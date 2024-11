متخف لأكثر من 15 ألف عام... اكتشاف مذهل داخل مغارة عربية

#考古学のおやつ 2/2

▶ Jacob Morales 𝑒𝑡 𝑎𝑙.(2024) Late pleistocene exploitation of Ephedra in a funerary context in Morocco. 𝑆𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠, volume 14, Article number: 26443.

[Scientific Reports (@SciReports)]https://t.co/mCY7X66nJD