس)، أو من خلال تقطيع رقاقة صغيرة من العقدة والعمل عليها، ويحصل على مكشطة أو سكين.
وبناء على مجموعة البيانات، فإن منطقة "غيغالاشور 1" تعد حاليا واحدة من أقصى النقاط الشمالية، التي تم العثور فيها على آثار لوجود أول البشر من أفريقيا. وأشار العالم إلى أن النصب التذكاري يمثل أيضًا أحد أقدم مواقع أسلاف الإنسان على أراضي روسيا، ويمكن اعتباره البوابة الشرقية لأوروبا.
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