https://sarabic.ae/20250218/اكتشاف-حيوان-مفترس-لم-يسبق-له-مثيل-في-دولة-عربية-فيديو-1097908935.html

اكتشاف حيوان مفترس لم يسبق له مثيل في دولة عربية... فيديو

اكتشاف حيوان مفترس لم يسبق له مثيل في دولة عربية... فيديو

سبوتنيك عربي

اكتشف العلماء جمجمة كاملة لنوع جديد من آكلات اللحوم من عصور ما قبل التاريخ، أطلقوا عليه اسم " Bastetodon syrtos"، والذي عاش قبل حوالي 30 مليون سنة وكان حجمه... 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T10:02+0000

2025-02-18T10:02+0000

2025-02-18T10:02+0000

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العالم العربي

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أدى هذا الاكتشاف إلى قيام الباحثين بتصحيح تصنيف خاطئ دام قرنًا من الزمن للحيوانات المفترسة الأفريقية القديمة، حيث أظهروا أنهم تطوروا بشكل منفصل عن أقاربهم الأوروبيين بدلاً من كونهم جزءًا من المجموعة نفسها.وأعلن "مركز جامعة المنصورة للحفريات" عن اكتشاف جنس جديد من الثدييات المفترسة خلال رحلة استكشافية لفريق "سلام لاب" إلى "منخفض الفيوم"، حيث عكفت خلالها البعثة على البحث لعدة أيام بين طبقات الصخور التي تعود إلى تلك الحقب البعيدة.في رمال الصحراء في الفيوم في مصر، فقد رصد أحد أعضاء الفريق أسناناً كبيرة بارزة من الأرض، ما أدى إلى ما وصفته المؤلفة الرئيسية شروق الأشقر بأنه "حلم لأي عالم حفريات فقارية".سُمي هذا الحيوان آكل اللحوم المخيف باسم " باستيتودون سيرتوس" نسبة إلى الإلهة المصرية القديمة ذات رأس القطة باستيت، وكان حجمه مشابهًا لنمر حديث ويمثل أحد أفضل الجماجم الأحفورية المحفوظة التي تم اكتشافها على الإطلاق من هذه الفترة في أفريقيا.وتكشف النتائج، التي نُشرت في مجلة علم "الحفريات الفقارية"، كيف يجمع الاسم بذكاء بين باستيت و"أودون" (التي تعني السن)، في إشارة إلى التراث الأثري الغني للمنطقة والسمات المميزة لأسنان المخلوق.تطورت هذه الحيوانات المفترسة في أعقاب انقراض الديناصورات وهيمنت على النظم البيئية الأفريقية لملايين السنين. على عكس آكلي اللحوم المعاصرين الذين لديهم عادةً زوج واحد من أسنان القطع المتخصصة، كان لدى hyaenodonts أزواج متعددة من أسنان التقطيع هذه في فكيها، مما يجعلها مفترسات فعالة بشكل خاص.خلال فترة حكمهم، كان الباستيدون وأقاربه يصطادون الرئيسيات المبكرة وأفراس النهر والفيلة البدائية والوبريات في بيئة غابات خصبة آنذاك. كانت هذه فترة حاسمة في تاريخ التطور، حيث كانت العديد من مجموعات الثدييات التي نعرفها اليوم قد بدأت للتو في الظهور والتنوع.تحكي منطقة الفيوم التي عُثر فيها على باستيتودون قصة رائعة عن التغير البيئي. فهي اليوم صحراء قاحلة، ولكن قبل 30 مليون سنة كانت مكانًا مختلفًا تمامًا. تحافظ المنطقة على ما يقرب من 15 مليون عام من التاريخ التطوري، ما يلتقط تحولًا مناخيًا عالميًا دراماتيكيًا.وأوضح د. هشام سلام، مؤسس المركز، أن هذا الاكتشاف النادر يُعد حلمًا لأي باحث في مجال ، مؤكدا أن العمل استمر في صمت على مدار 5 سنوات لاستكمال وتسمية الاكتشاف.دراسة تكشف علاقة القلق والاكتئاب بكراهية الأصوات المرتفعةاكتشاف علمي جديد قد يحدث ثورة في تشخيص ألزهايمر

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منوعات, العالم العربي