https://sarabic.ae/20250218/اكتشاف-حيوان-مفترس-لم-يسبق-له-مثيل-في-دولة-عربية-فيديو-1097908935.html
اكتشاف حيوان مفترس لم يسبق له مثيل في دولة عربية... فيديو
اكتشاف حيوان مفترس لم يسبق له مثيل في دولة عربية... فيديو
سبوتنيك عربي
اكتشف العلماء جمجمة كاملة لنوع جديد من آكلات اللحوم من عصور ما قبل التاريخ، أطلقوا عليه اسم " Bastetodon syrtos"، والذي عاش قبل حوالي 30 مليون سنة وكان حجمه... 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T10:02+0000
2025-02-18T10:02+0000
2025-02-18T10:02+0000
مجتمع
منوعات
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097908747_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_f2d19f00a2f2f759b248d776a318e63e.jpg
أدى هذا الاكتشاف إلى قيام الباحثين بتصحيح تصنيف خاطئ دام قرنًا من الزمن للحيوانات المفترسة الأفريقية القديمة، حيث أظهروا أنهم تطوروا بشكل منفصل عن أقاربهم الأوروبيين بدلاً من كونهم جزءًا من المجموعة نفسها.وأعلن "مركز جامعة المنصورة للحفريات" عن اكتشاف جنس جديد من الثدييات المفترسة خلال رحلة استكشافية لفريق "سلام لاب" إلى "منخفض الفيوم"، حيث عكفت خلالها البعثة على البحث لعدة أيام بين طبقات الصخور التي تعود إلى تلك الحقب البعيدة.في رمال الصحراء في الفيوم في مصر، فقد رصد أحد أعضاء الفريق أسناناً كبيرة بارزة من الأرض، ما أدى إلى ما وصفته المؤلفة الرئيسية شروق الأشقر بأنه "حلم لأي عالم حفريات فقارية".سُمي هذا الحيوان آكل اللحوم المخيف باسم " باستيتودون سيرتوس" نسبة إلى الإلهة المصرية القديمة ذات رأس القطة باستيت، وكان حجمه مشابهًا لنمر حديث ويمثل أحد أفضل الجماجم الأحفورية المحفوظة التي تم اكتشافها على الإطلاق من هذه الفترة في أفريقيا.وتكشف النتائج، التي نُشرت في مجلة علم "الحفريات الفقارية"، كيف يجمع الاسم بذكاء بين باستيت و"أودون" (التي تعني السن)، في إشارة إلى التراث الأثري الغني للمنطقة والسمات المميزة لأسنان المخلوق.تطورت هذه الحيوانات المفترسة في أعقاب انقراض الديناصورات وهيمنت على النظم البيئية الأفريقية لملايين السنين. على عكس آكلي اللحوم المعاصرين الذين لديهم عادةً زوج واحد من أسنان القطع المتخصصة، كان لدى hyaenodonts أزواج متعددة من أسنان التقطيع هذه في فكيها، مما يجعلها مفترسات فعالة بشكل خاص.خلال فترة حكمهم، كان الباستيدون وأقاربه يصطادون الرئيسيات المبكرة وأفراس النهر والفيلة البدائية والوبريات في بيئة غابات خصبة آنذاك. كانت هذه فترة حاسمة في تاريخ التطور، حيث كانت العديد من مجموعات الثدييات التي نعرفها اليوم قد بدأت للتو في الظهور والتنوع.تحكي منطقة الفيوم التي عُثر فيها على باستيتودون قصة رائعة عن التغير البيئي. فهي اليوم صحراء قاحلة، ولكن قبل 30 مليون سنة كانت مكانًا مختلفًا تمامًا. تحافظ المنطقة على ما يقرب من 15 مليون عام من التاريخ التطوري، ما يلتقط تحولًا مناخيًا عالميًا دراماتيكيًا.وأوضح د. هشام سلام، مؤسس المركز، أن هذا الاكتشاف النادر يُعد حلمًا لأي باحث في مجال ، مؤكدا أن العمل استمر في صمت على مدار 5 سنوات لاستكمال وتسمية الاكتشاف.دراسة تكشف علاقة القلق والاكتئاب بكراهية الأصوات المرتفعةاكتشاف علمي جديد قد يحدث ثورة في تشخيص ألزهايمر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/12/1097908747_120:0:840:540_1920x0_80_0_0_ee4698af3aa7509eef79c08da7576856.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, العالم العربي
اكتشاف حيوان مفترس لم يسبق له مثيل في دولة عربية... فيديو
اكتشف العلماء جمجمة كاملة لنوع جديد من آكلات اللحوم من عصور ما قبل التاريخ، أطلقوا عليه اسم " Bastetodon syrtos"، والذي عاش قبل حوالي 30 مليون سنة وكان حجمه تقريبًا بحجم النمر الحديث.
أدى هذا الاكتشاف إلى قيام الباحثين بتصحيح تصنيف خاطئ دام قرنًا من الزمن للحيوانات المفترسة الأفريقية القديمة، حيث أظهروا أنهم تطوروا بشكل منفصل عن أقاربهم الأوروبيين بدلاً من كونهم جزءًا من المجموعة نفسها.
تعود الأحفورة إلى فترة زمنية حاسمة عندما كان مناخ الأرض يتغير من الدافئ إلى البارد، مما يساعد العلماء على فهم كيف أثر تغير المناخ على تطور الحيوانات المفترسة في عصور ما قبل التاريخ وأدى في النهاية إلى انقراضها عندما وصلت الحيوانات آكلة اللحوم الحديثة إلى أفريقيا.
وأعلن "مركز جامعة المنصورة للحفريات" عن اكتشاف جنس جديد من الثدييات المفترسة خلال رحلة استكشافية لفريق "سلام لاب" إلى "منخفض الفيوم"، حيث عكفت خلالها البعثة على البحث لعدة أيام بين طبقات الصخور التي تعود إلى تلك الحقب البعيدة.
في رمال الصحراء في الفيوم في مصر، فقد رصد أحد أعضاء الفريق أسناناً كبيرة بارزة من الأرض، ما أدى إلى ما وصفته المؤلفة الرئيسية شروق الأشقر بأنه "حلم لأي عالم حفريات فقارية".
فقد اكتشف الباحثون جمجمة شبه كاملة لحيوان مفترس قديم كان يجوب شمال أفريقيا منذ حوالي 30 مليون سنة.
سُمي هذا الحيوان آكل اللحوم المخيف باسم " باستيتودون سيرتوس" نسبة إلى الإلهة المصرية القديمة ذات رأس القطة باستيت، وكان حجمه مشابهًا لنمر حديث ويمثل أحد أفضل الجماجم الأحفورية المحفوظة التي تم اكتشافها على الإطلاق من هذه الفترة في أفريقيا.
وتكشف النتائج، التي نُشرت في مجلة علم "الحفريات الفقارية"، كيف يجمع الاسم بذكاء بين باستيت و"أودون" (التي تعني السن)، في إشارة إلى التراث الأثري الغني للمنطقة والسمات المميزة لأسنان المخلوق.
يبلغ وزن bastetodon حوالي 27 كيلوغرامًا (60 رطلاً)، وينتمي إلى مجموعة منقرضة من الثدييات آكلة اللحوم تسمى hyaenodonts.
تطورت هذه الحيوانات المفترسة في أعقاب انقراض الديناصورات وهيمنت على النظم البيئية الأفريقية لملايين السنين. على عكس آكلي اللحوم المعاصرين الذين لديهم عادةً زوج واحد من أسنان القطع المتخصصة، كان لدى hyaenodonts أزواج متعددة من أسنان التقطيع هذه في فكيها، مما يجعلها مفترسات فعالة بشكل خاص.
خلال فترة حكمهم، كان الباستيدون وأقاربه يصطادون الرئيسيات المبكرة وأفراس النهر والفيلة البدائية والوبريات في بيئة غابات خصبة آنذاك. كانت هذه فترة حاسمة في تاريخ التطور، حيث كانت العديد من مجموعات الثدييات التي نعرفها اليوم قد بدأت للتو في الظهور والتنوع.
تحكي منطقة الفيوم التي عُثر فيها على باستيتودون قصة رائعة عن التغير البيئي. فهي اليوم صحراء قاحلة، ولكن قبل 30 مليون سنة كانت مكانًا مختلفًا تمامًا. تحافظ المنطقة على ما يقرب من 15 مليون عام من التاريخ التطوري، ما يلتقط تحولًا مناخيًا عالميًا دراماتيكيًا.
خلال هذه الفترة، تحولت الأرض من الظروف الدافئة في عصر الإيوسين إلى المناخ الأكثر برودة في عصر الأوليغوسين، وهي التغييرات التي من شأنها إعادة تشكيل النظم البيئية في جميع أنحاء العالم. يستطيع العلماء قراءة هذه التغيرات في طبقات الصخور. وتكشف الحفريات التي عُثر عليها إلى جانب الباستيدون عن مشهد طبيعي مليء بالمجاري المائية والغابات التي كانت تدعم مجتمعًا متنوعًا من الحيوانات. وكانت هذه البيئة مختلفة تمامًا عن الفترات السابقة واللاحقة، مما يوفر نافذة فريدة على عالم مفقود.
وأوضح د. هشام سلام، مؤسس المركز، أن هذا الاكتشاف النادر يُعد حلمًا لأي باحث في مجال ، مؤكدا أن العمل استمر في صمت على مدار 5 سنوات لاستكمال وتسمية الاكتشاف.